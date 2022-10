​Díaz Ayuso inaugura "Foro Madrid, capital de la internacionalización iberoamericana" JavierFernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, clausurará el evento Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 17 de octubre de 2022, 12:47 h (CET)

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebra este lunes en Madrid el Foro Madrid, capital de la internacionalización iberoamericana: Cómo invertir en Madrid. En esta jornada, presidentes de compañías, familias empresarias, inversores y family office de España y de Latinoamérica pondrán el foco en las oportunidades de inversión que ofrece la capital española, como puente entre Iberoamérica y Europa.

El objetivo es promover relaciones de confianza, reforzar los vínculos estratégicos entre empresarios e inversores iberoamericanos, favorecer la coinversión entre España y América, e impulsar las empresas multiberoamericanas, con Madrid como el mejor escenario para estrechar los lazos. La capital de España recibió el año pasado 21.850 millones de euros de inversión extranjera, una cifra similar a la de México, o a la de Chile y Colombia juntos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado el encuentro y ha ratificado el compromiso de la Comunidad con Iberoamérica. JavierFernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, clausurará el evento.

En su discurso de apertura, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, ha señalado que “Madrid reúne todos los requisitos para convertirse en capital global de la inversión iberoamericana. Es una ciudad que crea oportunidades para entrar en el mercado de capitales y en el sector inmobiliario; para encontrar socios y familyoffices; fondos con los que co-invertir”, ha añadido. También ha recordado que es el momento de aprovechar la próxima presidencia española de la Unión Europea: “Europa no puede permitirse olvidarse de Latinoamérica. A pesar de todas las incertidumbres, la región tiene mucho futuro.”

“Vivimos un momento clave para la comunidad empresarial iberoamericana”, ha señalado Manuel Muñiz, rector internacional de IE University. “Nos enfrentamos a retos de gran calado entre los que se encuentran la fractura de las cadenas de valor globales, el aumento de tensiones geopolíticas y el incremento de la volatilidad política dentro de nuestros países. Este escenario ofrece sin embargo enormes oportunidades para profundizar en la cooperación económica transatlántica y para consolidar la comunidad iberoamericana como un pilar de crecimiento y competitividad”, ha afirmado el rector Muñiz durante la apertura del foro Madrid capital de la internacionalización iberoamericana en el campus de IE University.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto la jornada y ha subrayado:“Las democracias liberales tienen que despertar y darse cuenta de que tienen que protegerse, tejer esas alianzas como la que hoy nos trae aquí y defender todo aquello que se ha construido con tanto trabajo”. La presidenta Díaz Ayuso ha señalado el momento de Madrid, con “cifras económicas y de empleo” que acompañan a la región para convertirla “en lugar de oportunidades, la referencia de la lucha por la libertad y la vida, el centro de políticas en positivo” y que “desmontan todo ese relato que empequeñece y arruina”.

El foro, que se desarrollará durante todo el día en IE Tower, la nueva sede de IE University, referente en innovación y tecnología a nivel mundial, ha contado con la asistencia presencial de 150 inversores iberoamericanos, que reflexionarán sobre las grandes oportunidades que brinda Madrid a su actividad comercial e inversora y analizarán nuevas oportunidades de negocio en la región En lospaneles se debatirán grandes temas de actualidad como las claves para crear holdings en España; los mecanismos para salir al mercado de valores; cómo realizar inversiones en Madrid de forma óptima (family office, fondos y M&A); la importancia de la inversión social; el crecimiento del mercado inmobiliario, y el papel de la nueva diplomacia iberoamericana y la formación de los futuros líderes.

Presencia de grandes líderes empresariales e institucionales

Entre los ponentes del Foro se encuentran importantes personalidades del mundo empresarial latinoamericano como Luis Amodio, presidente de OHLA;Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo; Javier Cárdenas, presidente de RhinoEquipment; y Borja Escalada, CEO de RLHProperties.

También participan empresarios españoles como Noelle Cajigas, socia responsable de Deal Advisory KPMG en España; Juan Cierco, director Corporativo de Iberia; Pablo Diez, socio y Miembro del Comité de Dirección GBS Finance; Alberto Durán, vicepresidente de la Fundación ONCE; Antonio Fernández, presidente de ArmanexT; Socorro Fernández, presidenta de OFG Telecomunicaciones; Francisco Gil Durán,socio del consejo directivo de Gómez Acebo & Pombo Abogados; Jesús Gil, CEO de Gilmar; Mar Gómez Casuso, vicepresidenta de Grupo Hergom; Manuel Muñiz, rector Internacional de IE University en Madrid y profesor de Relaciones Internacionales, Jesús González Nieto-Márquez, vicepresidente y director gerente de BME; Concha Osácar, socia fundadora de Azora y presidenta del Consejo de Administración de Azora Gestión y Azora Capital; Asunción Soriano, vicepresidenta de ATREVIA; Javier Sánchez-Prieto, presidente ejecutivo de Iberia, y Francisco Velázquez de Cuellar, presidente deAxonPartnersGroup, entre otros.

Dentro del ámbito institucional y político, muchas figuras compartirán espacio con los líderes empresariales, entre ellos, la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; JavierFernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, y David Pérez García, consejero de Transportes de Madrid, entre otros. CEAPI ha organizado este evento con el apoyo deArmanext, Atrevia, AxonPartnerGroup, Bolsa y Mercados Españoles (BME), Grupo Eulen, Gómez-Acebo & Pombo (GAP), KPMG, GBS Finance, Iberia, IE University, y Las Rozas Village.

Actividades exclusivas para los asistentes



En el marco del Foro Madrid, capital de la internacionalización iberoamericana, CEAPI ofrece a los asistentes actividades exclusivas para descubrir y disfrutar la ciudad. El 16 de octubre los invitados acudieron al último musical de Nacho Cano, Malinche. El 18 de octubre se realizará una visita guiada exclusiva al Palacio Real de Madrid, en la que se darán a conocer algunos de los secretos mejor guardados de esta joya del Madrid de los Austrias.

