Bravo19 ofrece cursos para convertirse en azafata de vuelo en Barcelona

viernes, 14 de octubre de 2022

Ser azafata o titular de vuelo es una profesión dinámica, apasionante y enriquecedora que, además, está asociada a una retribución buena dentro del contexto turístico y aeronáutico.

Por esta razón, realizar un curso de azafata de vuelo puede abrir puertas a grandes oportunidades de empleo. Bravo19 es, en la actualidad, uno de los mejores centros de formación especializada en la aviación. Ofrecen la oportunidad de hacer un curso de azafata de vuelo a los interesados en el ámbito de la aviación comercial, con deseos de conocer el mundo y diferentes culturas.

Algunos requisitos para ser auxiliar de vuelo Además del curso de azafata de vuelo, existen otros aspectos a considerar para ejercer esta profesión. En primer lugar, a la hora de contratar personal, las compañías aéreas consideran como requisito indispensable ser mayor de edad. En lo que respecta al límite de edad, ha ido desapareciendo paulatinamente, aunque en la actualidad ronda los 35 años.

La altura es otro de los aspectos a tener en cuenta. Esto no se debe exclusivamente a razones estéticas, sino que está relacionado con la seguridad. A la hora de acceder al material de emergencia de los compartimientos superiores, los tripulantes de cabina no pueden perder minutos. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que su altura permita alcanzarlos cuando sea necesario. Habitualmente, para las mujeres la altura mínima se sitúa en 1,58 metros aproximadamente, mientras que en los hombres la marca se ubica en torno a los 1,68 metros.

La presencia física también se tiene muy en cuenta. Es necesario garantizar una buena imagen para la marca a nivel físico, pero también con respecto a la educación. Otro requisito es disponer del Certificado Oficial Médico Aeronáutico, el cual acredita que la persona está en buena condición física y mental. También es necesario saber nadar 100 metros en dos minutos y medios, bucear 8 metros y otras pruebas de salvamento en entornos acuáticos.

En lo que respecta a la formación, se exige el curso TCP conseguido en un lugar oficial y superar la ESO, como mínimo.

Cómo el título auxiliar de vuelo Barcelona Recibir formación especializada es fundamental para la empleabilidad y realizar el curso de azafata de vuelo con Bravo19 es una excelente alternativa. Esta formación consta de 9 módulos en los que, además de clases teóricas, los estudiantes llevarán a cabo las prácticas en maqueta para que en el avión se sientan como en casa. También serán capacitados para actuar ante las posibles emergencias que puedan presentarse durante un vuelo, como procedimiento de fuego a bordo, salidas y evacuación por tobogán, etc. La última fase del curso es practicar salvamento y supervivencia en el agua.

La duración del curso para obtener el título auxiliar de vuelo Barcelona es de 7 semanas, a elegir entre horario de mañana o de tarde. Sin embargo, Bravo19 también ofrece la posibilidad de hacer el curso en horario intensivo, con una duración de 3 semanas.



