​Castrillo y Retegi, nuevos fichajes para 2023 Los destacados sub-23 serán profesionales con el Equipo Kern Pharma Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 14 de octubre de 2022, 10:09 h (CET)

El Equipo Kern Pharma refuerza su efectivo para la temporada 2023 con la incorporación de dos ciclistas de calidad que han brillado en el campo sub-23: Pablo Castrillo y Mikel Retegi, ambos procedentes de su filial, el Equipo Lizarte. Dos fichajes que refrendan la filosofía del conjunto navarro y su apuesta por el talento joven y el desarrollo.



Ese es el pilar sobre el que se comenzó a construir el Equipo Kern Pharma, como asegura el manager general, Juanjo Oroz. “Tiene que ser nuestra principal apuesta, pues hemos nacido de la base y estamos muy orgullosos de toda la labor que hay detrás. Son, quizá, los fichajes que más orgullosos nos hacen sentir porque les conocemos desde juveniles, comparten nuestra mentalidad y son personas honestas, trabajadoras y de mucha calidad”, remarca Oroz, convencido de que “mantener esta senda es lo que hará que lleguemos muy alto”.

Tanto Castrillo como Retegi podrán aportar mucho al Equipo Kern Pharma, asegura Oroz: “Pablo es un corredor con un gran motor y en el futuro puede conseguir grandes cosas. Mikel tiene un perfil ganador, pues todos los años ha obtenido victorias y le espera una larga carrera profesional a nuestro lado. Vamos a tratar de brindarles criterio e inspiración para que trabajen más duro que nunca”.

Manolo Azcona, presidente de la Asociación Deportiva Galibier, celebra el paso de los dos corredores sub-23 y afirma: “Está muy claro por qué peleamos por la juventud, pues si les cuidas y trabajas con ellos creas un equipo capaz de competir en cualquier prueba”. Para el alma mater del proyecto “es la continuidad de nuestra forma de pensar y de trabajar”. “Sabemos que serán ciclistas de futuro y estoy encantado de que todos los años tengamos a corredores que se merezcan pasar a profesionales”, concluye Azcona.

Pablo Castrillo (2001, Jaca) se estrenará como profesional oficial el próximo 2023 con el Equipo Kern Pharma después de una espléndida temporada en la que ha sumado la friolera de cinco victorias en importantes pruebas del calendario nacional (Memorial Cirilo Zunzarren, Subida a Gorla, Memorial Valenciaga, Lazkao Proba, y Campeonato de España de Contrarreloj sub-23). El ciclista de Jaca, formado en el Equipo Lizarte y ‘stagiaire’ durante la CRO Race, destaca por su potencia, su capacidad de sufrimiento y sus buenas prestaciones en la modalidad contra el crono. Asimismo, recala en la escuadra de Juanjo Oroz para seguir progresando.

El campeón de España sub-23 de contrarreloj reconoce que este fichaje “es un sueño hecho realidad después de tantos años de mucho trabajo”. Y qué mejor sitio para ser profesional que “en casa”. “El Equipo Kern Pharma es una formación en la que puedo progresar, ir poco a poco, y donde estoy seguro de que me van a tratar muy bien. Voy a estar muy cómodo e intentaré aportar lo máximo de mí desde el primer día”, insiste Castrillo.

Mikel Retegi (2001, Barañáin) dará el salto definitivo a la élite después de tres temporadas como corredor sub-23 en las filas del Equipo Lizarte y habiendo experimentado lo que se siente al rodar en el pelotón profesional. El actual ‘stagiaire’ del Equipo Kern Pharma llegó a liderar la Copa de España sub-23 hasta que una fractura de clavícula le apartó de la competición. Poco después de su regreso, alzó los brazos en la Xanisteban Saria y viene de firmar dos válidas actuaciones en el Tour du Limousin y el Tour Poitou-Charentes.

“La verdad que ha sido un poco sorpresa porque, por problemas de salud, no he tenido muchas oportunidades de demostrar mi nivel y todo lo que puedo ofrecer”, reconoce Mikel Retegi en referencia a la buena nueva. “Este paso supone cumplir un sueño después de muchos años de trabajo. Creo que al Equipo Kern Pharma le podré aportar mi disposición, a la vez que espero aprender a tener paciencia y encaminarme hacia los objetivos”, remarca el ciclista navarro, mientras valora su experiencia como corredor a prueba en la formación: “Me estoy aclimatando bien y conforme acumulo días de competición me noto mejor, pero reconozco que los primeros días me costaba moverme en el pelotón”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

