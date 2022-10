Gambito de dama en los juegos Odesur Una ajedrecista paraguaya superó todas las expectativas logrando tres medallas en las olimpiadas sudamericanas Luis Agüero Wagner

viernes, 14 de octubre de 2022, 09:30 h (CET) Gabriela Vargas Talavera es una ajedrecista paraguaya cuya trayectoria intimidaría al mismo Capablanca. Fue Campeona Nacional de las Categorías Sub 16, 18 y 20 Femenino (2003-2008). Campeona Nacional Absoluta de las Categorías Sub 16 y 18 (2004), además de la Primera mujer paraguaya en ingresar a la lista de rating internacional (ELO FIDE) (2004).

Fue también Primera Maestra Nacional Femenina del país (2012), y la primera mujer en logar el título de Maestra FIDE Femenina (WFM) 2009. Fue la única ajedrecista paraguaya en lograr el título de Maestra Internacional Femenina (WIM) 2019, en Clasificar a la Copa del Mundo Femenina (2021), en ganar un torneo Zonal 2.5 - Clasificatorio a la Copa del Mundo.

En su historia si algo abundan, son las medallas. Fue Medalla de Plata en el panamericano femenino del año 2005, en el sudamericano sub 20 de Argentina en 2006 y en la misma categoría en Bolivia, en el año 2008.

Fue seis veces integrante del equipo olímpico paraguayo femenino, cinco veces como primer tablero, y la única paraguaya en obtener el título de Instructor de la FIDE. Seis veces campeona Nacional de Paraguay, entre 2012 y 2019, fue tambien la primera ajedrecista de la historia en obtener el título de International Organizer OI de la FIDE, ademas de ser reconocida como Deportista del año y Victoria de Bronce en el año 2008. Tambien fue distinguida como productora de eventos de la plataforma número 1 del ajedrez mundial chess.com, y reconocida como Embajadora de Paraguay en chesskid.com, la plataforma número 1 infantil de ajedrez del Mundo, además de ser Campeona Nacional por Duplas - Blitz 2021.

En los presentes juegos ODESUR, brilló logrando tres medallas: Modalidad Blitz, Modalidad Mixta Blitz y Modalidad Mita en Rápidas. Como ella misma confesó, los Juegos ODESUR le dieron la oportunidad de brillar ante su propio público, dado que siempre le tocó hacerlo en paises extraños y lugares con nombres extraños.

Aunque en el juego ciencia sean habituales sitios como Madrid, donde a Gabriela le cupo recibir un trofeo de las manos del mismo Magnus Carlsen, actual campeón del mundo y considerado por muchos el mejor ajedrecista de la Historia.

Pero lo que muchos ignoran es que Gabriela también es una gran impulsora del proyecto para apuntalar el ajedrez en espacios públicos, concretamente en la Escalinata Antequera y Castro de Asuncion, donde recibirá un homenaje este sábado 15 de Octubre. El reconocimiento no podría ser mas pertinente: Una placa con la efigie de la Diosa Niké, alegoría griega de la victoria.

