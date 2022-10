​Ushuaia celebra sus 138 años Los festejos se extenderán a lo largo del mes Bruno Sabella

viernes, 14 de octubre de 2022, 09:18 h (CET)

Bajo una copiosa lluvia y caída de agua nieve, el miércoles 12 de octubre, Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ha celebrado sus 138 años de vida con una gran fiesta popular que no solo se extendió a lo largo de toda la jornada, sino que contará con una serie de actividades programadas para lo que queda del mes.



Fundada el 12 de octubre de 1884 por el comandante de Marina Augusto Lasserre, “la ciudad más austral del mundo” preparó una gran fiesta para festejar un nuevo aniversario de su fundación. El 12 de octubre de 1884 se declaró oficialmente habilitada la entonces subprefectura de Tierra del Fuego, hoy Prefectura Ushuaia e Islas del Atlántico Sur, siendo la primera institución nacional en asentarse en la isla.



En su mensaje, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto expresó: “Sigamos construyendo futuro que Ushuaia, a pesar de las adversidades, del clima y de todo lo que nos tocó atravesar como patagónicos, siempre nos pusimos de pie. Muchísimas gracias y felices 138 años”. Mientras tanto, el gobernador Gustavo Melella expresó que “hay que dar gracias por Ushuaia, dar gracias por este lugar maravilloso, este lugar de puerta de entrada a la Antártida, el lugar estratégico que tiene, sus recursos naturales, su crecimiento, su gente” y renovó “el compromiso de cuidar el ambiente, de cuidar la ciudad, de cuidarnos entre los ciudadanos unos a otros, de que haya unidad y no haya divisiones y que podamos seguir creciendo, desarrollándonos, cuidando el medio ambiente, protegiendo nuestros recursos”.

Las autoridades presentes se trasladaron a la Casa Beban donde la Municipalidad ofreció un desayuno, junto a antiguos pobladores, y luego se acercaron a la Plaza Piedrabuena para realizar el izado del pabellón nacional y la bandera provincial.A continuación, los representantes de los entes públicos y de las Fuerzas Armadas se movilizaron al cementerio de los Antiguos Pobladores, con el fin de rendir homenaje a los pioneros fallecidos, para lo cual se procedió a depositar una ofrenda floral al pie de la cruz mayor.Por último, cruzaron a la Plazoleta Fique, para recordar al Prefecto Luis Pedro Fique y seguidamente se trasladaron a la Plaza 25 de Mayo, donde procedieron también a la colocación de ofrendas florales en homenaje al Comodoro Augusto Lasserre.

Los orígenes

El 28 de septiembre de 1884, con alrededor de trescientos habitantes, Ushuaia recibió a Lasserre, que llegó con la “División Expedicionaria al Atlántico Sur” a bordo de la cañonera Paraná, después de haber pasado por la Isla de Los Estados, con un personal de ciento dos hombres. El superintendente de la “Misión Sud Americana” era el reverendo Thomas Bridges, cuya firma figura entre muchas otras en el acta de establecimiento de la subprefectura marítima. Otros firmantes locales fueron los catequizadores de la misión Robert W. Whaits y Juan Lawrence, encargado de la enseñanza, por lo que se puede considerar el primer docente de Tierra del Fuego; y, por otro lado, para mencionar sólo a los que se quedaron en el lugar, están las del personal de la subprefectura Alejandro Virasoro y Calvo, quien fue designado primer subprefecto; Pedro Reyes; y Luis Fique, conocido en Ushuaia como “El Primer Argentino”.



Los resultados de dicha expedición no se reducen al simple hecho de un cambio de banderas, sino que en representación de la Armada Argentina y del Estado Nacional, al izar nuestro pabellón nacional, sentó las bases firmes e indelebles de nuestra soberanía nacional en los territorios del sur. La tarea de Lasserre no terminaría allí, la de la Armada Argentina tampoco. Durante décadas la ruta trazada por aquella Expedición se vio reeditada en innumerables ocasiones, toda vez que los buques y transportes de la Armada Argentina recalaron en esta bahía para abastecer de víveres, transportar materiales y ser nexos de comunicación para el naciente asentamiento que se convertiría en la capital de Tierra del Fuego, bastión más austral de la República Argentina y puerta de ingreso a la Antártida.

“La División Expedicionaria al Atlántico Sud, modesta, sufrida y calladamente, realizó una expedición naval rica en hechos memorables. En el orden político debe reconocérsele a la División del Comodoro Lasserre, el haber hecho efectiva la soberanía argentina en Tierra del Fuego. Él izó allí por vez primera el pabellón nacional. La función administrativa fue además celosamente cuidada cuando se dejó reglamentada hasta la minucia, el funcionamiento de las subprefecturas, las atribuciones de las autoridades, las obligaciones del personal subalterno, y reguladas las relaciones de estos últimos con la misión protestante y los indígenas por ella catequizados. Se fundaron también en aquella oportunidad las bases en que se asentaría la futura población capital del territorio fueguino: Ushuaia”, son las palabras del historiador Armando Braun Menéndez en su libro “Pequeña Historia Fueguina”, donde narra acabadamente lo logrado por Lasserre.

Ese acto significó la definitiva toma de posesión de la costa sur de la Isla por parte de la Argentina. Construyó varios edificios públicos, entre ellos la Subprefectura dependiente de la Armada, e instaló balizas para la navegación. Poco después visitó Punta Arenas, acto en el cual comunicó oficialmente la afirmación argentina de la zona al gobierno chileno.A fines del mismo año, el Coronel de Marina Lasserre viajó a Europa, para traer el primer crucero acorazado que se incorporó a la flota argentina, el “Patagonia”, así llamado en honor a su actuación.

Para poblar la zona, el Gobierno Argentino instaló, en 1902, una cárcel. Un hito que marcó su perfil durante la primera mitad del siglo. En ese penal se alojaron algunos de los más famosos criminales de la época. La cárcel llegó a tener más de 600 presos y ayudó en el desarrollo de Ushuaia pues daba servicios a toda la ciudad, como electricidad, imprenta, teléfono y hasta bomberos. Fuera de la cárcel, los presos construyeron caminos, puentes y también el tren más conocido como el “Tren del Fin del Mundo”.

Una ciudad de superlativos

Ubicada a 3.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Ushuaia es un lugar de superlativos. Ushuaia se encuentra en la latitud: S54°48′, lo que la convierte en la ciudad más austral de Argentina. Además, es la única ciudad del país ubicada entre el mar y las montañas. Ushuaia, además es conocida internacionalmente como “el fin del mundo”, como así lo dice su famoso cartel donde miles de turistas se sacan la típica fotografía cada año. Ushuaia representa el último lugar de civilización humana antes del famoso y temido Pasaje de Drake, unos kilómetros al sur.



La palabra Ushuaia proviene del idioma yagán y significa “bahía profunda o bahía al fondo”. Su población es de 77.000 habitantes y tiene una de las tasas de crecimiento más altas del país. La geografía que rodea la ciudad es digna de un escenario cinematográfico, la cual nos deslumbra por su increíble combinación de paisajes. De fondo, se encuentra el cordón Martial con los míticos “Monte Olivia” y “Cinco Hermanos”.

En el centro, las aguas del Canal Beagle que bañan sus costas, y del lado y como barrera natural, las montañas de las islas chilenas Navarino y Hoste. La ciudad comenzó a crecer a principios del siglo XX, cuando se construyó un presidio, conocida como “la cárcel del fin del mundo”, donde fueron enviados los prisioneros más peligrosos del país. Las condiciones de vida eran extremadamente duras y funcionaba como una cárcel de máxima seguridad.

El clima de la ciudad también es muy particular, donde varía muy rápidamente. El promedio de la temperatura en invierno es de -1.7°C y la luz solar tiene una duración de 7 horas. Sin embargo, en verano la luz solar llega a las 17 horas de claridad y la temperatura media es de 10°C. En Ushuaia hay que estar siempre preparado. De un momento a otro puede salir el sol o largarse a llover. Los locales suelen decir que, si las nubes tapan por completo el “Monte Susana”, es señal de que va a llover. Hay muchos atractivos para visitar en Ushuaia y los alrededores.



Al visitar la ciudad, es imperdible visitar el Museo del Fin del Mundo y el Museo Marítimo y del Presidio. Otros lugares y actividades de interés incluyen: realizar la típica navegación por el Canal Beagle, visitar la estancia Harberton, la más antigua del país, llegar hasta el Parque Nacional Tierra del Fuego, el más austral del mundo y el único parque nacional de Argentina que posee costas marinas, ya que su límite meridional es bañado por las aguas del Canal Beagle. También es posible admirar la belleza de la Laguna Esmeralda, ver el increíble Glaciar Martial o llegar hasta el Mirador Laguna 5 Hermanos.

En Ushuaia también se encuentra el correo más austral del mundo. La ruta nacional 3 culmina su recorrido en la bahía Lapataia, dentro del parque nacional Tierra del Fuego. Allí, frente a la ensenada Zaratiegui, se erige la estafeta postal más austral del mundo. Correos ofrece al visitante la posibilidad de enviar una postal como recuerdo, además de sellar su pasaporte.

Ushuaia también es la puerta de ingreso a la Antártida, desde donde salen los cruceros que llevan al Continente Blanco a los viajeros más aventureros. A tan sólo 1.000 kilómetros de distancia de la Antártida, el puerto de Ushuaia concentra el 96% del movimiento turístico mundial desde y hacia el continente blanco, lo cual lo convierte en el puerto de entrada más activo de los cinco que existen en el mundo. Ushuaia además es el único lugar del mundo que ofrece precios de último momento “last minute deal” para los viajes a la Antártida, los descuentos llegan a ser de hasta un 50% de la tarifa regular. La temporada de turismo antártico comienza en octubre y termina en marzo, existiendo diferentes opciones e itinerarios que parten de Ushuaia, pasando por el mítico Cabo de Hornos, para luego atravesar el temido Pasaje Drake y adentrarse en la península antártica. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Ushuaia celebra sus 138 años Los festejos se extenderán a lo largo del mes ​El pueblo ucraniano, la Comisión de la Verdad de Colombia y Julian Assage, nominados al premio Sajarov El próximo día 20 la Conferencia de Presidentes decidirá el ganador de esta edición del galardón De Galicia al mundo. Talento, belleza, pasión y solidaridad Entrevista a la modelo gallega Zulema Vázquez «Aprender a sanar, cuando sigues expuesto a lo que te hiere, requiere voluntad y determinación» Entrevista a Adriana Florez, médico colombiana ​Ansiedad, miedo, angustia… Todo lo que se esconde detrás de un 'like' En 2021 los menores españoles pasaron de media casi 180 minutos diarios entre TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter y Pinterest