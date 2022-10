​Muerte perinatal: sentir el apoyo de la comunidad y transformar el dolor en algo positivo

Una de cada cuatro mujeres pierde a su hijo durante el primer trimestre de embarazo. Si bien es un número que asombra, es una realidad. El acompañamiento para enfrentar el proceso de duelo fetal, perinatal o gestacional es clave y necesario. Sentir el apoyo de la comunidad puede ser una experiencia sanadora en medio del dolor y puede hacer que una de las experiencias más trágicas se convierta en algo positivo.



El 15 octubre se celebra Día Mundial del Duelo Perinatal, desde GoFundMe queremos generar un respaldo a las familias, visibilizando esta realidad y transmitiendo que las campañas de crowdfunding pueden servir para acompañar a las familias que atraviesan estos procesos.

Transformar el dolor: Donaciones de cunas especiales

Nadie puede ponerse en la situación de unos padres que han perdido a su bebé, el dolor, el duelo, la pérdida… no, a menos que se haya pasado por algo similar. Sin embargo, y por muy complicado que parezca, ese dolor también se puede transformar en algo positivo. Y detrás de estas pérdidas, hay bonitas historias de solidaridad y superación. Es el caso de algunas familias españolas que tras perder a sus bebés, han querido ayudar a quien está pasando por la misma situación.

¿Cómo? Donando a centros hospitalarios Cuddle Cot® o Cunas de abrazos. Hasta hace bien poco era un término completamente desconocido en España y era raro el hospital que contaba con una, lo que pone de manifiesto la precaria atención que se ha dado hasta ahora al duelo perinatal. En países como Reino Unido donde es más conocida, los centros disponen de una habitación del duelo con una cuna de abrazos. Su finalidad: permitir a los progenitores pasar más tiempo con los bebés y poder despedirse sin prisas, respetando su dolor y sus tiempos.

En lo que respecta a España, seguramente para muchos sea un concepto completamente nuevo, sin embargo, esto puede cambiar, en gran medida gracias a personas como Anna y Llorenç, los papás de Nuria; o Natalie y Manuel, los papas de Oliver. Ambas familias, por desgracia, tienen algo en común: no pudieron despedirse como les hubiera gustado de sus pequeños porque el hospital no contaba con una cuna de abrazos. Hoy se han propuesto que ningún padre, que tenga que pasar por este duro trance, sufra lo mismo. Es por ello que una familia en Barcelona, y otra en Cádiz, han puesto en marcha dos campañas de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe (“Cuddle Cot - Els somnis de la Núria” y “Cuddle cot en memoria de Oliver”). Gracias a estas iniciativas y el coraje de contar su historia, hoy seis hospitales españoles cuentan con una cuna de abrazos. Pero como ellos mismo dicen, “esto es solo el principio” por eso necesitan ayuda económica.

No tratar el luto, no hace que duela menos

“Todos los días de mi vida deseo haber tenido más tiempo con Oliver”, enfatizan Natalie y Manuel en la campaña. Vivimos en una cultura donde se evita hablar de la muerte y el luto, pero no por ello duele menos o pasa antes. Precisamente por ello estos padres han hecho exactamente lo contrario, romper tabues y hablar abiertamente de su dolor, de su pérdida y lo han convertido en algo solidario.

No se necesita una jornada internacional, por desgracia ocurre todos los días. Pero al menos darle visibilidad y animar a que la gente done, puede ayudar a tratar una realidad y conseguir, como dicen en la campaña, “que otros padres no se sientan agobiados y apresurados con el tiempo que les queda con sus hijos antes de despedirse”.