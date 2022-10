Medicina estética, una forma de verse bien, con Clínica Femme Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

En la actualidad son cada vez más las personas que buscan mejorar su imagen y aspecto físico para sentirse más cómodas y seguras. Ante esta situación, la medicina estética, a través de sus técnicas no invasivas, se ha convertido en una gran aliada para recobrar el bienestar y mejorar la salud general.

Clínica Femme, dedicada a la medicina estética, se conforma por un equipo de profesionales con gran experiencia que conoce a la perfección las necesidades y objetivos de las mujeres actuales. Su espíritu de innovación y formación permanente la ha llevado a desarrollar un tratamiento estético revolucionario para la optimización y mejora de la imagen de las personas.

Un espacio especializado en medicina estética: Clínica Femme Esta clínica de medicina estética ofrece un espacio pensado para el confort y bienestar de sus clientas. Con aparatología de última generación para el desarrollo de múltiples tratamientos estéticos, Femme abre la puerta a la posibilidad de mejorar la relación con la imagen y así disfrutar de los beneficios de sentirse cómoda y a gusto con la apariencia corporal.

Un aspecto a destacar de Clínica Femme es que sus tratamientos no están enfocados en mejorar una zona del rostro o cuerpo, sino que se distinguen por un enfoque integral, pensado para extraer la verdadera juventud desde el interior hasta la superficie.

Además, el foco siempre está puesto en sus clientas, en sus metas y en cómo quieren verse, por lo que antes de cualquier tratamiento, el equipo que conforma la compañía ofrece la información necesaria junto con las recomendaciones profesionales pertinentes para potenciar los beneficios y resultados de cada experiencia.

Medicina y estética integral para la mujer En este centro de estética de Vigo se va más allá del mero estiramiento de arrugas o rellenos. Trabaja desde lo más profundo para recuperar la verdadera juventud. Para ello, los tratamientos son aplicados en puntos necesarios para detener el envejecimiento prematuro: facial, corporal, capilar y suelo pélvico.

A través de técnicas no invasivas y revolucionarias, como la liposucción sin cirugía, nutrición capilar, radiofrecuencia íntima o estimulación muscular magnética, en Femme trabajan con protocolos que se adaptan perfectamente a cada una de las capas cutáneas a tratar y los mejores productos de cosmética médica, tales como inductores e hilos de colágeno o bótox.

También cuentan con un completo portafolio de ácidos hialurónicos faciales, pertenecientes a destacadas marcas internacionales de medicina estética, ideales para su empleo dérmico, inyección de mucosa de labios y aplicación superficial en la grasa más profunda o subcutánea.

En la página web de la empresa es posible acceder a mayor información acerca de los distintos tratamientos de medicina estética que ofrece para poder conseguir la imagen y juventud deseadas y de forma natural.



