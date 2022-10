La mitad del mundo no está preparado para el riesgo de desastres naturales, según la ONU Día Internacional para la Reducción de los Desastres Redacción

Un niño se aferra a sus pertenencias tras la inundación ocurrida el pasado agosto en Baluchistán (Pakistán) | Foto: Unicef/UN0691098/Sami Malik



Cerca de la mitad de los países del mundo no están protegidos por sistemas de alerta temprana ante peligros múltiples por desastres naturales como inundaciones, sequías, terremotos, ciclones tropicales, erupciones volcánicas, epidemias sanitarias o temperaturas extremas. Así se expone en un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), difundido con motivo del Día Internacional para la Reducción de los Desastres.

Según datos de la ONU, recogidos por Servimedia, el año pasado hubo 432 catástrofes relacionados cos amenazas naturales, los cuales causaron 252.000 millones de dólares (casi 260.000 millones de euros) en daños económicos. Un 40% de los desastres ocurrieron en Asia y un 44% estuvieron relacionados con inundaciones.

Las cifras del informe de la UNDRR y la OMM son aún peores para los países en desarrollo que están en la primera línea del cambio climático, pues menos de la mitad de las naciones menos adelantadas y solo un tercio de los pequeños Estados insulares en desarrollo tienen un sistema de alerta temprana de peligros múltiples.

“La supervivencia es el más básico de todos los instintos humanos. Sin embargo, millones de personas no pueden sobrevivir porque no se les advierte de los desastres inminentes”, apunta Mami Mizutori, jefa de la UNDRR y representante especial del secretario general de la ONU para la reducción del riesgo de desastres, en un vídeo con motivo del Día Internacional para la Reducción de los Desastres.

"PRECIO MÁS ALTO"

Mizutori añade que, “hoy en día, un tercio de la población mundial, principalmente en los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, no están cubiertos por sistemas de alerta temprana de desastres". "En África, es aún peor: el 60% de las personas carecen de cobertura. Esto es inaceptable. La alerta temprana y la acción temprana salvan vidas”, señala. El informe muestra que los países con una cobertura limitada de alerta temprana tienen una mortalidad por desastres ocho veces mayor que las naciones con una cobertura sustancial a integral de estos riesgos.

"El mundo no está invirtiendo en proteger las vidas y los medios de subsistencia de quienes están en primera línea. Aquellos que menos han hecho para causar la crisis climática están pagando el precio más alto", según el secretario general de la ONU, António Guterres.

Guterres pide en un mensaje de vídeo a todos los países que inviertan en sistemas de alerta temprana. "Ocurrirán eventos climáticos extremos. Pero no necesitan convertirse en desastres mortales", recalca, antes de solicitar a la OMM que lidere nuevas medidas para garantizar que todas las personas en la Tierra estén protegidas por sistemas de alerta temprana en los próximos cinco años.

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

Los sistemas de alerta temprana son un medio comprobado para reducir el daño a las personas y el daño a los activos antes de los peligros inminentes, incluidas tormentas, tsunamis, sequías y olas de calor, entre otros. En cuanto a los sistemas de alerta temprana de riesgos múltiples, abordan varios peligros que pueden ocurrir solos, simultáneamente o en cascada.

Muchos sistemas solo cubren un tipo de peligro, como inundaciones o ciclones. A medida que el cambio climático causa episodios climáticos más frecuentes, extremos e impredecibles, la inversión en sistemas de alerta temprana que se dirigen a múltiples peligros es más urgente que nunca, según la UNDRR y la OMM.

Esto se debe a la necesidad de advertir no solo contra el impacto inicial de los desastres, sino también contra efectos de segundo y tercer orden, como la licuefacción del suelo (esto es, pasar del estado sólido al líquido) tras un terremoto o un deslizamiento de tierra, y brotes de enfermedades después de fuertes lluvias.

El informe muestra que los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África requieren la mayor inversión para aumentar la cobertura de alerta temprana y protegerse adecuadamente contra los desastres.

El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, indicó que el número de desastres registrados se ha quintuplicado por el cambio climático. “Se espera que esta tendencia continúe. Sistemas de alerta temprana son una medida de adaptación al clima probada y eficaz, que salvan vidas y dinero", recalcó, antes de agregar: “Podemos y debemos hacerlo mejor. Necesitamos asegurarnos de que las alertas tempranas lleguen a los más vulnerables y que se traduzcan en una acción temprana".

RECOMENDACIONES

Por otro lado, el informe ofrece recomendaciones para ampliar y fortalecer la alerta temprana y la acción temprana para cubrir a todos los grupos vulnerables. Así, aconseja invertir en todos los elementos de los sistemas de alerta temprana, pero en particular en el conocimiento del riesgo para planificar mejor los sistemas de alerta temprana y en el desarrollo de la capacidad de las comunidades en riesgo para la acción temprana.

También recomienda invertir en datos mejorados y un mejor acceso a la tecnología para un seguimiento más fuerte de los peligros, una comunicación más rápida de las advertencias y un mejor seguimiento de los progresos.

Mejorar la alerta temprana y la acción temprana, especialmente para los países en desarrollo, es un paso clave para crear un mundo sin desastres climáticos. La OMM presentará un plan de acción sobre cómo aumentar la cobertura mundial en la próxima Cumbre del Clima (conocida como COP27), que se celebrará el próximo mes de noviembre en Sharm El-Sheikh (Egipto).

