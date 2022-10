Querido Quintero Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 13 de octubre de 2022, 08:49 h (CET) Palabras de Jesús Quintero: “Con el tiempo entiendes, que los verdaderos amigos son contados. Y que el que lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar, eso solo son cosas de almas grandes. Con el tiempo comprendes que, si has herido a un amigo duramente, muy probablemente, la amistad jamás volverá a ser igual.

Con el tiempo te darás cuenta que, aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos a quienes degastes ir. Con el tiempo te darás cuenta, de que con cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo comprendes que, apresurar las cosas, o forzarlas, ocasionarán que al final no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta, de que, en realidad, lo mejor no era el futuro, sino el momento que estás viviendo, justo este instante. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo uno aprende.

Quiero vivir con si no tuviera nada que perder. Como si cada día fuera el último. Como si siempre estuviera a partir la nave que nunca ha de tornar. Quiero besar como si cada beso fuera el último. Quiero gozar como si cada gozo fuera el último. Quiero hacer la televisión como si cada programa fuera el último. La última copa de vino. La última noche de amor. El último paseo por las calles de Sevilla. La última canción. Las últimas palabras.

Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Qué es todo?: el valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, hermano”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Día de la Hispanidad La hazaña que se conmemora en este día no tiene parangón alguno con las que otras naciones puedan celebrar Huye hacia delante Domingo Martínez Madrid, Burgos "La verdad nos hará libres", Jesús Venancio Rodríguez Sanz​ El contador Iulen Lizaso Aldalur, Hernani La Teología de la Liberación y el Vaticano Jaime Fomperosa Aparicio, Santander