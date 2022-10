​Yemen: instalaciones petroleras del país amenazadas por los hutíes El Gobierno yemení pone el acento sobre el peligro que corre la infraestructura energética del país tras no alcanzar un acuerdo para renovar la tregua Redacción

miércoles, 12 de octubre de 2022, 11:41 h (CET) PHOTO / AFP - Un petrolero amenaza con explotar o derramar más de un millón de barriles de petróleo en el Mar Rojo



“El daño de los hutíes a las instalaciones petroleras no se limitará a la economía de Yemen”, advirtió el ministro yemení de Asuntos Exteriores, Ahmed bin Mubarak, tras una reunión con el embajador estadounidense en su país.

Las partes implicadas en el conflicto de Yemen no consiguieron renovar la tregua auspiciada por Naciones Unidas. El alto al fuego, puesto en marcha en abril y que duró hasta el 2 de octubre, logró reducir las bajas civiles hasta la mitad durante sus 6 meses de duración, de acuerdo con los datos proporcionados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

Ahmed bin Mubarak, ministro de Asuntos Exteriores, se reunió con el jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos de América, Stephen Fagin, para conversar en torno a una posible nueva tregua entre las partes opuestas en Yemen. Fagin lamentó la falta de consenso entre los rebeldes y los distintos partidos progubernamentales apoyados por una coalición internacional árabe, liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Las rondas de diálogo como esta y las declaraciones de Mubarak la semana anterior en Rabat son una muestra de que el bando gubernamental no tira la toalla y mantiene sus esfuerzos por renovar la tregua con los hutíes en las próximas semanas.

