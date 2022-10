El NO-DO de Sánchez Me apuesto doble contra sencillo a que el documental ofrecerá una sarta de mentiras y ocultará todas sus trapacerías Gabriel Muñoz Cascos

martes, 11 de octubre de 2022, 08:31 h (CET) La palabra NO-DO hace mucho tiempo que desapareció de revistas, periódicos y de los restantes medios de comunicación social. Pero, los que -todavía- no hemos perdido la memoria, al enterarnos del documental que están preparando para mayor difusión de las mentiras de Sánchez, hemos pensado: ¡vaya!, este tío va a reinventar el NO-DO.

Pues, para todos aquellos que no sepan qué era el NO-DO tiempos de Franco, se lo voy a contar en pocas palabras: era un noticiario semanal que daba las noticias nacionales y extranjeras del momento. Como era casi único “barría para adentro”, aunque no más que muchos medios actuales.

Pero a los espectadores de entonces nos compensaba porque raro era la semana que no nos daba noticias como estas: Inauguración de pantanos (más de mil durante el franquismo), la creación de Universidades, y Universidades Laborales, de la Ley de la Seguridad Social, la de un montón de empresas Nacionales, la Ley de Formación Profesional, la ONCE. Creó la Pensión por jubilacion, las pagas extra, Auxilio Social, estableció las vacaciones retribuidas, la baja por enfermedad, el seguro de desempleo y el subsidio de vejez; ordenó la construcción de cerca de cinco millones de viviendas sociales y, además de la reconstrucción de media España, estableció la construcción de hospitales, nuevas carreteras, puertos y aeropuertos que fueron la base del desarrollo, hasta el punto de que en solo 25 años, nuestra nación experimentó el mayor crecimiento económico y social en cuatro siglos. Debido a ese “milagro español”, en 1978, España se convirtió en la séptima economía más grande del mundo.

Todo eso, naturalmente, lo proyectaba el NO-DO y fue rigurosamente cierto. Me apuesto doble contra sencillo a que el documental de Sánchez ofrecerá una sarta de mentiras y ocultará todas sus trapacerías. Por ejemplo, me pregunto: ¿Dirán en el NO-DO de Sánchez que se ha cargado -por las buenas- el estatuto de RTVE para hacer de su capa un sayo? ¿O que, en Andalucía las rentas bajas pagan menos por IRPF que en seis comunidades autónomas gobernadas por el PSOE? Me temo que no. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Envejecer es inevitable Recordemos la vieja canción que decía: al atardecer de la vida te examinarán del amor ​Estilo Existen muchos libros en el mercado que no están bien redactados en el sentido de que son farragosos y parece que no avanzan en la trama Turismo sí, turismo no, el sino de una España indecisa No da la sensación de que estemos en condiciones de poner en cuestión un elemento tan indispensable de la economía de nuestra nación ​Analfabetismo galopante Parece que hay un propósito bien diseñado y determinado para embrutecer al pueblo Alta velocidad hasta Gijón En Asturias estamos como apartados de la conexión con Europa, estamos en el 2022 y el AVE sigue sin llegar