​Cinco costumbres norteamericanas que llegan a las bodas españolas

Halloween, baile de fin de curso, Black Friday… Son muchas las costumbres norteamericanas que en la otra parte del charco hemos adoptado como propias. Incluso en celebraciones tradicionales como las bodas, la influencia yankee ha llegado haciendo que algunas costumbres se entremezclen con las propias de cada país. Lo que al principio podía parecer una rareza, ahora es una tradición de lo más común. Pero, ¿cuáles son esas costumbres estadounidenses que se ven en la actualidad en las bodas españolas?

Bodas.net, web de referencia en el sector nupcial y que forma parte del grupo internacional The Knot Worldwide, lleva un tiempo observando el comportamiento de las parejas en este sentido y aquí tenemos 5 conclusiones.



5 costumbres de bodas con sabor americano

Save the date: Este elemento de la papelería nupcial, muy asentado en las bodas americanas, empieza a adentrarse en los enlaces españoles. ¿El motivo? El boom de bodas que trajo la pandemia ha hecho que se convierta en un gran e imprescindible aliado para las parejas españolas. Y es que este boom ha provocado que muchos invitados estuvieran invitados a dos enlaces el mismo día y han tenido que declinar alguna de las invitaciones. En este sentido, las parejas han visto en el save the date la herramienta ideal para comunicar con mayor anticipación su fecha de boda, para que así sus familiares y amigos más cercanos puedan reservar la fecha y no faltar a esa cita tan especial. Y es que, de media en un enlace en España, el 15% de los invitados no asiste a la boda, según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con el profesor de ESADE, Carles Torrecilla y Google, por lo que las parejas que no quieren que sus invitados más íntimos se pierdan ese día recurren al Save the Date.

Las “Engagement Parties” o fiestas de pedida: Lo que parecía una tradición pasada de moda, se ha convertido en una celebración esencial para muchas parejas. Marta Lozano, Teresa Andrés, Lucía Pombo… son algunas de las influencers que han contribuido a rescatar esta celebración. Por un lado, después de la pandemia, las parejas, amigos y familiares tienen muchas ganas de celebrar, por lo que esperar al día de la boda parece que se hace largo. Por otro, la influencia norteamericana también ha tenido que ver. Y es que, en este sentido, los estadounidenses son mucho más tradicionales. Así lo retrata el Informe Global de Bodas de The Knot Worldwide, grupo al que pertenece Bodas.net, que, por ejemplo, afirma que Estados Unidos encabeza la lista de países en los que la pareja busca la bendición de los padres antes de comprometerse (67%). En España solo el 9% de las parejas pide a los padres con antelación que den su bendición, pero una fiesta es una fiesta y si celebrar la pedida es una excusa más para reunirse con amigos y familia, pues lo ponemos de moda.

Crear un hashtag: La tecnología y las redes sociales han llegado para quedarse y también lo han hecho en las bodas. Según el Libro Imprescindible de las Bodas, 7 de cada 10 parejas comparte fotos y momentos de la boda en sus redes sociales y es que ahora parece imposible hablar de bodas y no hablar de redes. Y para compartir y llegar más lejos las parejas crean #hashtags y animan a sus invitados a que los utilicen, para así agrupar todas las fotografías del enlace. Esta idea no podía venir de otro país que no fuera Estados Unidos, que encabeza la lista de países en los que las parejas crean un hashtag para su boda (53%), según el informe de The Knot Worldwide. España se encuentra en la onceava posición, con el 13%.

Damas y padrinos: La organización de la boda requiere de mucha atención en todos los detalles, sobre todo hoy en día que las parejas las llenan de mimos para hacerlas únicas. Por eso, contar con un grupo de amigos y familiares a los que delegar alguna de las tareas o buscar apoyo durante el proceso se convierte en prácticamente imprescindible. Son los que se conocen como damas de honor o best men. Y, aunque en España, de momento, solo 2 de cada 10 bodas cuentan con cortejo nupcial, es una práctica cada vez más extendida. Así se puede ver en los reportajes de boda que las parejas suben a la web de Bodas.net, como es el caso de Núria y Ezequiel o de Marta y Marina. Vestidos igual, dando juntos un discurso en la ceremonia o amenizando el banquete con el último baile visto en TikTok, este grupo de amigos/familiares contribuye a que la pareja protagonista del gran día viva esa celebración como siempre habían soñado.

Trash the dress: Y después de la boda, ¿qué? Como habíamos dicho, las ganas de celebrar son muchas, por lo que, para aquellas parejas que así lo deseen, todavía hay momentos que se pueden vivir después del gran día. Uno de ellos es el ‘trash the dress’ o lo que es lo mismo: una sesión de fotos en la que el look nupcial adquiere gran parte del protagonismo y que ya celebra el 23% de las parejas, según una encuesta de Bodas.net. Y es que en este reportaje se vuelve a lucir el vestido o traje de la boda pero de una manera mucho más desenfadada, además de ser la sesión con la que se concluye toda la aventura de la organización y la celebración del amor. Una despedida por todo lo alto.