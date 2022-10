Primera Semana Cultural Sabersinfin Porque el saber no tiene fin y el conocimiento no tiene fronteras Abel Pérez Rojas

@sabersinfin

lunes, 10 de octubre de 2022, 10:27 h (CET) Del diez al catorce de octubre en la ciudad de Puebla tendrá verificativo la Primera Semana Cultural Internacional Sabersinfin. Durante cinco días tendremos la oportunidad de escuchar a creativos de otras latitudes compartiendo su saber desde Puebla para el mundo. Serán jornadas de intercambio a través de casi todos los sentidos, contando con la asistencia de amantes de la cultura originarios de Colombia, Uruguay, Guatemala, Panamá, Venezuela, Argentina y Chile.

De manera gratuita los poblanos podrán disfrutar los eventos que describo a continuación.

El lunes diez, a las 15:00 horas en la Biblioteca Palafoxiana, la doctora Amelia Restrepo Hincapié, presidenta de la Academia Colombiana de Historia Literatura y Arte impartirá una conferencia en la cual se abordarála historia como puente común entre las ciudades de Puebla, Puebla, México y Pereira, Risaralda, Colombia.

Amelia Restrepo Hincapié es autora de múltiples ensayos y poemarios, entre dichos libros destacan: Un camino hecho al andar y una caminante de la investigación y ciencia, Innovaciones educativas un reto en Risaralda, Piedra encendida, Corceles de fuego y Sueños, entre otros.

La originaria de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, ha sido profesora de diferentes universidades de su país y se ha especializado en investigación y tecnología educativa.Es embajadora de múltiples organizaciones nacionales e internacionales.

Ese mismo día, a las 18:15 se presentará en el Teatro de la Ciudad la obra Xocolatl. De vuelta a los dioses, escrita y dirigida por la maestra Ariana Magaña. Xocolatles una puesta en escena multidisciplinaria, con 15 artistas en escena, la cual cuenta una conmovedora historia que gira en torno a la leyenda azteca del cacao. El montaje fusiona acrobacia, música, teatro y danza en un mismo escenario.

El martes once, en elPatio de las 32 Regiones(a un costado de la Casa de la Cultura), a partir de las 17:00 horas habrá dos eventos dialógicos interesantes. Primero habrá una conferencia que será impartida por el profesor Jorge Nández Britos, expresidente por dos períodos de la Casa de los Escritores de Uruguay, quien abordará el tema: Confluencia de la poesía: cultura e identidades.

Jorge Nández Britos es posgraduado en Educación con énfasis en currículum, se ha especializado en diversas áreas de la lectura y escritura; es doctorante en Lingüística. Nández Britos ha participado en programas educativos de corte internacional, es autor de múltiples artículos y ensayos. Ha publicado los siguientes poemarios: Aquí/Entonces, Los rostros y la cara, Imprimismos, Simas, Votivos y Reunida.

Tanto Amelia Restrepo Hincapié como Jorge Nández Britos son los coordinadores del movimiento cultural Sabersinfin en Colombia y Uruguay, respectivamente, emprendimiento surgido en Puebla hace dieciséis años.

También el martes, pero a las 18:30 habrá una mesa dialógica en torno a la contribución de Sabersinfin a la cultura de Puebla y del mundo.

El miércoles doce de octubre a las 17:00 en el Patio de las 32 Regiones habrá un recital de música folklórica coordinado por el maestro Jorge Durán –conductor de Huecanías– con la participación de los grupos: Toktli Son y Quipaipán.

A las 18:30 se entregará la Presea Sabersinfin Post Mortem a Humberto Rojas, mejor conocido como Dr. Cosquillas o Solecito, quien dedicara gran parte de su vida a llevar risoterapia a niños con cáncer, fuera colaborador del programa Ciber Peques y muriera cobardemente asesinado por un ladrón cuando defendió a otra persona.

La ceremonia de reconocimiento será coordinado por la maestra Eunice Gil.

El jueves trece a las 17:00 habrá una lectura poética colectiva coordinada por la escritora Leticia Díaz Gama. Con la presencia de la maestra Roxana Zubieta Ramos, presidenta de la Academia de Literatura de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, se suscribirá un convenio de colaboración entre esa institución y Sabersinfin.

Posteriormente, a las 18:30 habrá una conferencia bajo el título: La poesía, el cerebro y las emociones, impartida por el doctor Enrique Canchola Martínez.

Enrique Canchola Martínez es médico cirujano, es especialista en Neuroendocrinología Experimental, cursó una maestría en Fisiología y un doctorado en Ciencias Biológicas. Es catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y en la UNAM. Canchola Martínez es experto en la investigación de los vínculos entre las hormonas y el cerebro. Ha publicado infinidad de artículos de su área en revistas nacionales e internacionales arbitradas.

La Primera Semana Cultural Internacional Sabersinfin concluirá con un brindis posterior a la ceremonia de doctorado honoris causa que tendrá verificativo a las 17:00 horas en el Plantel Puebla Sur de la Universidad Mesoamericana. Los eventos serán transmitidos en vivo a través de Facebook y diferido en las diversas plataformas.

Es justo mencionar que la idea de un evento como el que está próximo a desarrollarse, fue evolucionando, pero el germen estuvo en la visión de mi querido amigo el Dr. Salvador Calva Morales, sin cuyo impulso no hubiera sido posible. Los cinco días de actividad cultural son posibles gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, el Instituto Municipal de Arte y Cultura del municipio de Puebla, al Sistema Universidad Mesoamericana y a la Clínica del Dr. Filo Huesca.

