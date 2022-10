El verdadero marketing no se vive, se siente Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de octubre de 2022, 12:46 h (CET)

Así llega Charli a Miami. La agencia de marketingy publicidad más disruptiva del momento aterriza de nuevo este próximo día 8 de octubre en uno de los mejores torneos de pádel de Florida, organizado por La Cámara de Comercio de España y en el que Charli accede como presenting sponsor en Wynwood Padel Club.

La Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Florida está comprometida con los deportes y #Charli no quería dejar escapar la oportunidad. Charli llevará a una marca española con la que realizará una acción de marketing en el evento promoviendo así la internacionalización para las marcas. Charli se viste con Twanzu Brand, una colección textil en el mundo del pádel y deporte en general.

Un evento único donde hacer networking al ritmo de palas. Como dice Charli en sus redes, #echalepelotas. Charli no deja de sorprender en el mercado americano con sus servicios

Cuando acuden a Charli, ¿qué solicitan las empresas? Un servicio de marketing 360° creando una estrategia, una buena gestión de redes sociales bajo una figura que Charli aporta, el community manager, creación de contenido, marketing de influencers, páginas web, posicionamiento SEO…

¿Qué es Charli App? Una nueva red social profesional disruptiva con alta escalabilidad pensando en presente y futuro con un modelo fácil, rápido e intuitivo que profesionaliza a influencers y da seguridad a todas las marcas.

¿Qué puede hacer una empresa en Charli App? La app tiene muchas fases, pero ahora mismo lo que pueden hacer los usuarios es solicitar los servicios de marketing y publicidad en un solo clic y encontrar al influencer que de verdad necesitan para llevar desde ahí su campaña. En el chat de Charli podrán subir los contratos, el influencer firmarlos y ejecutar la campaña en menos de un minuto.

Las empresas pueden subir su propio contenido a Charli como si fuese una red social al igual que los influencers.

¿Qué puede hacer un influencer? Si a un influencer le llega una campaña a través de sus redes, solo tiene que derivar a la marca a Charli y hacer toda la negociación en la app. Cobros inmediatos una vez el trabajo está realizado, seguridad, verificación, retención mínima de comisiones por parte de la app…

¿Y los followers? Próximamente, entrarán en Charli llamados “FLYERS” y tendrán un papel increíble en la plataforma.

Charli entra con una app donde todo es posible, disponible ya en Android e IOS.



