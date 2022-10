​Que paguen los que más tienen, ¡es posible! Si bancos y oligopolios concentran más de la mitad de todas las ganancias empresariales, al menos que paguen el 50% de sus beneficios en impuestos Eduardo Madroñal Pedraza

jueves, 6 de octubre de 2022, 09:39 h (CET)

El castigo de la inflación a la mayoría de la población española ha puesto en primer plano la exigencia de que “paguen más los que más tienen”. Pero el debate se desvía hacia mantener el impuesto de patrimonio, aumentar las ayudas sociales, incrementar en 2 o 3 puntos algunas tasas a los más ricos, o imponer impuestos limitados y temporales a la banca y al oligopolio eléctrico.



No se ponen sobre la mesa las medidas que ya se han aplicado -como un tipo del 70% en el impuesto de la renta a las grandes fortunas, y que grandes empresas entreguen a la hacienda pública la mitad de sus beneficios- en países capitalistas como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Japón. ¿Por qué no se pueden aplicar hoy en España?

Si bancos y oligopolios concentran más de la mitad de todas las ganancias empresariales, al menos que paguen el 50% de sus fabulosos beneficios en impuestos. Si un pequeño puñado de privilegiados, oligarcas y banqueros acapara la riqueza, que pague un IRPF del 70%. Nos dicen que todo esto es “radical, confiscatorio y comunista”. Es mentira. Es posible porque ya se ha hecho, no hace tanto, en grandes países capitalistas.

Y los más ricos pagaron hasta el 90%

En Estados Unidos Roosevelt subió en 1934 el impuesto que pagaban los más ricos 50 puntos de golpe, hasta situarlo en el 79%. Y continuó subiendo. En 1942 estaba en el 86%. En 1952 se situó en el 92%. Y hasta 1980 estuvo siempre, durante más de 40 años, por encima del 70%. Es un hecho. Sucedió, no hace mucho. Incluso en el corazón del capitalismo mundial.

También en Europa. En 1980 cinco países de la OCDE tenían tipos máximos del impuesto de la renta -el que pagan las grandes fortunas- superiores al 70%. Suecia un 75%, Dinamarca un 73%, Bélgica y Holanda un 72% y Japón un 70%. Otros cinco países europeos tenían tipos máximos muy cercanos al 70%. De hecho, el tipo fiscal medio que pagaban los más ricos en la entonces Comunidad Económica Europea estaba en el 65%. En esos momentos en España el tipo máximo del IRPF estaba en el 65,5%. Hoy se ha rebajado al 47%. ¡Casi 20 puntos menos!

Y más países y periodos históricos

Hace solo diez años, en 2012, en Francia se impuso un tipo fiscal del 75% para las rentas superiores al millón de euros. En el país vecino, los más ricos pagaron desde 1946 a 1982 un tipo que estuvo siempre en torno al 70%. En Alemania y Japón -para financiar la reconstrucción tras la II Guerra Mundial- se impuso a las grandes fortunas un tipo del 80% en el impuesto de la renta. En Reino Unido los más ricos pagaban en las décadas de los cincuenta y sesenta un 90% de sus rentas en impuestos. Y en 1974 el 75%.

Ahora mienten

Los bancos ganaron el año pasado 20.000 millones de euros y las energéticas más de 10.000 millones. ¿Cuánto pagaron en impuestos por estas fabulosas ganancias? Según los datos de 2019, el tipo efectivo, lo que realmente pagaron los oligopolios empresariales, se situó en un 4,87% de sus ganancias y en el caso de los bancos en un 2,09%.

Y cuando se propone que las grandes fortunas paguen un IRPF del 70% y los bancos, oligopolios y capital extranjero un impuesto de sociedades del 50%, se dice que es imposible. Pero como hemos comprobado, esas medidas, incluso algunas más duras, se han aplicado ya en muchos países capitalistas. Y no solo no se ha “hundido la economía”, sino que han permitido salir de crisis como la de 1929 o impulsar largos periodos de crecimiento.

Sí se puede. Sí se ha hecho

Nos han “vendido” que bajar impuestos a los ricos es el único camino posible en sociedades de capitalismo desarrollado como la española. Es mentira. En 1980, en hasta ocho países europeos el tipo aplicado en el impuesto de sociedades -el que pagan las empresas por sus beneficios- estaba o en el 50% o incluso por encima. En Alemania era del 56%, en Reino Unido del 52%, en Suecia en el 58%, y en Francia en el 50%.

No eran casos aislados. La media del tipo aplicado en el impuesto de sociedades en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, estaba en el 46%. Y tampoco fue un momento fugaz. Esta situación se mantuvo durante varias décadas. En Francia el tipo fiscal que pagaban bancos y grandes empresas por sus beneficios estuvo en el 50% desde 1958 hasta 1985.

Beneficios extraordinarios, pobreza extraordinaria

En medio de esta aguda crisis Iberdrola ha aumentado sus beneficios en el primer semestre de 2022 un 36%, el Banco de Santander un 33% y Repsol los ha duplicado. Son los “beneficios extraordinarios” con los que banca y oligopolios se aprovechan de una difícil situación para ganar mucho más que antes, y para empobrecernos mucho más que antes.

Reuven Avi-Yonah, director del Programa Internacional de Impuestos de la Universidad de Michigan, mantiene que en esta situación “es hora de revivir el impuesto a las ganancias extraordinarias. Es inadmisible que algunas corporaciones se beneficien”. Utiliza la palabra “revivir” porque un impuesto como éste ya se ha aplicado. Durante la I y la II Guerra Mundial lo aprobaron EEUU, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Francia. Esos “beneficios extraordinarios” se gravaron con una elevadísima carga fiscal.

Es necesaria la unidad para que paguen los que más tienen

¿Por qué no hacer actos unitarios por toda la geografía española con una pancarta unitaria que diga: “Es necesaria la unidad para que paguen los que más tienen” con todas las siglas -muy visibles- de todas las organizaciones que participen? Actos que no entren en contradicción con las distintas movilizaciones convocadas este mes de octubre, pero que signifiquen una acción unitaria práctica que vale más que mil palabras.

Todas las organizaciones pueden expresar que ya la llevan ellos adelante. Es cierto pero la totalmente novedoso y absolutamente necesario es que se haga un acto fundamentalmente unitario -independientemente de las siglas presentes y ausentes- donde nos concentramos todos para defender lo que todos defendemos, pero por separado. Recortes Cero lo propone. Yo lo apoyo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Que paguen los que más tienen, ¡es posible! Si bancos y oligopolios concentran más de la mitad de todas las ganancias empresariales, al menos que paguen el 50% de sus beneficios en impuestos Prioridades a base de ostias Los humanos somos así de estúpidos, nos dejamos envolver en ese bucle agitado de vida y solo aprendemos cuando caemos Asegurar espacios instruidos Son esas redes de apoyo cultural las que nos hacen avanzar, consiguiendo que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, acogedores Mensajeros de la paz y de la unidad Jesús Martínez Madrid Suprimir suntuarios daría ejemplo y sería solidario Domingo Sanz