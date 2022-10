Operación melena Conoce los últimos lanzamientos para que tu pelo luzca este otoño Ana Ruiz de Infante

miércoles, 5 de octubre de 2022, 10:07 h (CET) El cuidado capilar completo es todavía un desconocido. Al igual que la piel, el cuero cabelludo también necesita exfoliación y más aún cuando volvemos de las vacaciones del verano. El pelo tras esta época pierde su hidratación natural, volviéndose más quebradizo y encrespado. Además, a esto se une que ahora con la llegada del frío la piel se seca y escama, y parte de ello se debe a que la regeneración celular se ralentiza y la piel acumula una mayor capa de células muertas.

Conoce los últimos lanzamientos para que tu pelo luzca como es debido:

GUERLAIN

La última tendencia viral de belleza en TikTok y para muchos estilistas y dermatólogos es “Scalptok” que secentra en el cuidado y mantenimiento del cuero cabelludo y que pone en evidencia la preocupación que existe por la salud de éste.



Miles de personas comparten en esta red social sus consejos y soluciones, siendo uno de los productos más recomendados el Aceite-en-Sérum de Juventud Cuero Cabelludo y Cabello Abeille Royale de Guerlain. Un producto destinado a revitalizar, mejorar y fortalecer el cabello desde su nacimiento, gracias a su acción regeneradora del cuero cabelludo y sus propiedades reparadoras de la fibra capilar.

Textura no grasa y que contiene un 97% de ingredientes naturales, pudiendo aplicarse a diario tanto en cabello seco como húmedo. PVR: 130€ (50ml)

AVANT SKINCARE

Dentro de la gama capilar de AVANT SKINCARE destaca Nutri Replenish el NUEVO Tratamiento Exfoliante de Recuperación del Cuero Cabelludo, un potente exfoliante apto para todo tipo de pieles. Limpia en profundidad el cuero cabelludo barriendo la acumulación de productos, equilibrando los aceites y combatiendo las escamas para mantener los folículos pilosos sanos.



Gracias al caolín, elimina la suciedad, el exceso de grasa y las células muertas. Proporciona un tacto agradable y mejora el aspecto del cabello dañado gracias a la sarcosina. Y, finalmente, reconstruye el cabello desde la raíz con la potente acción antioxidante del aceite de semillas de macadamia. Precio: 82,00 €

CLAUDIA DI PAOLO

La beauty hunter CLAUDIA DI PAOLO, experta en captar las últimas tendencias en belleza, ha hecho de su página web un icono para conocer lo último que se cuece en el mundo de la cosmética capilar, facial y corporal, joyas cosméticas cuidadosamente seleccionadas, elegidas por Claudia di Paolo atendiendo a criterios de eficacia real.

Si hablamos de pelo, desde aquí apuestan nos recomiendan como uno de los mejores productos para recuperar tu cabello después del verano: la Cremé lavante bouclier coleur de Christophe Robin, el colorista de elección de aclamadas actrices y top-models internacionales, un tratamiento SPA semanal intensivo cuya base de ingredientes es de origen natural: aceite de macadamia y el poderoso antioxidante camu-camu son algunos de sus elementos clave, con los que se repara en profundidad los daños en la cutícula tras el verano.



Se aplica una vez a la semana, desde la raíz a las puntas, se masajea y se deja actuar entre 10-15 minutos, posteriormente se enjuaga. Sus efectos se notan desde la primera aplicación devolviendo al cabello la textura, brillo y suavidad perdidas. PVP: 36€

La línea capilar de Christophe Robin, ha sido creada para fortalecer y proteger el cabello natural o coloreado. Sus fórmulas, ricas en potentes ingredientes exóticos, garantizan resultados eficaces y duraderos.

MI REBOTICA

Mi Rebotica nos ha presentado hace unos días sus nuevos lanzamientos para el cuidado del cabello.

Anticaída, anticaspa, calmante y neutralizador de tono amarillentos son las nuevas apuestas de esta firma que se unen a su conocida gama capilar.



Con más del 90% de sus ingredientes de origen natural, la farmacéutica Estóbaliz Lancha, Ceo de la compañía, ha formulado todos y cada uno de los productos. “Intento que casi el total de los activos sean naturales, pero como formulista no quiero comprometer la eficiencia de mis fórmulas si el producto así lo necesita”. Entre su activo estrella está el conocido extracto de cebolla, famoso en su línea capilar y uno de sus Best Sellers.

Tratamiento anticaída: Champú formulado con extracto de cebolla y activos como biotina, Baicapil® y Redensyl®, específicos para combatir la caída del cabello, estimular su crecimiento y aumentar su densidad. Además, gracias a su contenido en Kerascalp®, despierta y energiza el cuero cabelludo para conseguir un cabello más brillante y fuerte.

Recomendado para personas con falta de densidad en el pelo, debilidad capilar o alopecia genética producida por la edad.La línea está formada por un champú y una loción anticaída. Champú: 19,95€ y Loción: 49,95€

Tratamiento anticaspa: Champú formulado con extracto de cebolla indicado para caspa y picor. Contiene piroctona olamina, extracto de romero, tomillo y capuchina con acción purificante, antiséptica y antiseborreica. Además, su contenido en menta piperita ayuda a aliviar los picores producidos por la descamación, proporcionando a la vez sensación de frescor en el cuero cabelludo. Recomendado para descamación del cuero cabelludo en pelo seco y graso. Línea formada por champú y loción. Champú: 19,95€ y Loción: 25,95€

Tratamiento cuero cabelludo sensible: Champú formulado con extracto de cebolla indicado para cuero cabelludo sensible. Su contenido en agastache mexicana y Rhamnosoft® ejerce una acción calmante al reducir el enrojecimiento e irritación del cuero cabelludo. Gracias a los prebióticos, protege el ecosistema natural de la piel manteniendo el equilibrio de la microbiota y estimulando sus defensas naturales. Su fórmula también está aconsejada para pieles atópicas, dermatitis o tras un trasplante capilar. Champú: 19,95€

Tratamiento rubios teñidos o canas: El tratamiento para vencer los tonos amarillentos de los rubios teñidos o con canas consta de una mascarilla matizadora que neutraliza los tonos indeseados a la vez que protege la fibra capilar y promueve la salud de la cutícula.

Mascarilla: 21,95€

