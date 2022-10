Éxito de la tercera edición de SCIENCE4ALL impulsado por United Way, Lilly y Fundación Telefónica El proyecto da respuesta a una necesidad clara de fomentar las vocaciones científicas en nuestro país entre la población infantil Redacción

lunes, 3 de octubre de 2022, 12:17 h (CET)

Por tercer año consecutivo, se han celebrado talleres en el marco del proyecto SCIENCE4ALL, organizados por Fundación United Way con la colaboración de Fundación Telefónica y Lilly cuyo objetivo es fomentar las vocaciones científicas entre la población infantil en riesgo de exclusión social.



United Way trabaja para mejorar la vida de las personas más vulnerables uniendo los esfuerzos de sectores clave de la sociedad con verdadero poder de cambio: empresas, instituciones, entidades sociales y ciudadanía. Trabaja en España desde 2016 y su labor se centra en tres áreas principales, SALUD, EDUCACIÓN y ESTABILIDAD ECONÓMICA, los tres indicadores principales del progreso humano según la ONU.

En total se han celebrado 5 talleres, en los que han participado más de 100 menores que han aprendido principios de física y química gracias a la realización de sencillos y divertidos experimentos que se realizan con reactivos caseros y que son liderados por personas voluntarias de las empresas colaboradoras.

Una de las claves de este proyecto es la implicación de las personas voluntarias, trabajadores de Telefónica y Lilly, que tras una formación que imparte la Asociación Cienciaterapia se preparan para realizar los experimentos con los niños y niñas participantes.

La implicación del voluntariado, la colaboración de la Asociación Cienciaterapia - que promueve estos talleres y forma al voluntariado - y la participación de las entidades beneficiarias, coordinados todos por Fundación United Way, hacen de este proyecto una alianza entre entidades que mejora la educación de los más vulnerables y les acerca a opciones formativas y vocaciones importantes para su futuro.

El proyecto SCIENCE4ALL da respuesta a una necesidad clara de fomentar las vocaciones científicas en nuestro país entre la población infantil. Según el informe Eurostat, en España sólo 13 de cada 1.000 jóvenes acaban estudios STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Sin embargo, el empleo en estas áreas es cada vez mayor en la Unión Europea y se espera que crezca aún más.

Es por ello que el impulso de las vocaciones STEM se ha convertido en una prioridad política en la agenda educativa de la Unión Europea para conseguir reducir la brecha entre la creciente demanda del mercado laboral y el insuficiente número de jóvenes que optan por estudios científicos y tecnológicos, y tanto Fundación United Way como Lilly y Fundación Telefónica están comprometidas con este objetivo, alineados así con los ODS 4 (Educación de calidad), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 10 (Reducción de las desigualdades), ya que ambas entidades tienen su foco puesto en el beneficio de los menores provenientes de entornos vulnerables. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

