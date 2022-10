Jesús Peraza, ¡buen viaje, maestro!

Jueves 8 de septiembre del año 2022 –hace casi tres semanas-, ocho de la noche, a punto de entrar a la emisión del programa #Losherejes, dentro de la serie #Poesíaalasocho en Sabersinfin.com, cruzo unas breves palabras con Miguel Peraza, el reconocido escultor, escritor y profesor mexicano, quien es uno de los panelistas de base de nuestro programa.

Peraza me dice que está de viaje, que se encuentra en Mérida, Yucatán, México, que está de visita en esa bella capital porque tiene proyectos conjuntos con su hermano Jesús, también escultor, quien se encuentra detrás del dispositivo desde el cual transmite.

Le mando un saludo a Jesús, él aparece a cuadro, me sonríe, me dice que es un gusto conocerme, me felicita, dice que le encanta lo que hacemos y que ve nuestras transmisiones cuando aparece Miguel. Sin pensarlo, se me ocurre –como cuando aterrizan situaciones trascendentes–, que al terminar el programa sostengamos una entrevista.

Me nace la iniciativa de entrevistar juntos a Miguel y Jesús Peraza Menéndez. No puedo explicarlo, pero una voz que no es voz me dice que es un regalo para Miguel. No descarto la voz que me susurra eso, pero la pongo a reserva porque he aprendido que puede ser la manifestación de mi egoísmo en forma de lo que llamamos “ego”. ¿Hay necesidad de esa entrevista cuando es casi fin de semana y suelo quedarme dormido en cualquier momento por el cansancio? Rehúyo la pregunta, confío en mi instinto.

me hallo en la masa / y su paja / no en la brevedad / ni en los ventrículos / cubro mi rosto con estrellas / lleno mi pecho de mirlos / descalzo leo piedras (Pulsación. APR)

21:34, salgo a cuadro anunciando que se trata de una ocasión especial, que tengo como invitados a dos escultores de cuarta generación: Miguel y Jesús Peraza. La charla empieza, hablamos de parte de la trayectoria de Jesús, de sus raíces escultóricas, se define como un escultor de temple regional. Miguel expone las raíces familiares y cómo eso se ha traducido en la vena artística e intelectual de la descendencia.

Ante pregunta expresa Jesús aborda los vínculos artísticos con Miguel, me llama especialmente la atención cuando dice: “…aprovechamos muy bien lo que nos une y lo que nos aleja artísticamente hablando”.

“El saber hacer es una de las cosas que me une con mi hermano…”, dice Jesús mientras platica que eso es parte de la dialógica entre dos creativos que se conocen desde la infancia.



dardos al cenit / deseos fugaces / punto añil en medio / el ojo que no despierta / entrecejo a la espera / Luz para mañana / manecilla lenta / tránsito en cuesta / portero de día / guardia de noche (Pulsación. APR)

En una muy interesante publicación en Desde el balcón, (disponible en: https://www.desdeelbalcon.com/jesus-peraza-enemigo-de-los-fascinados-del-sistema/), realizada poco más de tres años antes, leo algo que describe la fortaleza de Jesús en el “saber hacer”:

Se autodefine –Jesús Peraza– como un hacedor por "lo que hace", y no por lo que dice", ni por herencias consanguíneas. Sabe que sus esculturas y sus textos no satisfacen el consumo existencial de otros, que esperan entusiasmados lo mismo de siempre.

La entrevista continúa y me regocijo en la fortaleza de dos artistas que se crean y recrean en las posibilidades de su obra. Modificadores de la materia e intelectuales de lo que está detrás de esas alteraciones, los hermanos entrevistados recorren un poco el velo para dejarnos ver que hay muchas horas de lectura y reflexión detrás de cada una de sus obras. También en la nota arriba mencionada, leo, que:

Jesús Peraza Menéndez es profesor, escritor, ensayista, escultor. Y como muy pocos vive -plenamente- del arte. También usa Facebook. Es conocedor de vinos, cocinero de espagueti a la carbonara y amante de los libros. En su casa tiene entre 500 a 600 que ha leído. Escucha a Joaquín Sabina, igual a Carlos Santana y a Silvio Rodríguez cuando produce. No cree en dioses. Es de izquierda.

Después de 36 minutos con 23 segundos concluye la entrevista. Queda abierta la posibilidad de que más adelante continuemos con este diálogo, el cual, por supuesto, será público. Concluye la entrevista, detrás de cámaras Jesús me invita a visitar Mérida, yo digo que me encanta Yucatán, menciono que tengo un excelente amigo hermano, el entrañable Capi, y que seguramente en breve estaré por aquellas bellas tierras compartiendo mis letras.

llamado de tres pulsaciones / titilar inoportuno / voz silente a la zurda / en las sombras todo es pardo / los sueños son miles / unos recuerdan su origen / todos creen vivir / nadie se sabe dormido / a nivel de cama / impera la igualdad / la profundidad / nos separa / el origen hermana (Pulsación. APR)

Sábado 1 de octubre, ayer, ocho de la mañana. Empaco mis cosas para viajar de regreso a la ciudad de Puebla. Un día lleno de alegrías y sorpresas nos ha colmado en Tehuacán, mi ciudad natal. Acompaño a mi querido amigo hermano Salvador Calva Morales a presentar tres de sus más recientes libros: Transpandemia, Caractitud y Glocalidad educativa.

La presentación con la que cerramos el día anterior y empezamos éste, concluyó a la una de la madrugada. Con sentimiento de culpa por los agasajos del día anterior me ejercité en el gimnasio del hotel hasta las tres del amanecer –la hora de las brujas y los magos–.

8:38 un mensaje llega a mi teléfono móvil que me deja muy impactado. Un gran hueco siento de inmediato en el estómago, apenas puedo contener las lágrimas: Comparto a la comunidad el fallecimiento de mi hermano JESÚS ALBERTO PERAZA MENÉNDEZ. El día 30 de septiembre dejó de existir sobre la superficie de esta tierra a causa de un paro cardíaco. Los servicios serán en Capillas el Señorial de Mérida, Yucatán, hoy sábado 1o de octubre a las 6 pm. Familia Peraza Coppola: Gaby, Inés, Gorka y Miguel.

Inmediatamente mando un audio con mis condolencias. Recibo un texto de respuesta de parte de Miguel: Queda como valioso testimonio esta última entrevista contigo. La muerte no deja de sorprenderme, regresé de Xalapa para darle la noticia a mi madre y estoy viajando hacia Mérida en unas horas. Abrazo

Le llamo por teléfono a Miguel. Conversamos unos minutos. Concluye la llamada con un abrazo a la distancia.

Me queda una sensación de asombro, respeto y admiración por la vida. Salvador, mi compañero de desayuno, como buen chamán hace un saludo a las cuatro direcciones y me recuerda que la vida sigue: ¡poniéndole el pecho a lo que venga! El autor de una docena de libros me dice que no debo sentirme tan solo triste, que también debo sentirme fortalecido en la concurrencia y oportunidad de lo que hago. Escucho sus palabras. Confirmo la necesidad de escribir este artículo.

el oficiante aguarda / fiat lux preciso / chispa incendiaria / rota del desequilibrio / pasión y muerte / en cada pulsación (Pulsación. APR)

Regreso a la introspección sobre el tránsito y cambio de estado del maestro Jesús Peraza. Siento que con la partida de Jesús algo se va de mí y mucho me deja. No sé aún.

Quiero confesar que entrevistar por última vez a alguien o realizarle una entrevista muy significa es algo que me acompaña a lo largo de mi trayectoria al frente de Sabersinfin.com. Es algo común para mí.

Cada vez me queda más claro que en eso consiste parte de mi función y misión de vida, una especie de constructor de puentes previos o vasos comunicantes entre esta vida y lo trascendente. También tengo muy presente que estoy parado en un vórtice, algo así como una maquinaria renacentista de película de ficción por la cual transita lo que debe fluir.

Yo tengo el enorme gozo de recapitular en estos pasajes de vida y trato de tomar consciencia, pero no soy el único. Es preciso que cada uno de nosotros despierte para que viva conscientemente la magia del día con día. Vale la pena vivir despierto. Se los aseguro.