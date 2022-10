Números cantan ¿Por qué este gobierno no nos aplica a todos los contribuyentes del IRPF los beneficios fiscales de que disfrutan senadores y diputados? Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 3 de octubre de 2022, 10:44 h (CET) El cateto de La Moncloa, con su palabrería hueca y mentirosa creerá que nos engaña a todos y no es así. ¿Por qué? Pues porque, aunque él piensa que somos unos inocentes e indocumentados, se equivoca de parte a parte. Afortunadamente la gente lee y no solo El País. También lee el diario ABC, El Mundo, La Razón y algunos otros periódicos, incluso deportivos; y, además, escucha y ve (en lugar de RTVE, infectada de sectarismo incurable), La Cope, Antena 3, Trece, etc.

Pero como él es un radical apoyado por lo peor de la clase política que hay en España, da por sentado, que estamos “en Babia”. Sin embargo no es así, porque, en base a lo que se lee y oye en los medios libres, los españoles conocemos los análisis que hacen los profesionales decentes que no son “la voz de su amo”.

Por esa razón sabemos -por ejemplo- que los recortes fiscales para ir contra los ricos y favorecer a los pobres es una filfa como las encuestas de Tezanos. Pues, la realidad que publicitan “ellos” está tan fuera de la realidad como su pretendida decencia.

Solo voy a dar unos datos que no hay que aclarar, porque son bastante elocuentes: La última propuesta fiscal ignora al 80% de los asalariados (en número de quince millones) y al 90% de los pensionistas (ocho millones de pensionistas). Y una cuestión última ¿Por qué este gobierno que presume de hacer justicia, no nos aplica a todos los contribuyentes del IRPF los beneficios fiscales de que disfrutan senadores y diputados? ¿Será que somos ricos, sin saberlo? Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El liderazgo de Putin diseña la ceremonia de anexión Toda la organización y desarrollo del acto giró en torno al presidente ruso Números cantan ¿Por qué este gobierno no nos aplica a todos los contribuyentes del IRPF los beneficios fiscales de que disfrutan senadores y diputados? BlackSpain, el agujero negro El cada vez mayor control sobre la economía nacional por el gran capital extranjero aumenta nuestra dependencia "Hoy las ciencias adelantan" El avance en la investigación y la excelente formación de las nuevas generaciones nos permiten mirar al futuro con esperanza Testimonio cristiano ¿Quién convierte en santos a personas pecadoras?