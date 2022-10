EE.UU. y la UE son una banda de macarras

De las palabras de Ursula Gertrud von der Leyen se deduce que a la UE le da miedo el fascismo en Italia, pero no el de Ucrania. ¿Por qué será? El contexto de las palabras de esta señora, son el resultado de las elecciones italianas. Que, nos podrá gustar o no, pero esta es la democrática voluntad del pueblo italiano. No obstante, Ursula se atreve a amenazar a Italia diciendo que “si estos se equivocan al elegir gobierno, entonces la UE utilizaría las herramientas que utilizó contra Polonia y Hungría”. Es inaceptable; máxime, porque es el fracaso del anterior Gobierno el que propició el entrante.

Que no me hablen estos macarras de la soberanía de los países. Recordemos que Zelenski, siendo judío, trata como héroes a los neonazis del batallón Azov. El batallón Azov fue fundado por militantes de extrema derecha como Andriy Belitsky, surgido de la organización paramilitar Patriotas de Ucrania, recluta a voluntarios y enarbola emblemas como el "wolfsangel" que recuerdan a los de la división SS Das Reich. El batallón Azov ha cometido crímenes de lesa humanidad. El batallón Azov ha torturado, ha masacrado y son abiertamente nazis, pero para Zelenski son los guerreros superhéroes y EE.UU. y la UE les apoya mandándole armas.

Está claro quiénes son el demonio en esta tragedia. Esto me enfada mucho y pienso que cuanto antes desaparezcamos, mejor será para todos.