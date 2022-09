​Gastronomika 2022 enciende los fogones

La 24 edición rinde homenaje desde el lunes a la nueva cocina del Reino Unido, que desembarca en San Sebastián con el lema ‘United Kulinary’ y algunos de sus mejores embajadores gastronómicos. Andoni Luis Aduriz, Aitor Arregi, Pablo Rivero, Jon Ayala y el mejor parrillero británico, Matthew Brown, cerrarán el miércoles 5 de octubre Gastronomika con una sesión monográfica dedicada al mundo del fuego y las brasas.

Las inscripciones para el auditorio y los pases profesionales gratuitos están disponibles en la web www.sansebastiangastronomika.com

En total, el certamen congregará a más de 70 chefs en 40 ponencias y 30 actividades, que completan un programa que también incluye 7 concursos y 3 premios especiales. Subijana, Elena Arzak, Berasategui, Atxa, Aduriz, Alija, Arbelaitz y Arguiñano, miembros del Comité Técnico, dan la bienvenida a la nueva edición y al país invitado, “un Reino Unido mucho más gastronómico”.

Matthew Brown, Merlin Labron-Johnson, Simon Rogan y Roberta Hall-McCarron

"El congreso de la consolidación total de la normalidad”. “Una nueva muestra de evolución del congreso que nos ha enseñado el camino”. “Una oportunidad para intercambiar conocimientos y saberes y seguir creciendo”. Son frases de la directora de San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque Country, Roser Torras, y de los cocineros y miembros del Comité Técnico Martín Berasategui y Eneko Atxa, quienes junto a sus colegas Andoni Luis Aduriz, Josean Alija, Hilario Arbelaitz, Karlos Arguiñano, Elena Arzak o Pedro Subijana han perfilado un congreso que empieza este domingo y “que volverá a trasmitir ilusión y ganas”, en palabras del chef de Akelarre.

Desde el lunes 3 y hasta el miércoles 5 de octubre, serán en total más de 70 los chefs (32 de ellos estrellados) y profesionales de la restauración los que suban a los diferentes escenarios de Gastronomika para ilustrar en alguna de las actividades programadas, 40 de ellas ponencias en el auditorio principal. "Esta edición supone, en primer lugar, la consolidación total de la normalidad. Y lo digo porque este año, San Sebastian Gastronomika vuelve a recuperar una de sus grandes señas de identidad: la degustación en el auditorio de las elaboraciones que se realizan sobre el escenario en cada una de las ponencias. Y esto es una magnífica noticia", explica Torras.

El apoyo institucional a Gastronomika

Por su parte, las instituciones que respaldan San Sebastian Gastronomika remarcan que el congreso es "carta de identidad" de la ciudad y de todo el País Vasco. El alcalde de Donostia, Eneko Goia, señala que "la gastronomía es una de nuestras señas de identidad en el mundo. Durante unos días, San Sebastián volverá a ser epicentro mundial y referente de la cocina, un sector en el que seguimos jugando año tras año en Liga de Campeones. Ongi etorri Gastronomika!", adelanta.

Jabier Larrañaga, diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, subraya que "si la pasada edición de SS Gastronomika representaba la ilusión de todo un sector por recuperar la normalidad tras un tiempo de dificultades, en esta ocasión afrontamos la cita con el firme propósito de seguir consolidando su posición como referente internacional de la gastronomía en un contexto de incertidumbre. La cocina siempre ha estado muy ligada a nuestra identidad, y fuimos uno de los primeros territorios del mundo en sacar partido a todo su potencial económico, social, emprendedor y transformador. Y una de nuestras grandes ventajas competitivas es que disponemos de un ecosistema gastronómico de primer orden, en todos los eslabones de la cadena de valor: materia prima de calidad, industria de componentes y transformación, logística, formación, apoyo a nuevas iniciativas empresariales".

Por su parte, Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, considera que "estos últimos años en el mundo se están sucediendo numerosas transformaciones, muchas de ellas relacionadas con la alimentación, y Euskadi quiere ser un agente activo en esas transformaciones. Una cita como la XXIV edición de San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country, es un guiño a la capacidad de la gastronomía para unir culturas y consolidar el papel e influencia de Euskadi a nivel internacional, convirtiéndolo en territorio de referencia en materia de innovación alimentaria, estableciendo a su vez lazos con la vanguardia internacional en este campo".

Lucía Freitas, Ricard Camarena, Nandu Jubany y Benito Gómez

Este año, con el eslogan de “United Kulinary”, Gastronomika rinde tributo a la gastronomía de Reino Unido, que estará representada en San Sebastián por algunos de sus mejores chefs, como Isaac McHale, The Clove Club** (Londres); Simon Rogan, L’Enclume*** (Cartmel); Roberta Hall-McCarron, The Little Chatroom (Edimburgo), o Merlin Labron-Johnson, Osip* (Bruton). A través de ellos podremos conocer el estado actual y plural de una gastronomía pujante. “Una referencia clara cuando hablamos de tendencias no pasajeras en gastronomía”, razona Andoni Luis Aduriz. "Una cocina elegante, quizá un punto desconocida. Una cocina de base clásica pero abierta al mundo, con mucha caza y aves, de lo que soy un enamorado”, en palabras de Josean Alija. Ambos forman parte del plantel de ponentes de Gastronomika, en el que además estarán este año cocineros de otros rincones el planeta, como el peruano Gastón Acurio o el argentino Pablo Rivero.

Sesión íntegra dedicada a la parrilla

Precisamente Aduriz y Rivero serán protagonistas de una de las sesiones más esperadas, la que cerrará el congreso, el miércoles por la tarde, con un conjunto de ponencias sobre el mundo de las brasas. Hasta cinco maestros de la cocina del fuego subirán al escenario para enseñar su magia y poner en común estilos y puntos, desde el País Vasco a Argentina pasando por Londres. Junto a Aduriz y Rivero estarán Aitor Arregi (Elkano*, Getaria), Jon Ayala, (Laia Erretegia, Hondarribia), mejor parrillero 2015, y Matthew Brown, reconocido como uno de los mejores restaurantes de carnes del mundo (The Hawksmoor, Londres, UK). Para completar la jornada de fuego se celebrará también el XIII Concurso Nacional de Parrilla. Gastronomika acaba esta edición al rojo vivo.

La gastronomía, símbolo de unidad

“United Kulinary” será punto de encuentro de esas nuevas cocinas británicas. Un lema que quiere ser el símbolo de la unidad que siempre ha sido y es ejemplar en el sector gastronómico. Y más si hablamos del territorio rural o alejado de las grandes metrópolis. “Con el lema ‘United Kulinary’ queremos destacar además que hay una gran ola de chefs británicos que más allá de Londres, en territorios alejados de la capital, están generando una nueva gastronomía menos conocida, pero no por ello menos apasionante”, argumenta la directora de Gastronomika.

Identidad y territorio son los dos ejes comunes en la mayoría de ponencias del programa de Gastronomika 2022. Esta edición mira a todos aquellos cocineros que, desde filosofías de vida comunes, trabajan, miman y ponen en valor la proximidad. Este año, además, tienen especial protagonismo los chefs vascos, cocineros que siempre han sido conscientes de la importancia de sus tierras. Y, por supuesto, colegas de muchos rincones que describirán el sabor de sus geografías, como Quique Dacosta (Quique Dacosta***, Dénia), Ricard Camarena (Ricard Camarena**, Valencia), Oriol Castro y Eduard Xatruch (Disfrutar**, Barcelona), Paulo Airaudo (Amelia**, San Sebastián), Benito Gómez (Bardal*, Ronda), Lucía Freitas (A Tafona*, Santiago de Compostela), Dani García (Smoked Room**, Madrid), Albert Adrià (Enigma Concept, Barcelona), Nandu Jubany (Can Jubany*, Calledetenes) además de los mismos miembros del Comité. Un Reino Unido abierto que también aportará los dos chefs españoles que más han progresado en la idiosincrasia británica, José Pizarro (José Tapas Bar, Londres, UK) y Nieves Barragán (Sabor*, Londres, UK).

Josean Alija, Elena Arxak, Andoni Luis Aduriz y Eneko Atxa

Concursos

En el Kursaal se celebran también los siete concursos agendados para esta edición. El Concurso Nacional de Parrilla lleva doce ediciones encumbrando al maestro de las brasas, el Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa San Miguel cinco proclamando al mejor autor de una receta popular que despierta auténticas pasiones y el Campeonato Nacional de Garbanzos Tierra de Sabor se asienta en su tercera edición como tributo a la leguminosa más venerada de Castilla.

Siguen también en esta edición el Concurso Nacional de Postres con Frutas Tropicales de Tenerife y el Campeonato de España de Tarta de Manzana by Asturias. Este año, además, se suma “Chef del aceite”, concurso patrocinado por la Diputación de Jaén. Por último, la Maison de Champagne Ruinart vuelve a celebrar en Gastronomika el Ruinart Sommelier Challenge Spain, séptima edición de un concurso que busca consagrar al mejor sumiller de España.

Premios

Durante la celebración del decano de los congresos gastronómicos en el mundo, el estadounidense Thomas Keller recibirá el Premio Homenaje de esta edición. José Polo, sumiller del restaurante Atrio de Cáceres, recibirá el Gueridón de Oro, galardón que distingue la mejor atención en sala. San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque Country también reconocerá con el premio Pau Albornà, que destaca la labor periodística en la promoción de la cultura gastronómica, a Sarah Jean Evans, escritora y periodista inglesa experta en vinos españoles y de Jerez.

Chef x un día

Como es habitual, Gastronomika 2022 abrirá las puertas del Kursaal el domingo por la mañana para la jornada popular. De 11.30 a 13.30, la Sala de Cámara acogerá el evento Chef x un día, donde los ganadores de un sorteo realizado por Super Amara -dos adultos y dos niños- cocinarán con cuatro chefs guipuzcoanos o con restaurante en la provincia. Una jornada lúdica y abierta a la participación de todo el que quiera, incentivada este año con el sorteo de regalos entre el público asistente. El lunes empezará el congreso oficial, que podrá seguirse online desde la página web del congreso como en las últimas ediciones, en las que se ha realizado conexiones desde más de 100 países diferentes.

Frases

Andoni Luis Aduriz:

"Gastronomika 22 presenta un programa completo, en el que cada uno encontrará lo que más le puede interesar".

"Londres, y el Reino Unido en general, es una referencia clara cuando hablamos de tendencias también gastronómicas. Y tendencias no pasajeras, tendencias que permanecen".



Hilario Arbelaitz:

"Nos enriquece conocer las novedades de los que vienen, en este caso Reino Unido".

"Va a ser un gran aliciente para nuestro mundo".

"Conozco a mucho de los cocineros que vienen, ya que los he tenido en casa".



Eneko Atxa:

"Una edición más en la que queremos recibir con los brazos abiertos a nuestros visitantes, para que nos conozcan y para que nosotros los conozcamos mejor. En este caso Reino Unido, un territorio mucho más gastro de lo que yo pensaba hace años. Un territorio donde coexisten muchas cocinas en pocos kilómetros y en el que la gente apuesta cada vez más por la buena gastronomía".



Pedro Subijana:

"He ido en varias ocasiones a Londres y a Reino Unido, y veo un país en auge, en el que hay muchas fórmulas nuevas y novedosas a la par que divertidas".

"Gastronomika consigue y conseguirá transmitir a la gente ilusión y ganas. Hay muchas ganas por hacer y seguir creciendo".



Elena Arzak:

"Siempre pasan cosas muy interesantes en Gastronomika"

"La de Inglaterra es una cocina con la que me unen vínculos estrechos pues allí también pasé una etapa de mi vida".

"Ahora espero que Gastronomika ayuda a iluminar su cocina, una realidad a nivel mundial".



Martín Berasategui:

"Gastronomika ha marcado un antes y un después en la gastronomía mundial".

"La gastronomía mundial no sería lo que es sin la existencia de Gastronomika, ya que nos ha enseñado el camino. Y el mismo congreso ha ido evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos, con la reciente digitalización por ejemplo".



Josean Alija:

"Volvemos al congreso para encontrarnos, seguir aprendiendo y disfrutar".

"La cocina de Reino Unido es una cocina elegante, quizá un punto desconocida. Una cocina de base clásica pero abierta al mundo, con mucha caza y aves, de los que soy un enamorado".