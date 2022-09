Globant sigue apostando por Uali, la startup puntera en tecnología y sostenibilidad Comunicae

jueves, 29 de septiembre de 2022, 15:46 h (CET) UALI, la start up tecnológica que busca acompañar la transformación del sector energético creada por Diego Montesano e Ian Bogado, acaba de recibir una inversión ronda seed de 1.6 millones de dólares de distintos fondos entre los que se incluye Globant y privados. La empresa tiene una valoración actual de 13.5 millones de dólares con un crecimiento del 250% desde el año pasado Uali es una startup que ofrece una solución única y disruptiva por medio de la utilización de 3 tecnologías (robótica, inteligencia artificial e IoT). Brinda análisis preventivo y predictivo con el fin de ayudar a la industria energética en su transición hacia un futuro sostenible. La compañía, con sede en España, Argentina y UK ha anunciado que la inversión será destinada a crecimiento interno y ampliación de mercados.

La startup, recientemente premiada con el primer puesto en el concurso de innovación del G20 en Indonesia, cuenta hoy con más de 40 colaboradores y este ingreso de capital les permitirá duplicar su staff y comenzar a brindar servicios en plazas como Bolivia, Perú, México y Medio Oriente.

Ian Bogado, cofundador de Uali, ha explicado que "Uali es una startup con un potencial de crecimiento exponencial que ha triplicado su valoración inicial en un contexto donde las startups caen vertiginosamente o desaparecen. Esto se da porque brindamos una solución pionera en el sector energético; una industria de alto valor y que hace grandes inversiones en su futuro y en la transformación del core de su negocio".

Uali nació en 2018, gracias a la iniciativa y talento de dos emprendedores argentinos: Diego Montesano e Ian Bogado que han desarrollado una propuesta única y diferencial para el mundo energético que busca anticiparse al futuro para favorecer la toma de decisiones en el cuidado de los activos más preciados de la industria. El servicio de Uali es de rápida implementación y permite seguimiento de la información en tiempo real.

En 2019 desembarcan en España y en 2020 dan sus primeros pasos en el Reino Unido, en este último trabajando actualmente en un innovador proyecto de energía renovable con aerogeneradores para el más importante hub aeroespacial del país británico.

En 2021 gracias a la primera inversión de Globant se amplían internamente y comienzan a trabajar para las grandes empresas del sector. Hoy, entre sus principales clientes figuran empresas de energía global como Shell, Total, Pae, Repsol y Pluspetrol, entre otras.

Uali supone una revolución en el sector de la energía para las empresas españolas ya que facilita una operación ágil para acompañar la transición en la industria energética reduciendo tiempos a un coste menor, aportando datos de valor que se transforman en información precisa, con necesidades segmentadas por tipo de problemática y con visualización en una plataforma simple y fácil de visualizar. La industria de la energía se apoya de esta manera en Uali para poder entender dónde están los puntos más débiles de sus plantas como: derrames, fugas, reparaciones, etc y actuar rápido y en consecuencia evitando costes, multas y sobre todo, causando así un impacto positivo en el medio ambiente ante la mitigación de esas problemáticas.

Uali captura y almacena la mayor cantidad de datos en diferentes tipos de formatos para poder luego nutrir sus modelos de inteligencia artificial, y así poder entregar resultados que aporten valor al negocio de cada industria cada vez con mayor precisión. Entre los posibles datos input pueden ser videos -4k, en alta definición-, Imágenes -RGB, Fotogrametría, ortomosaicos, térmicas-, etc que terminan en información lista para ser analizada para una rápida toma de decisiones. El monitoreo en formato preventivo y predictivo evita tanto pérdidas económicas como de reparación del ambiente, que en la mayoría de las ocasiones son irreversibles.

Sus principales clientes pertenecen al primer eslabón del sector que más contribuye en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial (73%). Su beneficioso impacto repercute en proveer un servicio que hace más eficaces cierto tipo de industrias, como gas y petróleo, y mejora la competitividad de aquellas que acompañan la transición energética: las energías renovables. En un contexto de urgencia con objetivos mundiales concretos respecto a reducir y revertir emisiones de GEI, Uali propone una solución clara, ágil y escalable para el sector, ofreciendo datos de calidad y una operación de rápida implementación.

Reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en el sector energético requiere una acción urgente a escala global y ahí es donde entra Uali. Y si bien ya está en marcha una transición energética mundial, se necesitan más acciones para reducir las emisiones de carbono y mitigar los efectos del cambio climático. Uali viene así a clarificar el futuro haciéndolo más limpio y sostenible con una innovadora propuesta, concreta y ejecutable para un sector vital en la vida de todos como lo es la energía. Por eso y por el planeta en el que se vive.

