Atos obtiene la certificación ‘Europe’s Best Workplaces’ de Great Place to Work®

jueves, 29 de septiembre de 2022, 14:08 h (CET) Atos anuncia que ha sido incluida por primera vez por Great Place to Work® como uno de los "Mejores lugares para trabajar en Europa" en la lista anual de 2022. Ocupa el puesto 21 en la categoría de empresa multinacional. Además de esto, también ha sido incluida en las listas de 'Mejores lugares para trabajar' de Great Place to Work® en Austria, Grecia y Polonia Este reconocimiento de Great Place to Work® reconoce el fuerte compromiso de la empresa con sus empleados. Esta certificación se basa en la opinión directa de todos los empleados, que evalúa la experiencia de los empleados a través de su Índice de Confianza, evaluando Credibilidad, Respeto, Orgullo, Camaradería y Equidad.

Atos tiene certificaciones Great Place to Work® en 13 países y 12 entidades de toda Europa, y en 32 países y 42 entidades en todo el mundo. Con sede en Francia, Atos tiene 44.500 empleados en Europa, repartidos en 31 países y un total de 112.000 empleados en todo el mundo en 71 países.

Atos fomenta el desarrollo profesional que involucra las mentes de los empleados, inspira su creatividad y desarrolla carreras. El Grupo ofrece a los empleados de Atos un entorno de trabajo flexible, que incluye ofrecer trabajo remoto o híbrido a quienes cumplan los requisitos.

"Esta certificación demuestra nuestro compromiso con el desarrollo de un entorno laboral positivo y de apoyo, un lugar donde nuestros empleados tengan el control de sus carreras y puedan desarrollarse en un lugar de trabajo inclusivo, creativo, responsable y colaborativo. Nuestra prioridad es mejorar continuamente nuestra forma de trabajar juntos, cubriendo la integración, la comunicación, la colaboración, el soporte digital, el desarrollo, el compromiso, la responsabilidad social y, en última instancia, la satisfacción de los empleados, lo que también conduce a una mayor satisfacción del cliente" dijo Paul Peterson, Director de Recursos Humanos de Atos.

"Un gran lugar para trabajar trata de crear entornos de trabajo flexibles donde cualquiera pueda prosperar, sin importar quiénes sean o qué hagan para el negocio. Nuestros datos muestran que los grandes lugares de trabajo se benefician de un desempeño financiero más sólido, una rotación reducida y una mejor satisfacción del cliente que sus pares. ¡Felicitaciones a los Mejores Lugares para Trabajar en Europa™ en 2022!" dijo Léa Binet-Ferté, directora general adjunta de Great Place to Work®.

Great Place to Work identifica los mejores lugares para trabajar en Europa analizando los programas de trabajo de las empresas y encuestando a más de medio millón de empleados en varios países sobre los factores clave que crean excelentes lugares de trabajo para todos.

Great Place to Work es la autoridad mundial en cultura laboral de alto rendimiento y alta confianza. A través de herramientas de evaluación patentadas, servicios de asesoramiento y programas de certificación, GPTW reconoce los mejores lugares para trabajar del mundo en una serie de listas nacionales. Great Place to Work proporciona los puntos de referencia, el marco y la experiencia necesarios para crear, mantener y reconocer culturas laborales sobresalientes.

