¡La realidad del inconsciente! Mi Bitácora de futuro Bayardo Quinto Núñez

jueves, 29 de septiembre de 2022, 11:52 h (CET) Darse muerte a través de la imaginación, es un arte aniquilarse y regresar a la vida para no estar muerto, es así quizás destruirse con el pensamiento, sin intríngulis llevada, como aquella sensación que dimana de la razón, y de la voluntad, ese es el poder del inconsciente, que pretender huir con solamente pensar. En el inconsciente nos conocimos, nos conocemos, es una fuente durante décadas…, y es una verdad temporal inmutable, o no mudable, que ni se puede cambiar, no siente o no manifiesta alteración del ánimo para establecer otras..., similar a una grabadora, recoge palabras, las deja impresas, a lo mejor es un mito, o un naciente macro dato, te sirvo, ¿cuáles serán las consecuencias?, aunque la intuición en infinidades de momentos es más confiable que los datos. Ahora, es el momento, es lomás hermoso del día,de lostiempo…, lo mejor está por asomar, entonces, aslo, poné música aunque sea un tabú, para no pensar ó esperar al verdugo, ni ser prisionero, y, recuerda ya es tarde, no experimentes la vida y la muerte, solo continúa, porque los lobos no pueden pactar, porque se devoran entre ellos mismos, apúrate, sobrevive que, la conciencia es demasiado, la vas a echar a perder, y no te arrepientas porque es peor que perder, siempre algo influencia, siéntate de todos modos o seremos una sombra en el corazón, y sólo quiero saber una cosa: no preguntes demasiado, porque nos puede conducir a un despeñadero…, se puede llegar a la meta por todos los senderos como una obligación en esta existencia terrena con la esperanza de la recompensa, movido por la impelente fuerza del puro amor sin intríngulis, sólo con paz,tranquilidad, en la evolución a la vida que han de pasar en este mundo desde lo cotidiano, al consciente e inconsciente producto de lo absorbido por la mente del mundo exterior, la meta así se aseguraaún más. ¡Urgar en el inconsciente, allí hay un secreto escondido, es un tesoro, una realidad Igual al consciente! Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

