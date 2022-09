THANNAC potencia sus aperturas de tiendas pop-up para acercarse al modelo PHYGITAL Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

THANNAC, dado que la migración de los usuarios hacia un nuevo modelo de compra es toda una realidad.

Esto se debe a que cada vez crece más la compra online, y cada vez, este tipo de compra digital tiene muchos más adeptos entre generaciones que a priori no eran muy entusiastas de este canal para comprar moda, ha reestructurado sus canales de venta.

Según datos publicados, el 58 % de los consumidores optan por el canal digital a la hora de adquirir productos según su experiencia de compra física en marcas conocidas, y la cifra sigue creciendo. El cliente va avanzando en cuanto a la compra online por sectores, y el sector de la moda, que es el más difícil por la costumbre de los clientes de tocar y probar antes de comprar, también crece. Por eso, para complementar la experiencia online, THANNAC va a potenciar su presencia física con tiendas temporales pop-up, que habitualmente abría desde 2019, pero a partir de ahora y tras la pandemia covid, con mucha más frecuencia, para así conseguir que los clientes online (digitales) tengan contacto físico con la marca.

Para dar respuesta a las expectativas del nuevo cliente, la marca española THANNAC ha desarrollado una estrategia para reposicionarse que mezcla lo mejor de ambas propuestas (digital y física) para acercarse al nuevo concepto que lleva por nombre PHYGITAL.

Se trata de una tendencia de marketing multicanal que toma elementos del entorno online como la inmediatez, la inmersión y la rapidez, con la posibilidad de interactuar con el producto de forma directa, tal y como lo ofrecen los establecimientos físicos.

El objetivo es ofrecerle a los usuarios una experiencia mucho más completa y satisfactoria gracias a la nueva tecnología, y junto con los conceptos de tiendas pop-up (que ya eran habituales en THANNAC) prepararse para la nueva era PHYGITAL.

Un ansiado encuentro: las tiendas pop-up Las pop-up shop se han convertido en una de las estrategias que usan las marcas para generar impacto a corto plazo entre los consumidores, ganando visibilidad y rentabilidad, a través de un modelo de negocio que se basa en la tecnología, la temporalidad y la urgencia.

A pesar de que el término lleva tiempo sonando en el mundo del marketing, no ha sido desde hace poco que el concepto phygital, se ha empezado a usar como un plus en las estrategias promocionales de las organizaciones de cualquier sector y tamaño.

El planteamiento propone integrar herramientas tecnológicascomo pantallas táctiles dentro de las tiendas, probadores inteligentes entre otros recursos, que le permitan a los usuarios tener una experiencia más real con el producto y decidirse más rápido por él.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas digitales que cuentan con presupuestos limitados para la implementación de tecnologías, optan por alquilar un espacio por tiempo limitado, con el objetivo de tener contacto físico con su cliente digital, o en temporadas de navidad o vacaciones, para presentar novedades o simplemente para ganar visibilidad.

¿Cuáles son las ventajas del modelo PHYGITAL? Las empresas que han adoptado el concepto phygital logran ganar mayor impacto y notoriedad en el mercado, al ofrecer una alternativa de compra más completa y adaptada a las necesidades de los consumidores modernos.

Por otra parte, los datos recopilados, tanto en el mundo físico como digital, ayudan a las marcas a construir un perfil de cliente más completo y detallado. En otras palabras, las tiendas pop-up y el modelo phygital permiten tener una panorámica de 360º de las preferencias y hábitos de compra del consumidor para ajustar las estrategias de compra, haciéndolas cada vez más personalizables.

En España, la marca THANNAC se ha diferenciado en el sector de la moda por aprovechar siempre los recursos físicos y digitales. A través de su e-commerce y los eventos pop-up shop que organizan desde 2019, la marca logra ofrecerle a sus clientas digitales, la posibilidad de tener contacto físico con las tiendas, el producto y su filosofía, ya que el comprador digital siempre aspirará a conocer físicamente su marca, y THANNAC se embarca en esa estrategia para fidelizar clientes, así como para captar nuevos, rentabilizando las aperturas de las pop-up shop.



