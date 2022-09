Descubre cómo llegó TrompaTrompita a ser una de las influencers perrunas más seguidas Es una de las perritas más famosas de la popular red social TikTok, donde cuenta con 1,6 millones de seguidores Redacción

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 08:49 h (CET)

En el mundo de las redes sociales, la viralidad es una de las principales características que buscan los usuarios de estas aplicaciones. El hecho de que podamos encontrar más cuentas se ha convertido en una auténtica revolución en los últimos años ya que ha aumentado el número de usuarios de las principales aplicaciones de redes sociales. Ese parece ser el caso de Trompatrompita, una de las perritas más famosas de la popular red social TikTok, donde cuenta con 1,6 millones de seguidores. En Instagram, tiene alrededor de 68.000 seguidores. Con estos datos podemos concluir que actualmente tiene cierto protagonismo y es uno de los fenómenos más destacados de los últimos años.

Además, la perrita cuenta con características propias, como ser particularmente lindo y fotogénico. No podemos olvidar el trabajo en cada publicación que vemos en las redes sociales. Es en cada acción que se nota el buen gusto, lo que significa que, combinado con la simpatía natural de la perra, estas fotos y videos tienen decenas de miles de me gusta y visualizaciones, ocupando el feed global para millones de usuarios, en todas partes.

2015: El comienzo del fenómeno

En 2015, el propietario de Trompatrompita, Juan Alderete, tenía debilidad por la belleza que exudaba. Al encontrársela en la calle, el joven argentino decide volver de vacaciones con su nueva amiga. Esto finalmente cambió su vida para siempre. Como él mismo explicó, “apenas la vi me cautivó su trompa larga y la bauticé como TrompaTrompita”. Tras volver de vacaciones, Juan Alderete y sus amigos decidieron volver al grupo con un nuevo integrante que, con el tiempo, se ha convertido en una de las amistades destinadas a durar toda la vida.

Su carrera como influencer estuvo lejos de ser planeada. Todo surge del sentimiento del propio Juan de que cada vez que camina por la calle, su perra fascinaba a todos los que la conocen, así que comenzó a subir lindas historias y fotos de TrompaTrompita a su cuenta de Instagram personal, esto llamó la atención de su círculo cercano. Al darse cuenta de que tanta gente miraba su Instagram por ella, Juan abrió una cuenta en TrompaTrompita para que todos pudieran seguir sus aventuras de la mejor manera posible.

Años más tarde, resulta que ella fue una de las primeras cuentas influencers del reino animal. La cuenta se ha convertido en una de las más seguidas del mundo debido a la buena onda que desprende cada publicación.

Proceso de grabación de cada vídeo

Cuando se habla de redes sociales, muchos expertos dirían que, independientemente del contenido o el tema de cada cuenta, uno de los factores clave para el éxito de cualquier tipo de cuenta es la planificación. Tenga en cuenta, sin embargo, que para TrompaTrompita, el proceso de creación de videos es muy diferente de lo que exige el estándar. De hecho, como dicen su dueño, no existe una rutina de grabación en la que todos los pasos y todas las publicaciones queden planificadas con antelación, es importante improvisar y ver los diferentes escenarios que se suceden en el día a día para poder obtener el máximo rendimiento de la cuenta perruna.

Además, su creador afirma tener un cuaderno de ideas, por lo que siempre puedes anotarlas. De esta manera se evita la posibilidad de olvidar algo. Actualmente tengo más de 200 ideas de videos en mi cuaderno para disfrutar en algún momento en el futuro.



Al momento de escribir este artículo, TrompaTrompita continúa ganando seguidores, reafirmando su popularidad en el mercado internacional. Como una de las cuentas de Instagram y TikTok más populares a nivel internacional, muestra su simpatía, belleza y actitud. Muestra cómo las redes sociales pueden enseñarnos sobre originalidad y presencia.

