Porca miseria

Rafael López Aliaga quiere ganar la alcaldía de Lima compitiendo como el más conservador aspirante que jamás haya tenido esta urbe en décadas. Uno podría pensar que su figura pudiese ser vista con simpatía por el conservadurismo británico, el único partido del mundo que ha gobernado alternadamente a un país durante más un siglo y medio. Sin embargo, nada de esto pasa en el más tradicionalista país occidental, aquel donde ahora el mundo ha observado tanta pompa de origen feudal en el sepelio de su reina y en la ascensión de su nuevo rey.

The Economist, el semanario político más completo del mundo, la única vez que ha hablado de él ha sido con cierta mofa. Este vocero del neoliberalismo, el mismo que ha apoyado a varios mandatarios conservadores británicos contra el laborismo, no suele tener muchas notas sobre el Perú. Sin embargo, en una que tuvo ante nuestras presidenciales, esta revista mostraba su sorpresa por saber que había un candidato que aspiraba a gobernar al país al cual le gustaba que le digan "Porky" y que iba con representaciones de ese cartún en sus mítines o caravanas.

Payasadas

No conozco de ningún otro país del planeta en el cual alguien quien estuvo cerca de entrar a un balotaje se autoidentificara con la figura de un cartún, ya sea el Pato Lucas, Elmer Gruñón, el Zorrino Pepe o cualquier otro.

En Reino Unido, los únicos candidatos que son capaces de presentarse junto a personas vestidas de Porky son los del "Partido de los Monstruosos Delirantemente Lunáticos", un grupo de payasos que aparece en cada elección con los trajes y posturas más cómicas para buscar generar carcajadas y llamar la atención. Por supuesto que este nunca ha logrado hacer elegir a nadie, pues su meta no es sacar votos sino sonrisas.

Jesús y los profetas repudiaban a los puercos

Su afición por el porcino animado es tal que ahora uno de sus gritos de guerra es "Porky sí, burro no!". Se supone que el burro es Pedro Castillo, pero esa consigna va contra él mismo, pues quien pierde las presidenciales ante un tonto sin dinero solo puede ser un tonto con dinero. Además, el asno es el símbolo del partido más importante del mundo de hoy: los demócratas que gobiernan EEUU.

Este culto al cerdo es una contradicción con su intento de quererse presentar como un fanático religioso católico adicto a la auto-flagelación. Jesús, su madre, sus 12 apóstoles, todos sus seguidores y todos los cientos de profetas de la Biblia aborrecían a los chanchos, los cuales eran vistos como sucios e impuros, y cuya carne estaba vetada. Aún hoy en "Tierra Santa" hay muchas restricciones para su consumo, mientras que los seguidores de los cultos monoteístas más antiguos (judíos y samaritanos), la principal religión del Viejo Mundo (el Islam) y la del Asia (hinduismo) la consideran tabú.

No pudiese ser candidato en Inglaterra

"Porky", como a él mismo le gusta que le llamen, no podría ser candidato a ningún cargo en la nación de la conservadora Margaret Thatcher, que sus partidarios tanto dicen admirar. Recientemente, fueron desaforados del Parlamento británico uno de sus legisladores por no rendir bien cuentas por algunos cientos de dólares y otra por una simple infracción de tránsito. "Porky" fue multado por meterse con el auto que conducía al carril del Metropolitano en la Vía Expresa (poniendo en riesgo a cientos de pasajeros en el servicio de transporte público) y no le da la gana de pagar su deuda de decenas de millones de soles al fisco, perjudicando la construcción de escuelas y postas médicas.

Cualquier persona que pida la muerte del jefe de Estado o del Gobierno es inmediatamente arrestado y juzgado bajo la acusación de incitar al asesinato, magnicidio y terrorismo. López ha hecho eso mismo ante la persona que resultó electa para ocupar ambos puestos, y, todo ello, en un mitin provocador.

Fraudulento

Durante casi 12 meses después de haber perdido las presidenciales del 6 de junio, él y su partido (Renovación Popular) se la paraban aduciendo que hubo un fraude. A pesar de que ninguna autoridad nacional o internacional les creyó y al papelón que hizo su jefe de bancada (el ex almirante Jorge Montoya) en Washington (donde nadie le quiso recibir), gastaron una fortuna de fondos públicos para hacer una comisión investigadora en el Congreso que no pudo probar el fraude y que fue al final todo un fraude.

Los porkistas se unieron a los fujimoristas para denunciar el supuesto fraude de un maestro rural con pocos recursos, pero antes acusaron a Keiko Fujimori de que el 11 de abril del 2021 ella les hizo fraude en la primera vuelta, evitando que ellos entraran al balotaje. Y en el campo de los que acusaban de fraude a Castillo estaban también Lourdes Flores y el PPC, que antes acusaron al APRA (con el que ahora andaban juntos) de haberles impedido 2 veces con fraude llegar a la segunda vuelta. Y todos ellos se asociaron con Adriana Tudela, cuyo padre fue electo vicepresidente con Fujimori con un descomunal fraude en 2000 (algo que entonces el PPC, el APRA y lo que antiguamente era RP denunciaron).

"Porky" y Montoya no paran de impulsar mociones de vacancia contra Castillo acusándolo de ladrón (sin mostrar pruebas de ello), pero su partido (RP) es el mismo que previamente fundó Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional), quien murió luego de haber sido sentenciado como uno de los alcaldes capitalinos más corruptos.

Corrupción y reacción

El propio "Porky" ha hecho una fortuna con negociaciones con la fuji-dictadura, manteniendo el monopolio al único tren y hotel que da al principal atractivo turístico sudamericano (Machu Picchu) - al cual renovó sintomáticamente un día antes que Castillo llegue a Palacio- y sin pagar millonadas al Estado. Las fortunas que emplea para empapelar Lima le han sido dados por Keiko, quien aspira a derrumbar a Castillo para no retornar a prisión, y muchos fujimoristas y negociantes turbios que esperan jugosas retribuciones y licitaciones a cambio de sus inversiones.

El líder de su bancada fue uno de los militares del montesinismo, el cual reivindica a la fuji-dictadura, pidió un cuartelazo contra Castillo junto al extirano Morales Bermúdez (a quien defendió contra la petición de Roma de condenarlo a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad) y que demanda un golpe anti-Castillo que tenga derrame de sangre. La única nueva congresista que han reclutado para su bancada es la antigua fiscal Gladys Echaíz, coludida con Alan García y sus grandes malversaciones de fondos.

"Porky" quiere ser alcalde de Lima, una ciudad milenaria que más tiempo tuvo civilizaciones indígenas que la que impuso la colonia. Sin embargo, él rechaza todo lo que tenga que ver con nuestras naciones originarias. No quiere levantar ni banderas ni símbolos autóctonos. Más bien, su partido es la principal sección del Foro de Madrid, donde hay partidarios y amigos de diversos tiranos (desde Franco y Pinochet hasta los 2 últimos dictadores que tuvo el Perú). Esta es la Internacional de Vox, el partido pan-españolista, xenofóbico y franquista que pide eliminar las autonomías y reprimir duro a catalanes y vascos, es hostil a los inmigrantes, a las mujeres y a los LGTB, y que aplaude la conquista ibérica contra las civilizaciones amerindias.

Para acabar con la delincuencia, él ofrece colocar macetas de flores por doquier, como si estas pueden dar comida a los que se ven obligados a delinquir. Exige un plan tipo Bukele para encarcelar a decenas de miles de ladrones, pero en El Salvador hay numerosas denuncias que hay muchas víctimas inocentes, graves abusos de derechos humanos y propuestas para violar la constitución para dar paso a la reelección y a una dictadura.

Para erradicar con el crimen hay que empezar por arriba (pero "Porky" ha estado asociado a organizaciones que la fiscalía sindica de "criminales", tales como Fuerza Popular y lo que fue Chimpún Callao) y también mejorar las condiciones salariales y laborales. Empero, "Porky" es partidario de la tercerización laboral, la semana laboral de 48 horas y más, facilidad para despedir y sueldos paupérrimos. Él le reclamo al BCR que suba el dólar a 5 ó 6 soles para que sufran los pobres.

Supremacismo y ridiculeces

En la ciudad que tiene más gays de la costa occidental americana, "Porky" quiere prohibir su marcha del orgullo. Uno de los congresistas que tuvo RP, el pastor Esdras Medina, le echaba la culpa a ellos de que Dios en castigo a ellos hizo el sismo chileno. Quien fue su cabeza de lista para Lima es la actual legisladora Milagros Aguayo, una pastora que afirma que "el hombre es el rey y que ninguna mujer puede quitarle autoridad".

Su machismo homofóbico es tan hostil incluso al aborto para las niñas violadas que López les ofrece hoteles de 5 estrellas para que estas puedan a luz. Una noche en estos no baja de $100, sin contar con alimentación, vestido y atención médica. Todo el periodo de gestación y postparto supera los 350 días (más de $Us 35,000 por chica violada), y las que hay se cuentan por millares o decenas de miles. El plan "Porky" costaría miles de millones de soles y no podría curar el agravio psicológico a las menores ultrajadas. Mucho menos costos económicos, sociales, psicológicos y humanitarios consiste en permitir que las chicas dispongan de sus cuerpos y puedan terminar con una buena atención médica gratuita esos embarazos forzados.

Pese a reclamarse como un moralista de la "Opus Dei", su bancada se ha negado a desaforar del congreso al congresista Freddy Díaz que violó a una trabajadora tras una borrachera con sus demás colegas de APP. Esto pese a que según esta secta ultra-católica las relaciones extramaritales (y peor aún las forzadas contra la voluntad de una de las partes) están prohibidas. También según el código de esta el uso de preservativos o la educación sexual estàn penados. Esto va contra una Lima que requiere de ello para controlar que no haya tanto bebe abandonado. En contradicción con sus postulados, "Porky" apoyó a la fuji-dictadura que esterilizó forzosamente a cientos de miles de mujeres pobres y s elleva bien con uno de sus autores (el congresista Aguinaga).

López fue concejal de su amigo, el entonces alcalde Castañeda, cuyo partido él se apropió y reestructuró como si fuera su propiedad privada. En sus 3 periodos como burgomaestre, Castañeda y sus asociados malversaron millones de soles y regaron a la capital de peajes (algo que no existe en las grandes urbes europeas, y que debieran ser todos eliminados). "Porky" no va a ser capaz de acabar con estos, ni en crear un sistema público y organizado de transporte municipalizado donde haya pasajes baratos y tickets que valgan para todo un día, una semana o un mes. Como buen propulsor del capitalismo de la ley de la selva, él seguirá fomentando peajes, combis y miles de deficientes micros privados contaminantes, inseguros y abusivos.

Barbaridades

"Porky" ha sido reacio a las vacunas, el uso de mascarillas y las cuarentenas contra el Covid-19, en medio de la capital del mundo que más muertos ha tenido durante la pandemia. En vez de buscar proteger a la población del coronavirus, él querìa que los grandes capitales (como el suyo) sigan enriqueciéndose a costa de que hayan muchos enfermos y fallecidos durante la pandemia. Llama a limpiar la Plaza San Martin de los "mugrosos" que hacen prensa alternativa, pues él solo quiere la adicta que reivindique a la fuji-dictadura. Con ello no solo basurea a la libertad de expresión, sino también a quienes trabajan en las calles.

En uno de sus millonarios carteles él promete hacer de Lima una potencia mundial y lograr "hambre cero, corrupción cero y delincuencia cero". Empero, "Porky" es partidario del neoliberalismo fujimorista, el cual en el último tercio de siglo ha agravado la polarización social entre muy ricos y muy pobres, así como el desempleo, la miseria y la pauperización de la mayoría de la capital. Este sistema ha agigantado la corrupción y la delincuencia, de la cual Castanheda, el fundador de su partido, y todos los fuji-montesinistas que le apuntalan, son parte. Con ese modelo Lima y el Perú se han tornado en potencia mundial de las desigualdades extremas.

El "hambre cero" se conseguirá con programas como los de Lula en Brasil que entregaban decenas de millones de canastas familiares a los más necesitados, con el control de precios, con el fin de los monopolios (como el suyo o el de Alicorp, los que financian su publicidad), con duplicar los salarios, conotorgar la estabilidad laboral y con reducir la jornada laboral (para dar empleos a los desocupados). Todas estas demandas chocan con las grandes corporaciones que ven a "Porky" como su gran representante.

Uno de sus planteos más estrambóticos es hacer playas artificiales al interior de Lima. Un modelo son las de lujo que hay para ricos en Santiago de Chile, una metrópolis sin acceso al océano. Ni siquiera la mayor urbe europea (Londres, que no tiene salida al mar) hace ello. Sin embargo, Lima y Callao tienen más de 110 kilómetros de costa, algo que no lo tiene ninguna otra capital del mundo. En vez de gastar miles de millones en ese estéril mega-proyecto, se requiere invertir esos altos montos en buenos colegios, hospitales públicos y ciclovías, y en hacer que Lima se torne una urbe más apta para el uso de bicicletas que el de autos contaminantes de tercera mano.

El partido de "Porky" en sus 3 periodos en el municipio de Lima no se centró en construir viviendas sociales baratas ni en evitar que Lima se convierta en una de las capitales más contaminadas y violentas del hemisferio.

Con respecto a las decenas de playas naturales de la gran Lima, urge descontaminarlas y hacerlas accesibles a las grandes mayorías. En vez de buscar desprivatizar los ingresos al mar (y habilitarlos para todos) y de sancionar o renacionalizar a la Repsol por el peor ecocidio de la historia de Lima y Callao, López se calla ante la multinacional contaminadora y pide más concesiones playeras a los ricos, sus balnearios y sus clubes.

Es una lástima que las organizaciones populares y laborales no hayan sido capaces de unirse para presentar una candidatura que pudiese poner en su sitio a la de López; el cual, debido a su incitación al magnicidio y al terrorismo, a su violación a las normas del tráfico y a sus descomunales deudas al fisco que no quiere pagar, no se le debió haber dejado inscribir.

Para desgracia de los peruanos, un personaje que debió quedarse en una tira cómica, ha sido tomado por un ultraderechista que amenaza con terminar hipotecando a la capital a quienes siempre se la han pasado malbaratando y "tirando" los recursos públicos.