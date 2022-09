Tezanos habla de lo que no sabe o miente Domingo Sanz Lectores

lunes, 26 de septiembre de 2022, 08:45 h (CET) El señor Tezanos, nombrado por Sánchez para dirigir el CIS, ha presentado en Mallorca un libro que ha escrito sobre Sánchez, pura casualidad, como también lo debe ser que las urnas estén ya más cerca que lejos.

Torres Blasco, el periodista de Última Hora de Illes Balears que entrevista a Tezanos incluye la palabra “Sánchez” en una de cada tres preguntas, y alguna verdad contará el del CIS, pero también es justo sospechar que sus opiniones puedan estar afectadas por aquello de que “quien paga, manda”. Pero lo que más me hace dudar de Tezanos es la respuesta que destaca el periódico “No hacemos encuestas sobre la monarquía porque no está en cuestión”.

Por otra parte, una de las preguntas dice “¿El CIS hace encuestas sin dar los resultados?”, a lo que Tezanos responde: “Desde que yo estoy, no”.

Agradezco a Torres Blasco que nos haga pensar, pero echo en falta dos preguntas más. La primera podría decir: ¿Cómo sabe usted que la monarquía “no está en cuestión” si el CIS no lo pregunta en las encuestas y así debe ser, pues usted acaba de decir que el CIS publica los resultados de las encuestas que realiza?

Y la segunda, esto otro: ¿Entonces, señor Tezanos, la monarquía sí “estaba en cuestión” cuando el CIS sí preguntaba en las encuestas?

Termino buscando una solución de consenso y le propongo al señor Tezanos que, en las próximas encuestas, incluya siempre la siguiente pregunta, que no cuestiona nada de lo que él declara que no se está cuestionando.

¿Cree usted que el jefe del Estado debe tener derecho a cometer cualquier delito sin rendir cuentas ante la Justicia, tal como viene ocurriendo en España desde 1939? Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

