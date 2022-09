Skins de CSGO: cambia el diseño de los elementos del juego a tu gusto

La popularidad de Counter-Strike, cuya primera versión apareció en 1999, es sencilla de explicar. Un concepto genial, una jugabilidad asombrosa, una bonita interfaz, etc., pueden figurar en la lista durante mucho tiempo. Pero en este artículo queremos hablar de un factor totalmente diferente, sin el cual el juego probablemente no habría tenido tantos fans. Estamos hablando de pieles. Hasta la fecha, las skins de CS GO, que es la versión actual del juego, se cuentan por cientos, si no por miles. Y todo el mundo, si lo desea, no sólo puede actualizar su juego, sino también para ganar dinero en él.

Skins de CSGO – ¿Qué son?

Sorprendente pero cierto. No todos los jugadores utilizan skins en Counter-Strike: Global Offensive. Y algunos jugadores ni siquiera son conscientes del hecho de que CS GO puede dar skins. Por lo tanto, damos una breve descripción de lo que es y por qué es necesario.



Lo primero que tienes que saber sobre los skins es que sólo cambian los elementos visuales del juego. Es decir, a grandes rasgos, se puede cambiar el diseño de cualquier cosa:

arma;

bombas;

uniformes de los jugadores;

kits de demolición;

granadas.

La lista podría ser interminable. Cada skin de CS GO está diseñado para cambiar la apariencia de un elemento específico del juego o de varios elementos. Queremos decir que la ejecución de su proceso de instalación, no se puede instalar, por ejemplo, un cuchillo, si no es proporcionada por los desarrolladores.

Segunda información útil sobre las pieles. Sólo funcionan para los jugadores en cuyos ordenadores están instalados. Es decir, si se establece una piel en CS GO en los rifles, a continuación, verlos actualizados sólo usted. Los demás jugadores sólo verán el diseño de los modelos normales, o según el skin que se les haya instalado.

Y tercero. Los skins sólo hacen cambios en el diseño. Eso es todo. No pueden cambiar las especificaciones de las armas ni su funcionalidad. Por lo tanto, el uso de skins de CSGO para jugar online con personas reales, no con bots, es perfectamente legal y no viola las reglas de la comunidad de jugadores.



¿De dónde proceden las skins de Counter-Strike: Global Offensive y cómo se configuran?

Es un error pensar que las skins de CSGO son creadas únicamente por los desarrolladores del juego de ordenador. En primer lugar, su apariencia tiene una mano fans de este tirador. Esto explica el increíble número de skins que hoy se pueden encontrar en la red.