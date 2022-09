La profesionalidad y arte de una mirada y sonrisa

Ese fin de semana estaba en la hermosa tierra valenciana, tierra de luz y naranjos, por unas charlas y conferencias apartado de mi actividad habitual que son las letras. Después de una larga jornada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, esa noche decidí dar una vuelta, como en antaño, en mis tiempos de juventud, por el encanto de la noche y decidí disfrutarla entre ritmos caribeños y ricos cockteles en L´Umbracle.



Soy de tendencia solitaria, pero esa noche entre la multitud me encandiló una mirada azul como el mar y la elegancia de un traje rojo que la hacía destacar entre la multitud. En un arrebato decidí ir a conocerla, aunque eso no era propio de mi naturaleza. Al acercarme a ella descubrí que era Sylvia Angel Eyes, una profesional que tiene cientos de miles de seguidores en Instagram, gestora y comunicadora social y cultural, bailarina, asesora de imagen y mánager de artistas de talla internacional.

Ella me saludo con una exquisita elegancia, estaba acompañada de uno de los artistas más importantes del panorama internacional como era David Bisbal, un buen momento para tratar temas profesionales entre momentos de expansión.

Después de la presentación nos emplazamos al día siguiente y le solicité una entrevista. “La acepto, pero pongo una condición que sea delante de una buena comida”. Ella decidió invitarme al Living Bakkali, un restaurante de estética oriental, uno de los restaurantes más bonitos de mundo. La felicidad, así como la amistad, sólo es real cuando se comparte y me aconseja compartir un rico bacalao confitado en aji-miel con su mejor guarnición y para terminar degustar una irresistible versión de tarta de queso Living Cheesecake.

Está claro que acepté y, si bien me impacto de primeras, he de decir que tras la entrevista que me ofreció cautivó mi alma por su generosidad, profesionalidad y generosidad que superaban ampliamente su belleza y talento. Con más de 10 años de experiencia en el mundo de la representación. No sólo la admiramos por su gran faceta comunicativa, sino que, es capaz de transmitir una energía muy especial por donde va. Su pasión por su trabajo va acompañada por una gran filosofía de trabajo para materializar todos sus sueños y los de sus representados, como ella misma dice: «somos un equipo en lo bueno y en lo malo».

1-Hola Sylvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por concederme esta entrevista. Sabemos que tienes muchos años de experiencia en el sector, pero, ¿cómo surgió esa idea? ¿Siempre has tenido claro que querías ser representante? La verdad que como todo surgió casi de casualidad. Estaba estudiando y un director de las mejores Agencias de Publicidad de España se fijó en mí y me contrató allí trabajé en diferentes puestos que iban desde azafata de eventos, modelo, bailaría hasta la participación en diferentes y prestigiosos programas de televisión.

Poco más tarde un amigo me propuso una inversión en nuestra propia agencia y ahí surgió la empresa que se tiene y que se dedica a la representación dentro del mundo de la cultura, la música y la actuación. Un mundo que me apasiona y que tuve la suerte que me dieran la oportunidad de llegar a conseguir materializar un sueño.

2-Después de tanto tiempo llevando tu propia cartera de artistas ¿cómo definiríais tu labor como representante? Mi labor es fundamentalmente apoyar a todos los artistas desde los que comienzan hasta los más consagrados que participan en mi Agencia pues mi trabajo no es otro que una vocación de servicio a favor del mundo del arte, la cultura, la música y la actuación. Una labor por y para los artistas y ese maravilloso mundo que tanto necesitamos especialmente en estos duros momentos por los que estamos pasando.



3-Nos encanta la relación que mantienes con tus representados. ¿Es importante para ti mantener el contacto con ellos? En esa relación es fundamental la comunicación escuchar y el diálogo con el artista que participe desde la sinceridad y que esa maquinaría de sus frutos en la proyección del artista y de su obra. Es una relación personal muy intensa que se fundamenta en la confianza, la comunicación y la sinceridad. Siempre he trabajado desde ese punto de vista y la verdad que ha generado importantes frutos y relaciones estables basadas en la lealtad, compromiso y la amistad. Trabajo desde y para la perfección.

4-Has demostrado tener mucha inquietud por adquirir formación en el lado artístico e interpretativo de nuestra profesión. ¿Qué te impulsó a hacer esto? ¿Consideras importante que un representante conozca a fondo las herramientas de trabajo de un artista? La verdad es que desde pequeña siempre he despuntado especialmente en el baile y la danza y eso ha influido mucho en el trabajo que desarrollo y lógicamente fue y es un motor para el éxito en mi trabajo. A la segunda pregunta te he responder que no es que sea importante conocer las herramientas de tu trabajo es esencial conocerlas, dominarlas y trabajarlas personalizándolas para cada artista y adaptándolas a su forma de ser y de trabajar. Al menos así trabajo personalmente. Mi trabajo básicamente es reconocer la potencialidad de cada artista y sacarle el máximo rendimiento para que pueda entregarlo y puedan disfrutarlo la sociedad.

5-Con la entrada de las nuevas tecnologías y plataformas digitales en la industria audiovisual. ¿Qué cambios has podido presenciar cómo representante? ¿Qué perfiles son los más demandados? Unos cambios radicales pues nos ayudan y potencian nuestro alcance y que hace que sea global y mundial y que traspase la frontera de lo local y cuando hablo de local me refiero al país. Es algo que hace que se superen barreras y fronteras y para los artistas es algo mágico y la forma de conseguir hacer realidad sus sueños.

Los perfiles más demandados son muchos, pero quizás y hablando desde la generalidad sería el perfil de los que han triunfado desde la constancia y que han demostrado su seña de identidad en el difícil y complejo mundo del arte y la cultura.

6-En cuanto a tu trabajo como Agente artístico, ¿qué filosofía acompaña tu trabajo? Vemos la pasión que sientes por tu profesión, pero ¿qué es lo más gratificante de ser representante de artistas? Mi filosofía siempre ha sido trabajar desde la autenticidad y la pasión, pues esto para mí no es un trabajo es una verdadera pasión. La filosofía de la constancia y nunca rendirse en la consecución de los sueños.

Lo más gratificante en mi profesión es poder ver en directo el crecimiento artístico y personal que tienen mis representados en la consecución de sus metas artísticas. La verdad que eso hace que amé cada día más mi profesión y seguramente eso se transmita.

7-Sylvia podrías hablarnos del futuro y de tus nuevos proyectos... Muchos y de algunos de ellos, ya sabes la política de discreción que rige en nuestra profesión no puedo decir, de momento nada. Especialmente estoy muy emocionada con un evento mundial que se está preparando y que se celebra en mi tierra, en Valencia es Moda Visión, un festival de la moda en la que intervienen los mejores profesionales, diseñadores y modelos de mundo en un festival similar a Eurovisión o La Voz pero en moda en la que se elige al mejor diseñador/ a del mundo. Este acto es en directo y cuenta con destacados y reconocidos artistas y cantantes nacionales e internacionales, photocall y destacadas modelos internacionales del momento. Un acto único y que se celebra por primera vez en España y en Valencia. Ya te seguiré contando.

8-¿Puedes hablarnos de tu faceta como artista y comunicadora social y cultural? Esta faceta es la más reciente y fue descubierta gracias a uno de mis representados que me propuso, hace dos años, que le realizara una entrevista. Me arriesgue y fue tanto el éxito que logró mi programa que ahí seguimos y es una de las facetas de la que me siento muy orgullosa y en la que aprendo día a día. He entrevistado a cantantes, artistas, escritores, grandes profesionales de la estética y de la dietética, etc… Estoy segura que aún tengo mucho que dar y ahí seguimos en el maravilloso mundo de hacer realidad los sueños.

Muchísimas gracias por concederme esta entrevista y desde aquí desearte lo mejor en la nueva temporada y por esta hermosa amistad que me has ofrecido. Y a ti, amigo lector, esperamos que esta entrevista te haya ayudado a conocer mejor el trabajo de un representante, de la mano de Sylvia Eyes Si estás buscando representante estás de suerte. ¡Hasta pronto!