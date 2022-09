​De refugiados a mendigos: la realidad de Ucrania en España, olvidados tras seis meses de guerra Un 50% de los ucranianos venidos a España podrían volver a Ucrania o bien a países como Alemania o Polonia, donde hay más ayudas y empleo Redacción

martes, 20 de septiembre de 2022, 12:21 h (CET)

Madrina avisa desde hace tres meses, que la crisis que están viviendo las familias ucranianas en España las sitúan al borde de la vulnerabilidad y situación de calle. Se aprecian ya las primeras familias ucranianas en las “colas del hambre”. Durante el verano los servicios de emergencia colapsaron con familias ucranianas en situación de calle. Cada día acuden familias a Madrina que les facilita alojamiento temporal y el billete para volver a Ucrania.



Madrina prevé otra crisis migratoria grave desde Ucrania al comienzo del invierno, debido al frío y la ausencia de agua, calefacción, sanidad y alimentos en muchas partes del país y zonas de las principales capitales. Todo ello sin contar con un recrudecimiento de los ataques por parte de Rusia y la escasez de alimentos y suministros. Esta intensificación bélica por parte de Rusia unida a la escasez de suministros mundiales de alimentos y energía, aumentará el flujo de ucranianos que deseen salir del país.

Para Fundación Madrina el panorama cercano se presenta grave, y prevé que los próximos meses serán determinantes, por el aumento del precio de la comida y de la energía. En este contexto, estima que un 50% de los ucranianos venidos a España podrían volver a Ucrania o bien a países como Alemania o Polonia, ya que en estos países europeos les ofrecen ayudas económicas.

El Call SOS24H Ukraine de Fundación Madrina (punto 6.), recibió desde junio 2022 más de 1600 llamadas de emergencia de familias ucranianas, solicitando alojamiento, apoyo psicológico, alimentos y empleo.

Madrina, denunciaba desde hacía tres meses que las familias ucranianas estaban saliendo de España rumbo a Ucrania y otros países de Europa, motivado por el agotamiento de los ahorros de las familias refugiadas y que las propias familias y pueblos de acogida habían llegado al límite de sus posibilidades de acogida, debido al incremento desmesurado de la comida, el transporte y la energía. Fundación Madrina solicitaba entonces al Gobierno, medidas urgentes para fijar la población refugiada y especialmente ucraniana en nuestro país, ya que acababan regresando a su país por las condiciones de vulnerabilidad que atravesaban.

La semana pasada, el Ministerio de Inclusión recibió a Fundación Madrina, acogiendo favorablemente las medidas, indicando que ya estaba trabajando en cada una de ellas. Ahora toca a las Comunidades Autónomas implementar el ingreso solicitado de 400 € mensuales de ayuda directa. Otras medidas, como el acceso a la vivienda y la homologación de títulos para favorecer el empleo, tardarán más en llegar por lo complicado de los procedimientos, y la dificultad de conseguir alojamiento por parte de convencer para un arriendo social a los propietarios de las viviendas deshabitadas.

La Fundación resalto lo positivo de realojar a la población refugiada con niños que lo deseara al entorno rural, si bien matizó que había que invertir más en infraestructuras, empleo, salud y movilidad. En el punto 1 se añaden las 14 medidas que presentó al Gobierno Fundación Madrina, para favorecer la fijación de la población refugiada ucraniana residente en España, y que ha sido acogidas favorablemente por el Ministerio.

Después de 6 meses de conflicto bélico se aprecia un olvido y un cansancio en la población española que empieza a no socorrer a la población ucraniana, coincidiendo que ha desaparecido toda información de la guerra en las televisiones. Muchas familias acogedoras comienzan a echar a la calle a sus familias ucranianas acogidas, porque ya nos las pueden mantener por el aumento del precio de los alimentos, el transporte y la energía. Las familias acogedoras ya no pueden pagar alimentación o transporte, debido al aumento de los precios en general, lo que imposibilita seguir manteniendo a las familias refugiadas en sus hogares.

Estas personas, pasan de refugiados a mendigos, por ello las familias ucranianas prefieren volver a la guerra. Fundación Madrina, así como los ayuntamientos que acogieron a estas familias, deben mantener a las mismas. Hay familias que duermen en la calle y en sitios como el aeropuerto de Madrid. Los servicios de emergencia indican a Fundación madrina que el recurso “está colapsado de refugiados ucranianos”.

Cada vez es mayor el número de refugiados descontentos con el trato de las autoridades en España y por ello deciden volver a Ucrania. No pueden alquilar casas ni habitaciones, y los ahorros se les han acabado y no encuentran trabajo fácil. Incluso ya deben pagar transporte para viajar por España. La ilusión y las promesas iniciales en estas familias se han apagado por completo.

Asimismo, el deterioro de la economía española se refleja en la imposibilidad de conseguir empleo para las madres ucranianas que, además, carecen ya de ahorros para mantenerse. Igualmente, para ellas es imposible independizarse y alquilar un inmueble porque no puede responder a las garantías de los propietarios, como nóminas de contrato indefinidas, avales y fianzas.

Asimismo, muchos profesionales sanitarios, e ingenieros, al no poder homologar rápidamente sus títulos tienen que infraemplearse agotando sus fuerzas en un país cuya sociedad civil les acogió bien y con los brazos abiertos, pero que la administración no ha sabido consolidar.

Muchas de estas familias optaron por volver a Ucrania, a pesar de la guerra. Asimismo, la Fundación Madrina detecta que en varias comunidades ha aumentado alarmantemente el número de niños tutelados por los servicios sociales, como consecuencia de situaciones de vulnerabilidad, de calle, o bien por denuncias anónimas.

14 PROPUESTAS DE FUNDACIÓN MADRINA PARA EL GOBIERNO

Aquí están las 14 medidas que presentó al Gobierno hace meses Fundación Madrina, para favorecer la estabilidad de la población refugiada ucraniana residente en España, y que ha acogido favorablemente:

1. Cheque humanitario para necesidades básicas de familias refugiadas, con el fin de apoyar económicamente y mensualmente, y desde el minuto uno, a las familias refugiadas y residentes en España. Esta paga mensual cubriría las necesidades básicas que hasta ahora están cubriendo las familias acogedoras, como básicos médicos en farmacia, ortopedias u ópticas, lentillas, gafas, sillas de ruedas, material escolar, entre otros.

2. Apoyar económicamente y mensualmente a las familias y pueblos que acogen refugiados ucranianos.

3. Considerar a las familias acogedoras de refugiados con el status de FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL para contar con los beneficios fiscales vinculados a este grupo familiar, así como los descuentos correspondientes. Las familias españolas están creciendo en número debido al acogimiento y son a todos los efectos familias numerosas muchas de ellas al incluir 2-3 personas más bajo su cargo.

4. Apoyar con incentivos fiscales a las familias y empresas que acogen refugiados ucranianos.

5. Apoyar con incentivos fiscales a empresas, autónomos y familias que donen servicios o material alimentario, ropa o sanitario, tanto para refugiados ucranianos en España como para entidades u hospitales de Ucrania.

6. Favorecer el empleo apoyando con incentivos fiscales a empresas, autónomos y familias que contraten a refugiados ucranianos.

7. Ofrecer garantías, el aval del Estado o de la propia comunidad autónoma y ayudas directas, para fianzas para el alquiler de vivienda, así como alquileres sociales, con el fin de promover y facilitar la independencia de las familias refugiadas que empiezan a trabajar.

8. Homologar automáticamente todos los títulos de los refugiados universitarios, especialmente los títulos sanitarios y de ingenierías, para mejorar y agilizar la inclusión laboral de las familias, favoreciendo el tejido sanitario, técnico y laboral español.

9. Promover y facilitar el alquiler de vehículos para familias refugiadas, así como facilitar gratuitamente el examen al carnet de conducir, ofreciendo vehículos a un precio social financiado por las comunidades.

10. Facilitar el alojamiento de las familias refugiadas en el entorno rural y pueblos, a través de ayudas directas a familias y pueblos, así como una mayor inversión en infraestructuras, transporte, internet, educación, vivienda y sanidad.

11. Ofrecer transporte gratuito permanente para estas familias hasta que consigan un trabajo estable.

12. Favorecer el autoempleo y emprendimiento en las familias ucranianas con la eliminación del pago de la cotización de autónomos.

13. Eliminar el coste residual de los medicamentos y del pago de la tarjeta sanitaria.

14. Apoyo y Becas del gobierno para jóvenes que deseen ingresar en la Universidad, hay muchas personas que están acogiendo a adolescentes en edad Universitaria, el coste de las matrículas, así como las mensualidades no pueden ser sufragadas por la familia acogedora que ya asume una carga económica importante con el alojamiento y manutención básica. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

