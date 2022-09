​“Dura lex, sed lex”

Aforismo latino que traducimos: dura es la Ley, pero es la Ley. Con esta máxima jurídica con la que los romanos querían expresar que, aunque esta fuese rígida, había que cumplirla, porque era la Ley por la que se regían, es decir, la ley que ellos se habían dado y, por encima de todo, tenían que obedecerla. Hoy, este desdichado que nos gobierna, no lo considera así porque de sus actuaciones y forma de comportarse, la Ley se puede transgredir, soslayar y esquivar, según sea la persona o institución que tenga que obedecerla. Buena prueba tenemos de ello cuando consiente que los independentistas catalanes no acaten lo dictaminado, no solo por los juzgados de Cataluña, sino también por el Tribunal Supremo. Hay patente de corso para aquellos que lo mantienen en el poder, ya sean los filoetarras de Bildu, los asesinos de Eta a los que no deja de acercar a cárceles próximas a las Vascongadas, o cualquier otro partido que le ayude a perdurar en el machito.

José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta por quince años y dos días, porque lo ha considerado responsable de un delito de malversación y prevaricación en el caso de los EREs. Sentencia esta que ha sido ratificada y confirmada por el Tribunal Supremo

Sus corifeos y conmilitones, no sólo del PSOE, sino también de otros partidos, incluidas algunas personas de la llamada derecha, de la empresa, la cultura, la universidad, y un largo etc., están removiendo cielo y tierra para que no entre en prisión, de forma que ya suman más de 4.000 las firmas de apoyo. El Código Ético del PSOE, en su artículo 8.1 dice textualmente: "Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves". Lo arriba mencionado está bien en teoría, pero no en la práctica, o si se trata de una persona irrelevante, pero inaplicable cuando sea un alto cargo o expresidente de la Junta de Andalucía. ¿Qué nos indica esto? Que la Ley en España no es igual para todos, que cada cual, según sean sus valedores puede hacer de su capa un sayo. Este compromiso ético de los cargos públicos de dicho partido parece que está bien en teoría, pero no así en la práctica, porque todo da a entender que puede resultar inaplicable si se trata de un alto cargo o de un expresidente de la Junta de Andalucía. Si a un cualquiera que roba una gallina, un juez lo condena a prisión, ha de cumplirla, ¿por qué por este personaje, cuyo delito es superior al de robar estas aves, se remueve cielos y tierra para que no cumpla la sentencia? ¿Porque ha sido Presidente de la Junta de Andalucía? Corolario: La Justicia no es igual para todos. Sus protectores son muy influyentes. Se argumenta que no se lucró del fraude mencionado; posiblemente así sea, pero fue cooperador necesario para que se consumase el delito. Y eso de que no se benefició, es posible admitirlo desde el punto de vista crematístico, pero no cabe duda de que sí obtuvo réditos políticos, pues Andalucía fue la hucha de la que los socialistas sacaban los votos para mantenerse en el poder ocupando cargos que les proporcionaban pingües beneficios, prebendas y sinecuras. En España el indulto es una prerrogativa que poseen los Jefes del Gobierno. ¿Indultará Pedro Sánchez a Griñán? Depende del coste político que le pueda redundar, pues nos consta que no hace nada que no vaya en su propio beneficio. Eso ya se verá, pero muy probablemente le puede salir la criada respondona.