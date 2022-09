La nueva colección otoño-invierno 2022/23 de Lolitas&L Con unos conjuntos favorecedores en extremo y muy fáciles de combinar, la mujer del siglo XXI se sentirá de nuevo plenamente representada Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 20 de septiembre de 2022, 08:32 h (CET)

A pesar de que el verano continúa sin darnos tregua con sus altas temperaturas, el otoño-invierno 2022/2023 ya deja vislumbrar sus nuevas tendencias.

Así es, a pocas semanas de que acabe el verano, la Nueva coleccion Otoño Invierno en Lolitas&L, hace acto de presencia una vez más para traer lo que se llevará la próxima temporada. ¡Y es que el otoño ya está a la vuelta de la esquina!

Tendencias y estilo otoño-invierno para este 2022 / 2023

Aunando comodidad, calidad y precio, y fiel a su cita de cada temporada desde hace mas de 30 años, la firma Lolitas&L, expone una gran pluralidad de alternativas de moda para todo tipo de mujeres. ¡Porque cada mujer es única en su especie!

Partiendo de la base de que el entretiempo tiene siempre como denominador común la diversidad, a continuación se muestran los diferentes estilos con los que podrá vestirse la mujer actual en Lolitas&L esta nueva temporada.

El color rosa, en toda su gama cromática y con especial mención al fucsia, seguirá su andadura por el camino que inició la primavera pasada para continuar presente en las venideras colecciones de otoño invierno.

Por otra parte, para las adictas a punto, destacar que sigue siendo uno de los tejidos estrella de la temporada. Encontrarás desde chaquetas para outfits muy calentitos, hasta versátiles jerseis llenos de espectaculares estampados otoñales y coloridos a rabiar, dispuestos para ser combinados con los todopoderosos leggins o con los omnipresentes vaqueros. Y además, este año no solo encontrarás chaquetas y jerséis: los conjuntos son tendencia absoluta.

En cuanto al cuero, aunque no sea una novedad, seguimos teniéndolo como un gran aliado en el look de toda mujer. De todos los colores, las prendas efecto piel siguen estando de moda.

Otra de las primicias a destacar entre las prendas de abrigo es la capa, una pieza extraordinariamente versátil que te transportará desde la más absoluta sencillez a la más lujosa de las sofisticaciones. ¡Todo un imprescindible en cualquier armario femenino que se precie!

¿Y qué decir de los acolchados que no se haya dicho ya? Siempre en la cumbre, son sin duda una gran apuesta de presente y de futuro. Largos o cortos en su versión cazadora, sueltos o anudados marcando figura con un cinturón a juego, son la propuesta ideal para triunfar con elegancia frente al frío. Este año la moda acolchada está inspirada en el popular Bibendum, símbolo de la marca de neumáticos Michelín.

¡Y para las más frioleras! Asimismo, para que sigan incrementando tu guardarropa sin perderse detalle, no hay que perder de vista incluir una propuesta con la que es seguro que no ninguna mujer se quedará indiferente: los abrigos XXL. Una oportunidad pensada para las más frioleras que este año sí podrán vestir prendas gruesas debajo de su abrigo y salir a pasear con la certeza de que en ningun momento se sentirán presas de la ropa.

Las tendencias otoño-invierno 2022 / 23 de Lolitas&L son adaptables a todos los gustos y estilos

Sin olvidar por ello, la comodidad. Aunque la ropa se está convirtiendo cada vez más en la manera de expresar la imagen que queremos dar, en Lolitas&L, además cumplen la función de aportar confort, sin que por ello se pierda la propia esencia en el vestir.

Lolitas&L, sigue apostando año tras año por una mujer fuerte y libre, dinámica y al mismo tiempo femenina, a la que le gustan los detalles exclusivos pero sin renunciar a la comodidad. Por ello, en esta nueva cita, la mujer de hoy podrá disfrutar otra vez de una ropa con la que gozará de una libertad sin límites y que la permitirá desenvolverse con ese desenfado y seguridad que necesita pero sin renunciar por ello al estilo.



Con unos conjuntos favorecedores en extremo y muy fáciles de combinar la mujer del siglo XXI se sentirá de nuevo plenamente representada, protagonizando esta nueva temporada que se aproxima de la mano de Lolitas&L, y que la espera cargada de todo cuanto puede desear.

