¿Qué le sucede a Endesa?

Como estamos hartos de desfachatez e incompetencias en los políticos, también se suman al carro las grandes empresas, en concreto ENDESA, líder del sector eléctrico español y segundo operador del mercado eléctrico en Portugal.

Hoy voy a denunciar un hecho que está ocurriendo a la hora de escribir esta narración, (12,15). De buenas a primeras se va la luz a las 6.30 de la mañana, empiezan a sonar las alarmas comunicando el corte del suministro eléctrico. Las voces me sobresaltan y me despierto. Voy al contador de casa para comprobar si la avería era mía, con el consiguiente peligro de tropezones con las patas de los muebles y los mandos de abrir y cerrar las puertas. Compruebo que la avería no es mía y la calle también estaba a oscuras. Espero un tiempo prudente y empiezo a impacientarme pues después de una hora no se había restablecido la luz. Llamo al ayuntamiento y al ser domingo y temprana hora, te sale el contestador automático diciendo que la atención al cliente es de lunes a jueves. Es decir que te mandan hacer gárgaras tan tranquilos.

Se me ocurre llamar a ENDESA que al fin y al cabo ella me suministra la electricidad y con una voz casi inaudible me dicen que están en un servicio de mejora y se corta la línea. Ya de día empezamos los vecinos de la sierra a contactar entre nosotros a través de un chat que tenemos, preguntándonos si teníamos luz o no. Uno de ellos, que también había llamado a Endesa recibe el siguiente mensaje, “Estimado cliente, Le informamos respecto al aviso 4009019, la resolución de la incidencia está prevista para las 09,47 del 18/o9/22. Muchas gracias por su atención”.

A las 10 horas, no habiendo sido restablecida la luz, vuelve a llamar y recibe este otro mensaje. ”Estimado cliente, Le informamos respecto al aviso 4010185, la resolución de la incidencia está prevista para las 15,30 dl 18/09/22. Muchas gracias por su atención”.

En qué quedamos, diez menos cuarto o una y media p.m., es todo tan informal y tan inadmisible que difícilmente puedo calificarlo sin faltar al respeto a la educación de las personas que lo lean. La mayoría decían que es intolerable que corten sin avisar. ¿Es normal tal la indiferencia por los consumidores, falta de ética en el proceso y tan grande oprobio que tengamos que soportar tales desatinos sin que a los responsables se les caiga la cara de vergüenza?.

Cuando los políticos y las grandes empresas quieren ponerse dignos y que se les apoye en algo, no dudan en hacer buzoneo para conseguir sus fines. ¿Por qué no han hecho lo mismo comunicando el corte del suministro y las causas? En el chat me dijo un vecino que en su calle habían puesto tres carteles, dicha calle Torrecampo haciendo esquina con San José de Calasánz es la tercera subiendo a la derecha desde la glorieta, quiere ello decir que lo que vivimos mas abajo, estamos inalbis con el consiguiente estropicio que ello ocasiona, y que no nos hemos podido preparar para tan larga falta de suministro eléctrico.

Dichos carteles, de tamaño como medio folio, están puestos en los postes sujetos con cinta adhesiva, de igual manera que se anuncia cundo se ha perdido un perro o se ofrecen para realizar cualquier trabajo. Pregunto ¿Eso son formas de comunicar una falta de suministro eléctrico tan prologado? El corte afecta a diez calles largas y ¿cuantos minicarteles han puesto?. Por una sencilla regla de tres, si son diez calles y solo en una han puesto tres. No hay ni una por calle y mucho menos una en cada esquina, pues se puede salir o entrar tanto por un sitio como por otro.

Si es verdad que para las 13.30 está arreglado el suministro habrán pasado 7 horas en las que los congeladores y frigoríficos se están descongelando con el consiguiente estropicio de alimentos y medicamentos que algunos precisan refrigeración. ¿Nos van a pagar los daños? Y si alguno necesita estar enchufado a un respirador, ¿Qué pasara con ellos?

Son ya las 12,55 horas y no hay señal alguna de estar solucionado el problema. Voy a esperar a terminar este artículo al momento en que esté restablecida la luz. Ya ha sido restablecido el suministro,( 13 horas) esperemos sea definitivo y no nos vuelvan a cortar dentro de un rato.

¡Vaya por Dios! Ahora se va y se viene. A lo mejor tenían que cumplir horario. Ya las 13.30 h. A ver si a la tercera va la definitiva. Así se estropean los aparatos eléctricos que no podemos desenchufar. ¿Nos van a pagar la avería si se rompe alguno? Me temo lo peor.

A lo mejor consideran que por haber realizado el trabajo media hora antes de lo previsto, están libres de culpas y de eso nada de nada.

Cuando salga publicado este artículo os lo mandaré al chat.