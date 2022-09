Las redes sociales que podrás conocer gracias al uso de una VPN Asegúrate de sacar el mayor provecho a tu experiencia en internet siempre y cuando utilices una VPN que te mantenga protegido Redacción

viernes, 16 de septiembre de 2022, 19:02 h (CET) En la era digital todos utilizamos Instagram o Twitter, pero realmente existe una enorme cantidad de redes sociales -y bastante específicas- que vale la pena llegar a conocer en algún momento. Por supuesto, ya sea que navegues desde la red o desde el móvil, lo ideal sería tener una VPN como las que podemos encontrar en vpncapture.com, para estar más seguros. Una vez tengas tu software de protección, te invitamos a conocer alguna de estas redes sociales, que, aunque parezcan extrañas podrían llegar a gustarte.

1- Red Karaoke

Esta red y aplicación es ideal para todos los soñadores, pues está hecha para los cantantes profesionales o personas que simplemente disfruten de hacer karaoke, con esta aplicación puedes cantar con muchos otros usuarios y compartir tus versiones en otras plataformas online.

2 - Duolingo

A diferencia de otras redes en nuestra lista Duolingo es sumamente popular en todo el mundo, pero la hemos incluido porque tal vez no la has usado al máximo en el contexto social. Duolingo te permite tener amigos, con los cuales compites mientras aprenden idiomas diferentes y además te recuerda de felicitarlos por sus logros alcanzados (y viceversa).

Además, en cada ejercicio que hagas, hay una opción que te permite ver el foro de comentarios, donde verás a otros que ya pasaron por allí, tener dudas parecidas a las tuyas, y así poder guiarte.

3 - Ravelry

Esta podría ser la red más específica en nuestras opciones, pues está creada para aquellos que son amantes de tejer y coser. En Ravelry, hay más de 3 millones de tejedores con los que puedes compartir tus diseños y patrones, mientras te aprecian por esta habilidad tan poco respetada.

4 - Las redes sociales para los amantes de animales específicos

Una idea bastante ingeniosa, es el hecho de que hay varias redes sociales para aquellos que aman ver fotos de animales. Sin embargo, lo más entretenido es que puedes ver imágenes de tu animal favorito específicamente.



Dogster : como su nombre lo indica, es una especie de revista digital dedicada a los fanáticos de los canes. Acá pueden leer sobre los perros, cómo alimentarlos, cómo cuidarlos y muchos otros detalles útiles que necesitas saber cuándo tienes una mascota perruna.

: como su nombre lo indica, es una especie de revista digital dedicada a los fanáticos de los canes. Acá pueden leer sobre los perros, cómo alimentarlos, cómo cuidarlos y muchos otros detalles útiles que necesitas saber cuándo tienes una mascota perruna. Catster : que en este caso está dedicada a los felinos, sigue la misma primicia de Dogster pero enfocada a los gatos. Aquí nos dan consejos e informaciones muy útiles sobre este pequeño animal, que fue tan adorado en el antiguo Egipto.

: que en este caso está dedicada a los felinos, sigue la misma primicia de Dogster pero enfocada a los gatos. Aquí nos dan consejos e informaciones muy útiles sobre este pequeño animal, que fue tan adorado en el antiguo Egipto. Pet: en esta red social no importa cuál sea tu mascota, aquí puedes compartir imágenes de ella para todos tus amigos. No importa si es un gato o perro; o si se trata de un pez o cerdito.



5 - Divorce 360

En el quinto lugar tenemos a una red social muy útil a nivel psicológico, pues está enfocada en aquellas personas que están atravesando por un divorcio y necesitan ayuda. También funciona para personas que ya están divorciadas y aun así buscan consejos o una guía para atravesar por la situación.

6 - Fubar

Esta peculiar red social está enfocada en darte la experiencia que tendrías en un bar, pero con la particularidad de que estás desde tu móvil. Puedes hablar con otras personas y también se hacen eventos virtuales, pues la misión de Fubar es imitar toda la experiencia que tendrías en uno de estos lugares físicos.

7 - StachePassions

En el séptimo puesto nos encontramos con algo muy diferente a la anterior, pues se trata de una particular app de citas primordialmente enfocada en personas con bigotes. Aquí las personas pueden conocer a otros con gustos parecidos a los suyos, que en este caso son los bigotes, las barbas y el vello facial en general.

Sea que te guste tejer, aprender idiomas o simplemente te gusten los gatos, el hecho es que siempre hay una red social específica para ti, así que asegúrate de sacar el mayor provecho a tu experiencia en internet siempre y cuando utilices una VPN que te mantenga protegido. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

