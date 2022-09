​El Códice Maya de México llega a Los Ángeles por primera vez El libro más antiguo de América que se conserva estará expuesto este otoño en el Getty Redacción

jueves, 15 de septiembre de 2022, 13:06 h (CET) Pintado por un solo artista, el Códice Maya de México es el libro más antiguo de América que se conserva. Registra los movimientos del planeta Venus durante sus ciclos como estrella de la mañana y de la tarde, un recorrido que, según los cálculos, dura 584 días, desde el punto de vista de la Tierra, y que en este libro se calcula durante 104 años. Se trataría de la guía del líder espiritual de una comunidad.





El códice, un préstamo especial del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, solo se ha expuesto en contadas ocasiones: una vez en 1971 en el Grolier Club en Nueva York, durante una exposición llamada El escriba maya y su mundo, y dos veces en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Andrew Turner, curador de la exposición y especialista sénior en investigación del Getty Research Institute (GRI, por sus siglas en inglés), comentó: “Estamos encantados de poder exponer esta importante obra en Estados Unidos por primera vez después de 50 años”.

“La importancia de este préstamo especial de México no se puede subestimar y el Getty se siente muy afortunado y agradecido de que nuestros colegas de México nos hayan confiado su exposición”, mencionaron Timothy Potts, Maria HummerTuttle y Robert Tuttle, director del Museo J. Paul Getty. “Al ser el hogar de la mayor diáspora mexicana fuera de México, este préstamo es un regalo no solo para nuestros visitantes de Getty, sino para la ciudad de Los Ángeles”.

La exposición del códice, que se podrá ver desde el 18 de octubre de 2022 hasta el 15 de enero de 2023, pondrá énfasis en el sofisticado contenido calendarizo y en las maneras indígenas de interpretar el cosmos, una perspectiva contextualizada del tumultuoso mundo mesoamericano hacia el año 1100 d. C. También destacará los recursos artísticos, históricos y científicos que permitieron a especialistas internacionales autenticar el libro en 2018.

“La exposición pone el foco en los logros intelectuales y artísticos de las personas indígenas americanas de la antigüedad”, compartió Mary Miller, directora del GRI. “Cuestiona y descentraliza la idea de que la ciencia y las matemáticas estaban bajo el exclusivo dominio de las culturas europeas, de cara a la próxima iniciativa de Pacific Standard Time, Art x Science x LA”.

Debido a su complicada historia, especialistas internacionales lograron autenticar el libro recién en 2018. Durante décadas, se consideró una falsificación, debido en parte a su carácter único y a las misteriosas circunstancias en que apareció en una colección privada de México a mediados de la década de 1960. Gracias a investigaciones científicas recientes, ahora es considerado el más antiguo de solo cuatro libros que se conservan, hechos por el pueblo maya antes de la llegada de los europeos.

“Es un orgullo que México esté presente en el Museo Getty a través de esta majestuosa pieza, que será admirada en todo su esplendor por miles de personas”, afirmó la embajadora Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles. “Para México, este manuscrito representa un documento que refleja la historia y el simbolismo de nuestros ancestros. Albergar esta pieza en el Museo Getty simboliza para los mexicanos el orgullo de las raíces prehispánicas”.

El Códice Maya de México se podrá ver del 18 de octubre de 2022 al 15 de enero de 2023 en el Getty Center Museum. El curador de la exposición es Andrew Turner, especialista sénior en investigación del GRI, con la asistencia de la curadora adjunta Elizabeth Morrison, del Departamento de Manuscritos del Museo Getty. Para acompañar la exhibición, se publicará un catálogo en inglés y en español.

El Códice Maya de México se expondrá en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. La exposición recibió el generoso apoyo de la Leonetti/O’Connell Family Foundation. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

