​Oriol Junqueras, ave de oro y juncos

Hay traducciones que descubren coincidencias. Oriol, al traducirse al castellano, es un nombre masculino que se convierte en oropéndola, un ave paseriforme cuyo nombre proviene del latín ‘aurum’, dorado, o ave de oro. Junqueras, traducido, es el plural de junquera, junco, una planta común en la cuenca mediterránea, con hoja cilíndrica, alargada, recta y flexible. Con alguna licencia, oriol junqueras es, pues, un ave de oro entre juncos cilíndricos, alargados, rectos y flexibles.



Nueva Economía Fórum reanudaba su actividad política, tras el verano, en el hotel Palace de Madrid. Como en la vida pública pocas cosas ocurren por casualidad y en la actividad política ninguna, la presencia de Junqueras había que verla desde la dimensión real del personaje: Delincuente condenado por el Tribunal Supremo y privado de derechos, indultado por Pedro Sánchez, y cabeza visible puntal en ERC no comprometida ni comprometiendo. Visto lo pasado en Cataluña con la Diada, la presencia de Junqueras en Madrid podía ser útil para ERC y para el Gobierno de Pedro Sánchez y coaligados. A la misma hora, no por casualidad, Sesión de Control al Gobierno, a dos pasos en el Congreso de los Diputados. Asistencia poca y medida. Estaban los que tenían que estar. Sólo ellos: ERC arropando al líder que legalmente no lo es aunque lo sea formalmente, y los independentistas vascos (PNV y EH Bildu) que llegaron desde el Congreso tarde. También, testimonial, algún comunista que está en el gobierno de coalición PSOE-UP. Tras lo ocurrido en Cataluña el día de la Diada, con quema de fotos de Sánchez y Aragonés, fiasco en TVE del Presidente del Gobierno en hora de máxima audiencia. Y el rumor general, ‘made PSOE’, de diputados socialistas protestando anteayer de la realidad de un partido, el viejo PSOE, abocado a la debacle que prevén las encuestas. La presencia de Oriol Junqueras en la tribuna de NEF podía ser útil. Como atenuante adecuado para rellenar huecos, ocupar espacios en TV, y, también importante, para bosquejar una entente cordial PSOE-ERC que, sin comprometer a nadie, beneficia a ambos: Al PSOE que mantiene la postura del partido de Estado de antaño, que fue. Y a ERC, a la greña con otros independentista catalanes. Junqueras, por necesidad, no debía salirse del guión. Como fórmula: Dos cuartos de independentismo para afianzar postura “Somos lo que somos, siempre hemos estado en la calle defendiendo la independencia cuando no había nadie”. Cuarto y mitad de condescendencia “Nuestro mensaje es democrático, quiere integrar y ser inclusivo. No hay otra estrategia alternativa para el independentismo”. “Hemos de vehicular la posibilidad de negociación”. Pizca de aprobación y asenso supuesto internacional “Nuestro discurso nos abre más puertas a nivel internacional, político y de otras características”. Y las gotas de victimismo conocidas, unas excluyentes “El gobierno cuando se sienta en la Mesa de negociación se siente cómodo porque hay independentistas catalanes que no son ERC”, “Ahora puedo abrir más puertas que antes de estar en la cárcel”. Y otras propias “soy profesor de universidad, pero no puedo dar clase a mayores de dieciocho años porque soy peligroso”. Además, un cuarto a espadas o varios. A cuenta de la economía y las elecciones autonómicas próximas: “Hace nueve años, siendo parlamentario en Europa, keynesianismo frente a oferta monetaria para recuperar la economía. Se ha mantenido la oferta monetaria del BCE y de la FED USA por 60.000 y 80.000 €/mes y hay que estar al tanto de la oferta inflacionista del dinero. Inflación que empuja con dinero; y cambio tecnológico que baja los costes de producción”. En 2009 y 2010 era importante que los recursos se dedicaran a la investigación, ahora también. “El gobierno español no está consiguiendo distribuir los fondos europeos como debiera”. Es difícil conseguir un control de precios que puede producir otros inconvenientes. “La política fiscal es un instrumento, pero no siempre incrementa la recaudación”. “Nuestra expectativa de cara a las elecciones autonómicas es positiva”. ERC defiende que la negociación resuelve problemas. Defendemos la negociación aunque el gobierno español no lo quiera. ¿Expectativas ERC frente a las elecciones autonómicas?: “Muy buenas”. Laura Borrás suspendida. Puigdemont fuera. Y optimismo frente a un cambio de ciclo. No hubo para más: Oriol Junqueras, ave de oro entre juncos cilíndricos, alargados, rectos y flexibles, estuvo en Madrid. Haciendo lo que se esperaba de él. A favor de los dos beneficiados por su discurso: ERC y Pedro Sánchez.