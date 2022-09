Pedro Sánchez ha realizado una gira por Hispanoamérica, ¿Objetivo? No parece claro. No obstante lo que no parece que tenía claro el presidente del Gobierno español es que, en un momento en el que crece la incertidumbre geopolítica mundial, Hispanoamérica está inmersa en un grave proceso de dinámicas desestabilizadoras de las instituciones democráticas, debido al avance de gobiernos populistas amparados en no pocas ocasiones por indigenismos que alientan la hispanofobia. Una comunidad de países en la que China y Rusia tienen cada vez más influencia y en la que Podemos ha jugado un papel importante en la implantación de la nueva izquierda radical.



Convendría que Pedro Sánchez dejara bien claro a los empresarios que le acompañaron cómo va a contribuir a la estabilidad política, económica y financiera de los países que visita, mientras alienta a las fuerzas políticas y a las ideologías que pretenden acabar con el sistema capitalista y de mercado y con las raíces y los vínculos profundos de una comunidad histórica, de lengua, cultura y religión. Especialmente hoy que se cumplen 500 años de la Primera Vuelta.