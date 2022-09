​La filmografía de Lars von Trier y las dos primeras temporadas de The Kingdom llegan a Filmin el 16 de septiembre

El próximo viernes 16 de septiembre llega a Filmin la filmografía completa de Lars von Trier, padre del manifiesto Dogma 95 y uno de los directores clave del cine contemporáneo. Incluirá los 14 largometrajes del polémico director danés que pudieron verse este verano en algunas salas de cine españolas bajo el ciclo "Lars Von Trier by Filmin", y que incluye títulos tan reconocidos como "Bailar en la oscuridad", "Melancolía" o el díptico "Nymphomaniac" junto a otros quizás menos vistos, como "Epidemic" o "El elemento del crimen".





Se suman en esta edición online del ciclo dos títulos más: el cortometraje "Occupations", que formaba parte del proyecto coral "Chacun son cinéma", en el que 33 cineastas daban su visión sobre sus sentimientos hacia el cine con una breve pieza audiovisual; y el experimento "Cinco condiciones", en el que el director danés desafió a su homólogo Jørgen Leth a dirigir cinco versiones distintas de su clásico corto de 1967 "The Perfect Human", siguiendo unas reglas cada vez más restrictivas.

No obstante, la joya de la corona del ciclo es el reestreno, en versión remasterizada para la ocasión, de las dos primeras temporadas de "The Kingdom", la célebre serie que Lars von Trier dirigió en los años 90. Como ocurriera en su día con "Twin Peaks", Von Trier ha retomado la historia 25 años después para ofrecernos una tercera temporada, "The Kingdom Exodus", que acaba de ser presentada en el Festival de Venecia y que podrá verse en exclusiva en Filmin antes de que acabe el año.