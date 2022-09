Siguen con la Ley del aborto Pedro García Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 8 de septiembre de 2022, 08:55 h (CET) El Consejo de Ministros dará el visto bueno a un anteproyecto de ley del aborto que, según la ministra Irene Montero, acabará con lo que frenaba en España el “ejercicio del derecho al aborto libre, gratuito y universal”. La propuesta va más allá de la simple modificación de los cambios que introdujo el Gobierno de Rajoy en lo relativo a las menores de edad. Coloca a España lamentablemente entre los países del mundo en los que el aborto se convierte en un derecho cuya práctica libre y gratuita no tendrá ningún freno legal ni moral, lo que supone un profundo desprecio a la dignidad del concebido y no nacido.



Esta nueva reforma de la Ley del aborto da vía libre a las menores de edad para que puedan abortar sin el consentimiento de los padres. Elimina el período de reflexión y la documentación informativa que se daba a la mujer encinta y, entre otras muchas y disparatadas propuestas, endurece las condiciones a los médicos que se acojan a la objeción de conciencia, tanto de la red pública como en la privada. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

