​Unos 17 millones de españoles son creadores digitales, el 36% de la población

miércoles, 7 de septiembre de 2022, 13:04 h (CET) España es uno de los países que acoge un mayor número de creadores digitales, un 36 por ciento de su población, lo que supone que en el país hay 17 millones de personas que se dedican de forma profesional o por 'hobby' a este ámbito. Así lo determina Adobe en su último estudio 'Future of Creativity', que reúne datos e información sobre la economía de los creadores y que demuestra que esta ha crecido hasta superar los 165 millones de creadores en los últimos dos años.



Este informe se ha realizado a partir de una encuesta en la que han participado tanto creadores profesionales como creadores de la denominada generación Z, en edades comprendidas entre los 16 y los 25 años.

En primer lugar, el análisis, que busca conocer cómo está cambiando la creatividad en Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Alemania, Australia, Japón, Corea del Sur y Brasil, define a los creadores como profesionales y no profesionales que crean contenido original y novedoso para sus trabajos o pasiones.

Uno de los datos destacados de la investigación es que, desde 2020, la economía de los creadores de contenido ha crecido exponencialmente en todos los mercados del mundo. Sin embargo, de todos los países de Europa, España ha sido el que ha experimentado un mayor aumento de este tipo de perfiles. Concretamente, en este país el número ha crecido en 10 millones de creadores. Le siguen países como Alemania, que ha experimentado un aumento de 9 millones de usuarios; Francia y Reino Unido, que han visto un aumento de 8 millones de creadores en estos dos años.

En relación a los integrantes de la economía de los creadores, Adobe determina que los 'millennials' -los nacidos entre 1980 y 1995, aproximadamente- representan el 42 por ciento a nivel mundial, mientras que la Generación Z -con edades de entre 16 y 25 años- solo representa el 14 por ciento de los creadores de todo el mundo.

Asimismo, el informe determina que uno de cada cuatro creadores contribuye a los espacios 'online' y el 48 por ciento de ellos comparte el mismo interés por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el 26 por ciento de los encuestados asegura estar motivado por el dinero.

Por otra parte, el estudio determina que más de la mitad de estos creadores profesionales o no profesionales (52%) son hombres, aunque generalmente la representación femenina logra porcentajes equitativos en todos los países. Por ejemplo, en España el 51 por ciento de los creadores son hombres, mientras que el 48 por ciento son mujeres. Las cifras varían más si se pone el foco en Alemania, donde el 58 por ciento de los creadores son hombres y el 42 por ciento mujeres.

En Reino Unido los resultados son similares, con un 57 por ciento de hombres y un 43 por ciento de mujeres, mientas que solo en Estados Unidos y en Brasil las mujeres superan en número a los hombres (un 53% en ambos casos, frente al 47% de creadores hombres).

Otro de los aspectos que estudia Adobe en su informe es el tiempo que estos profesionales o aficionados dedican a la creación digital, ya que indica que seis de cada diez creadores tenían trabajos a tiempo completo. No obstante, en países como Austraia, Brasil, España y Japón existe un mayor porcentaje de creadores a tiempo parcial.

Por otra parte, la firma determina que dos de cada diez creadores ofrecen contenido propio, algo que sucede especialmente en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y Alemania. En España, sin embargo, es mas habitual ofrecer contenidos como 'influencers', por ejemplo, para marcas que no sean sus propios negocios.

LOS 'INFLUENCERS' SON MINORÍA

Según Adobe, los 'influencers' constituyen una pequeña parte del total de creadores de contenido, ya que solo representan el 14 por ciento de la comunidad global en este ámbito. En este sentido, Brasil y Australia registran el mayor porcentaje de creadores de contenido 'influencers', mientras que en España los 'influencers' suponen un 9 por ciento.

A pesar de estas cifras, los 'influencers' trabajan una media de seis horas más por semana en comparación con los creadores de contenido en general y también ofrecen un mayor porcentaje de publicaciones diarias.

Además, los 'influencers' cobran más (una media de 81 dolares por hora, frente a los 61 dólares por hora de los otros profesionales o no profesionales del contenido digital). La diferencia en el sueldo de unos y de otros es acusada en países como Alemania, Japón o Corea del Sur, aunque en España el salario entre ambas categorías es equitativo (con un 55 y un 53 por ciento, respectivamente).

A pesar de que los 'influencers' ganan más dinero en general, Adobe dice que alrededor del 60 por ciento de los creadores aspira a convertirse en propietarios de negocios propios en lugar de trabajar para otras marcas, como habitualmente hacen estos primeros.

En cuanto a las motivaciones que encuentran los usuarios para ofrecer digitales, la gran mayoría asegura que se dedican a ello para expresarse, parecer divertido o interesante, explorar una pasión o un 'hobby' y con el objetivo de cambiarse a sí mismos.

No obstante, la compañía indica que ha hallado indicios de que los hombres y las mujeres ofrecen perfiles diferentes en relación a sus intereses, así como a sus resultados de monetización. En ese sentido, señala que las creadoras son más jóvenes que los usuarios hombres que se dedican a ello y que, además, ellas monetizan menos su trabajo y ganan también menos dinero que ellos.

Las diferencias entre hombres y mujeres también se trasladan a sus campos de interés, ya que a ellos les gusta mas ofrecer contenido relacionado con el cine, el diseño gráfico, la creación musical, las experiencias de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA) y los tokens no fungibles o NFT. Sin embargo, los porcentajes se revierten cuando se trata de contenido relacionado con la escritura creativa, el diseño de moda, la ilustración y las artes visuales, donde ellas son mayoría. En este sentido, Adobe añade que estas últimas áreas son las más populares en el ámbito digital.

LOS MÁS TRABAJADORES SON LOS MÁS OPTIMISTAS

Otro de los pasajes de este informe presentado recientemente por Adobe hace referencia al 'feedback' que reciben los creadores de contenido al trabajar en este ámbito, ya sea de manera profesional o no profesional.

En relación a esto, la firma de 'software' recuerda que investigaciones clínicas y sanitarias han relacionado anteriormente el uso de redes sociales con problemas de salud mental, como la ansiedad o la depresión. Sin embargo, en este sondeo determina que los creadores manifiestan que, cuanto más tiempo se dedican a crear y publicar contenido, son más positivos y optimistas. Esta opinión es general en todos los países que forman parte del sondeo, ya que una media del 62 por ciento de los creadores suscribe este vínculo entre la actividad y su buen estado de ánimo o satisfacción.

En España, por ejemplo, lo corrobora el 76 por ciento de los creadores de contenido que publican a diario, el 76 por ciento que lo hace semanalmente y el 68 por ciento que lo hace mensualmente o con menor frecuencia. Es más, el estudio puntualiza que para los creadores, especialmente los 'influencers', el uso o la generación de contenido está entre sus actividades de primera necesidad para la salud mental.

Finalmente, Adobe hace mención a las temáticas más habituales en este ámbito y sostiene que las causas sociales son las más intersantes para los creadores de la Generación Z. Entre ellas, la igualdad de género, la equidad en cuestiones de raza y la LGTBQIA+. Por contra, los creadores son activos en la defensa de estas causas, pero solo uno de cada cuatro creadores utiliza su trabajo para crear contenido original con una causa social. No obstante uno de cada dos creadores que hacen contenido sobre causas sociales gana dinero con su trabajo en redes sociales. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

