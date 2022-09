Saludos del primer ministro de UK a los iberoamericanos Mensaje de Boris Johnson a las comunidades lusa e hispana Isaac Bigio

martes, 6 de septiembre de 2022, 10:19 h (CET)





1O DOWNING STREET

LONDON SW1A 2AA

THE PRIME MINISTER 2 Septiembre 2022

Estimado Mr. Bigio

Gracias por sus recientes correos electrónicos sobre el Mes de la Historia Ibérica y Latinoamericana, o como lo han bautizado, Mes Amigo.

Estoy encantado de apoyar esta celebración de la rica cultura, historia e idiomas de una comunidad increíblemente importante. El Reino Unido tiene una larga historia de asociación con esta región del mundo, con nuestros países compartiendo valores importantes, sobre todo compromiso con la democracia y las libertades fundamentales.

El Mes Amigo de este año comienza marcando dos aniversarios muy importantes: 500 años desde la primera circunnavegación del mundo y el bicentenario de la independencia de Brasil. Esperemos que esto comience una serie de celebraciones muy emocionantes, con suerte tan jubilosas como el reciente Festival Latinoamericano en Finsbury Park.

Cuando era alcalde de Londres, supervisé las celebraciones de los bicentenarios de la independencia de Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia, México, Chile, Venezuela, Paraguay y América Central, celebrando la primera recepción para cientos de líderes y embajadores de la comunidad española y portuguesa para conmemorar esas fechas. Como Primer Ministro, estoy muy orgulloso de ver vibrantes comunidades latinas, ibéricas, hispanas, lusófonas y nativas americanas en el Reino Unido, donde son totalmente bienvenidas.

Les deseo la mejor de las suertes con todas las próximas celebraciones del Mes del Amigo. Gracias, una vez más, por escribir.

Sinceramente,

Boris Johnson Primer Ministro del Reino Unido Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Feijoo y Cascos y el Abrazo de Vergara “Por la boca solemos morir como los simples peces, y no es muerte propia de hombre avisado, sino de animal bruto, frío y torpe", Pardo Bazán Saludos del primer ministro de UK a los iberoamericanos Mensaje de Boris Johnson a las comunidades lusa e hispana Democracia en serio o dictadura de cualquier partido No estoy satisfecho con nuestra democracia que me parece engañosa Sánchez huye de la transparencia Como alguien profundice se va a encontrar hasta una ministra con la licenciatura falsificada y tres másteres no realizados. También la «media naranja» del presidente alardea de licenciatura que no existe en la universidad Exilio paraguayo convoca a Euclides Acevedo La receta para sacudir al Paraguay, según el exilio paraguayo, pasa por una conducción de uñas cortas y manos limpias, nacional, popular, inclusiva y democrática