Oculta llega a Madrid para disimular aquellas imperfecciones de la piel que aún no tenían solución ¡No te ocultes, oculta tus imperfecciones! Redacción

sábado, 3 de septiembre de 2022, 10:56 h (CET) El tratamiento es realizado con una técnica muy innovadora en España, que consiste en la dermopigmentación, mediante la cual Oculta Clinic, consigue disimular las imperfecciones que tenemos en la piel, ya sean cicatrices, manchas, ojeras, vitíligo o estrías, traída desde la cuna de la medicina estética, Brasil, lugar desde el cual obtuvo la formación su creadora, Olga de Aroca.



Olga de Aroca es una profesional que tiene más de 10 años de experiencia en el mundo de la medicina estética. Ha visto en este método, algo muy provechoso para sus clientes, ya que, hasta ahora, no existía nada que consiguiera solucionar este tipo de imperfecciones y que, gracias a su trabajo, consigue que estas sean imperceptibles a simple vista.

Fundadora Olga de Aroca



Se trata de dar color con pigmentos a través de microagujas a la zona afectada, para así igualar el tono de la imperfección, al del color base de la piel.



“PERFECCIONAMOS EL RESULTADO DE LA CIRUGÍA”

Un punto a resaltar es que consigue perfeccionar los resultados de la cirugía, que hasta ahora, acomplejaba tanto a aquellos pacientes que se sometían a operaciones de pecho, abdominoplastia, blefaroplastia y todo aquellos procedimientos que dejan huella después de una intervención plástica, ya que marcaban con cicatrices la zona intervenida.

Hay que considerar que es un tratamiento uniforme, definitivo y totalmente indoloro.

La Clínica trabaja desde Madrid, en uno de los barrios con más concentración de centros estéticos, el barrio de Salamanca, y que por su buena localización, así como conexión con transporte público, parkings, etc. que hace más fácil el acceso a los posibles clientes.

Mediante la colaboración con diferentes centros, también pasa consulta en ciudades como Málaga, Sevilla, Las Palmas, Soria, Oviedo, Guadalajara o A Coruña.

Para mayor información contactar en el 611 611 415 donde te podrán citar para una valoración gratuita y podrán ver tu caso y darte presupuesto sin compromiso.



¡No te ocultes, oculta tus imperfecciones!

www.ocultaclinic.es infodeoculta@ocultaclinic.es Instagram: @odeoculta

Ojeras pigmentadas

