Brave UP! pone a tu disposición estos recursos gratuitos para educar niños emocionalmente inteligentes Si hoy apostamos por la educación emocional y la salud mental, estamos invirtiendo en el bienestar psicológico, la resiliencia y el futuro laboral de los menores Redacción

sábado, 3 de septiembre de 2022, 10:43 h (CET)

El objetivo de estos recursos es ayudar a las familias y profesionales de la educación a inspirar la inteligencia emocional en los menores a través de juegos, guías y libros electrónicos educativos. Recursos descargables e imprimibles.

En la empresa Brave UP! buscan promover el bienestar de los menores teniendo en cuenta el bienestar de los educadores. Lo que los hace destacar como una organización con impacto social y un referente en la educación internacional.

Paula Bañuelos y Rakel Calzada son las líderes del proyecto en España. Las dos mujeres que recibieron el Premio Mujer Emprendedora de la Comunidad de Madrid en 2017 no han cesado desde entonces en su misión de impulsar la educación como base de todo aprendizaje.

En 2018, también recibieron un DO! ODS, otorgado por la Fundación Rafael del Pino, donde la empresa fue reconocida como un referente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Educación de Calidad. En el mismo año, también fueron acreditados por la aceleradora de educación SEKlab, y con su ayuda ingresaron al campo de las edtech.

Desde entonces, han estado trabajando en desarrollar los proyectos más innovadores a través de los cuales intentan animar a padres y educadores a iniciarse en el mundo de la educación emocional, porque así proporcionarán mejores referentes educativos para sus hijos.

Según Rakel Calzada, directora de Educación, “si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, trataríamos con mucho más amor el alma de los niños y de las niñas”.

Los datos publicados por la Asociación Española de Pediatría nos dicen que muchos jóvenes y niños han experimentado un aumento de la ansiedad, los síntomas depresivos, las autolesiones y las conductas suicidas. Todo esto se ha visto muy exacerbado por la pandemia de COVID-19, que ha creado miedo y aislamiento. Estos son números realmente impactantes porque estamos hablando de un aumento de más del 47% en los trastornos mentales entre los menores.

Por eso, ahora más que nunca, existe la necesidad de proteger y mejorar la salud mental de los niños pequeños. Paula Bañuelos y Rakel Calzada han centrado su trabajo en este objetivo desde 2020: “La única solución efectiva a largo plazo, es cuidar primero el bienestar de los educadores porque la sociedad actual está exigiendo a nuestros jóvenes enfrentarse a entornos en constante cambio, complejos e imprevisibles, que requieren de una gran dosis de inteligencia emocional que no les estamos sabiendo dar”, comenta Paula Bañuelos, CEO de Brave UP!

Si hoy apostamos por la educación emocional y la salud mental, estamos invirtiendo en el bienestar psicológico, la resiliencia y el futuro laboral de los menores.

¿Cómo aprendemos inteligencia emocional?

Desde Brave UP! se enfocan en desarrollar una metodología que brinde a los adultos la oportunidad de aprender un conjunto de habilidades y actitudes durante un período de 3 meses, que luego ponen en práctica y desarrollan a través del juego todos los días. Con esto, podrás administrar tu trabajo y conectarte con los demás de una manera emocionalmente sana.

En el juego, emprendemos un viaje en línea acompañados por un experto en educación. En este recorrido visitaremos tres islas, cada una con una caja que contiene cuatro diamantes para pulir. Con este juego, Paula y Rakel visualizaron con éxito el desarrollo del aprendizaje educativo emocional con un mapa, tres cofres y 12 diamantes. Estos mantienen las habilidades emocionales necesarias para enseñar a un menor con respeto y calma.

En el sitio web de Brave Up! Encontrarás una sección con recursos gratuitos que te ayudarán a adentrarte en el mundo de la educación emocional de una forma amena y divertida. Encontramos un Bingo de Emocionales, 144 flashcards donde encontraremos varias preguntas divertidas para fomentar el pensamiento crítico y la concordancia de horarios TIC entre adultos y menores. Además, te ofrecemos un abanico de cursos entre los que podrás elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y tiempo.

La próxima convocatoria para el curso, “Especialista en Educación Emocional en Acompañamiento Emocional a Menores”, será el próximo 3 de octubre.

A su vez, Brave UP! desarrolla contenido casi a diario en redes sociales, donde destacan las intervenciones de Rakel Calzada en Tik Tok, donde cuentan con más de 39.000 seguidores, y los webinar impartidos por Paula Buñuelos, denominados Encuentros Educativos, los cuales son gratuitos y están organizados para que sus seguidores puedan mantener actualizados los métodos educacionales para niños y niñas emocionalmente inteligentes.

Y ya lo sabes, "si quieres educar de forma extraordinaria, primero conviértete en una persona extraordinaria, porque los menores olvidaran lo que hiciste, pero nunca cómo les hiciste sentir".

