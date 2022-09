“Mis historias las planifico, pero también le doy libertad a los personajes" Encuentro con Viviana Rivero, autora superventas en Argentina, el 8 de septiembre a las 19:00h, Casa del Libro, Gran Vía 29 Sandra Ovies

viernes, 2 de septiembre de 2022, 10:50 h (CET) El próximo 8 de septiembre, la autora Viviana Rivero presenta su último libro Una luz fuerte y brillante en la Casa del Libro en Gran Vía 29 a las 19:00H. Viviana Rivero vuelve a sorprender y fascinar con una novela que lo tiene todo: amor, sensualidad, odio fraternal, tabúes ancestrales y un tenaz afán de superación. Una luz fuerte y brillante refleja el poder del amor frente al horror de la guerra y la energía imparable de las mujeres unidas contra la injusticia.

Viviana Rivero nació en la ciudad de Córdoba (Argentina), donde reside junto a su familia. Se licenció en Derecho por la Universidad Nacional de esa ciudad. Ha trabajado como asesora legal de empresas y como abogada, y ha puesto en marcha numerosos grupos de autoliderazgo para crecimiento y desarrollo de la mujer. Además, ha sido productora y directora de programas televisivos. Columnista de numerosos medios como revista Rumbos, revista Vanidades, y revista Para ti.

Su primera novela “Secreto bien guardado” fue best seller a pocos meses de editado. Sus obras destacan por la defensa de los derechos de la mujer, y sus leitmotivs narrativos son el amor, el desafío femenino, la emigración España-Argentina y sobre todo la mujer como sujeto que debe asumir responsabilidades y tomar decisiones por sí misma.



Su novela Mujer y maestra fue ganadora del primer premio novela histórica en el certamen organizado por el Gobierno de San Luis. En el año 2011 fue premiada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba como la artista destacada del año. En el mismo año estuvo nominada al premio Cordobés del Año del diario La Voz del Interior por su actividad literaria, obteniendo el reconocimiento como Cordobesa destacada del año 2011. En el año 2016, fue ganadora del Premio del Lector por su libro Los colores de la felicidad en el marco de la 43° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

En el 2019 quedo finalista del Premio planeta con su obra El Alma de las Flores, narra una historia de amor y migración entre 1936 y 2014. En 1936 María Álvarez irrumpe en la vida de los Díaz Montero, herederos de un emporio jamonero y enfrentados políticamente. La relación entre ellos nunca se recuperará, tampoco el jardín de Encarnación, su madre, en el que las plantas languidecen sin explicación: se debilitan las rosas de Provenza, el narciso se desvanece... Lo que Encarnación no imagina es que su agostado jardín presagia la tragedia que asolará a su familia y a todo un país. Años después, Rafael Be cerra, argentino en crisis existencial, decide afincarse en Madrid. Atrás quedarán su profesión, la mujer que alguna vez amó y su hijo. Deberá enfrentarse al desafío de emigrar a la tierra de su abuela María, quien jamás hablaba de su vida en España. Ambos compartirán la lucha por sobrevivir y la irrupción sanadora del amor. Viviana Rivero vuelve a demostrar que es una auténtica maestra para la creación de tramas apasionantes y de personajes tan cercanos que se vuelven inolvidables.

“Mis historias las planifico, pero también le doy libertad a los personajes, a veces planifico que transcurre una determinada situación al medio del libro, pero después los personajes no quieren hacer eso, porque la personalidad del personaje no permite que haga lo que yo planeé, jamás haría un personaje lo que yo planeé al comienzo y entonces queda descartado, o sea, es una mezcla de planificar pero dejar en libertad a los personajes.”

Entre su obra se encuentran publicados: Secreto bien guardado, Mujer y maestra, Y ellos se fueron, 10 lugares mágicos de la Argentina (Relatos e historia en coautoría con la historiadora Lucía Gálvez), Lo que no se dice, La dama de noche, Basta cien mujeres contra la violencia de género, La magia de la vida, Los colores de la felicidad, Sí, Zafiros en la piel, La música del destino, El alma de las flores. y su última obra, "Una luz fuerte y brillante".

Encuentro con Viviana Rivero, autora superventas en Argentina, el 8 de septiembre a las 19:00h. Casa del Libro, Gran Vía 29

