Inicua es la ley que no iguala a todos

Vaya un verano que estamos sufriendo, medio país quemado, una temperaturas de infarto, una guerra que no termina, la crisis energética, unos precios impagables en todo, gas, luz, agua, alimentos etc, la gran sequia que padecemos por algunos sitios y los desbordamientos por otros, el virus del COVID que pretende quedarse entre nosotros, la viruela del mono, los muertos por ahogamiento en playas, piscinas, por atropellos y accidentes, el gobierno de vacaciones y el falcon de crucero por los aires. Si después de todo esto y algo más que seguro habrá por ahí, subsistimos, es que somos unos magníficos.

Deberíamos preguntarnos ¿Qué hemos hecho para merecer tal castigo? La verdad es que los avatares meteorológicos son difíciles de prevenir, pero los demás si se podrían haber evitado o al menos, paliados en el infortunio. Empecemos por los fuegos: Si se tuviera una ley (ignoro si existe, pero si así fuera, no se cumple) que protegiera los campos, bosques, parques naturales con limpieza de los montes, cortafuegos, dejando pastar al ganado trashumante o local (que hacen el trabajo gratis), a su debido tiempo, el fuego no arrasaría las tantísimas hectáreas que se han destruido este año, con la consabida pérdida de flora y fauna, viviendas y modo de subsistencia de familias que lo han perdido todo, personas que han visto como todo el esfuerzo de sus vidas se han reducido a escombros, y el recomponer tanta desgracia, llevará más tiempo de lo deseable tanto en lo económico, como en salud de las personas afectadas y en el resurgir de la naturaleza.

Sigamos con el agua, desbordamientos por el norte, sequia en el sur, si tuviésemos un plan hidráulico en condiciones, estos sucesos serían menos problemáticos y más beneficiosos para todos. Aprovechando los múltiples afluentes de los grandes ríos se puede encauzar mejor el agua sobrante y conducirla del norte al sur y si hiciera falta algún acueducto pues que se haga, porque dinero bien gestionado hay para eso y mucho más.

Si hablamos de la energía, con tanto sol que disfrutamos ¿No se ha podido prever la energía limpia desde hace años para evitar tener una dependencia de otros países? También la eólica e incluso la nuclear ¿Por qué tanto miedo? Si la tenemos en Francia, si ocurriese algo, el riesgo lo tenemos igual y encima lo pagamos.

Cuando tenemos los problemas encima se pretenden resolver de manera precipitada, parcheando, sin pensar a largo plazo, solo salir del paso y si se puede a favor de conseguir votos, mejor. Ningún partido político de gobierno desde que tenemos democracia, ha sabido gestionar bien, pensando en mejorar la vida de los ciudadanos a largo plazo. Los mejores a corto y los peores solo en su bien personal.

El término gestionar según la RAE, tiene tres acepciones: 1- Llevar adelante una iniciativa o un proyecto. 2- Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo. 3- Manejar o conducir una situación problemática.

¿Ustedes creen que se ha hecho bien algunas de estas acepciones en este país? A mi parecer creo que ha sido todo muy deficiente e incluso nulo.

Las cabezas se pueden comparar a los bolsillos. Si los sacudes y los haces sonar con las conversaciones, rápido notamos que unas contienen el oro de la sabiduría y el ingenio y otras la calderilla de la vulgaridad y la rutina, Esto lo decía Ramón y Cajal a principio del siglo XX, pero está de rabiosa actualidad, pues viendo la guerra desatada entre Rusia y Ucrania con fuego activo y podemos decir EEUU y Europa de modo pasivo, llegamos a la conclusión de la poca calidad ética, moral e intelectual de los actuales políticos. Hay muchas clases de necios; la más deplorables es la de los parlanchines demagogos empeñados en demostrar que tienen talento y al mando un director de orquesta, con una personalidad egocéntrica, vanidosa, sicopática y maquiavélica.

España ha sobrevivido a pesar de los políticos de turno, empeñados en destruir en vez de construir, fortalecer y adelantar en el progreso, del que tanto presumen y tan poco hacen por conseguirlo. Tenemos de todo, sol, aire, buen clima, costas, y sobre todo su gente, bien preparada (hasta ahora) porque las nuevas generaciones dejan mucho que desear, (la mayoría) por culpa de los malos sistemas educativos…..y ¿Qué se ha hecho? Se ha vendido todo a otros países, nos hemos quedado sin las pocas industrias que teníamos, las grandes empresas, generadoras de empleos, se han ido, los mejores CV se van a producir a otros países, el sector agrícola y ganadero están bajo mínimos con el consiguiente detrimento en la subsistencia de los mismos y en la exportación de sus productos, la inestabilidad económica, judicial y social evitan que grandes inversores aterricen en nuestro país ofreciendo puestos de trabajo, que tanta falta nos hacen…..La lista sería interminable. Necesitamos:

- Leyes justas, independiente de ideologías políticas, igual para todos, de ejecución rápida y en las que se pueda, constructivas no solo represoras y recaudadoras.

-Inteligentes, buenos, éticos y morales gestores que hagan resurgir nuestra economía situándonos en lugar de referencia en Europa, que el dinero lo empleen en el bien común, no solo en sus bolsillos.

-Grandes emprendedores que monten industrias dando lugar a la creación de puestos de trabajo y que los beneficios se queden en nuestro país y no en el de origen, si es que son extranjeros. Para ello se necesitan leyes que los protejan y facilidades para llevar a buen fin sus proyectos.

-Leyes que favorezcan la maternidad en el terreno laboral para las familias. El índice de natalidad español es de los más bajos de la UE. Es un problema que pide soluciones estructurales. El envejecimiento de la sociedad es palpable y hay que poner remedio inmediato si no queremos caer en el ostracismo social.

-Leyes a favor de la propiedad privada y NO a la irrupción del allanamiento y ocupación de la misma, como está ocurriendo. Ayudar al necesitado, si, pero dando prioridad a los de casa, que hay muchas y de muy diversas formas sociales y económicas a los que difícilmente tienen acceso porque actualmente no encuentran más que trabas, sin embargo a los foráneos todos son facilidades, no trabajan, no cotizan, no hacen nada pero se les da todo. No quiero decir que no se les ayude, pero consensuando las cosas, con sentido común y sobre todo facilitando las cosas a los nuestros. Todos somos del mismo barro, pero no es lo mismo bacín que jarro.

Decía Russell “que los científicos se esfuerzan en hacer posible lo imposible. Los políticos, por hacer lo posible en imposible”. Y Bordeaux “la política es la historia que se está haciendo, o que se está deshaciendo”.

Tengamos sentido común, reaccionemos a tiempo y volvamos a ser un país grande y libre sin gobiernos autocráticos.