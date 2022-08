Cerca del 75 % de las familias en España reutilizará material escolar de otros años Vuelta al cole 2022 Redacción

miércoles, 24 de agosto de 2022, 15:38 h (CET) Ya ha iniciado la cuenta atrás para el regreso al cole y los padres buscan cada vez más la forma de ahorrar, de cara a comprar todo el material necesario para la educación de sus hijos. En un contexto de alta inflación y gran incertidumbre económica, la mayoría de las familias tratarán de minimizar los gastos lo máximo posible, ya sea reciclando o aplicando otras tácticas.



Además, un análisis refleja que el 66 % de los españoles quiere gastar menos de 100 € en el regreso a las aulas. De hecho, el 43 % de ellos espera invertir menos de 50 €. Sin embargo, según las cifras arrojadas por este análisis, los consumidores podrían tener dificultades de ajustarse a este ceñido presupuesto. De acuerdo a los datos recopilados por los expertos de idealo, los precios del material escolar han aumentado un 8 % en comparación al año pasado, cerca de dos puntos menos que los últimos datos publicados de inflación. En total, se estima que cada padre invertirá una media de 425 € por hijo.

La mayor partida es la que va destinada a los libros de texto, que un año más suponen el mayor gasto de la vuelta al cole. De hecho, la media de coste de los manuales para las principales asignaturas es de 291 €, un 12 % más que hace un año yaproximadamente dos puntos más que el dato del IPC del mes de julio. El segundo mayor gasto es el destinado a la papelería (libretas, bolígrafos, estuches etc.), con un precio medio de 46 €.

Las instituciones educativas apostarán por este formato, el coste medio de la vuelta al cole sería de 275 € por alumno, es decir, que las familias emplearían cerca de 150 € menos que en el formato tradicional.No obstante, aún con este ahorro que supone la digitalización de los libros de texto, se sigue superando fácilmente la barrera de los 100 €. Por este motivo, y, según demuestra la encuesta elaborada por idealo.

