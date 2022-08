El poeta y cantante que hace historia

Digna referencia de ello es el joven poeta, escritor, cantautor, historiador y Lic. en diseño gráfico Harley Ezel, quien inició su carrera en la música a sus cortos5 años de edad, posteriormente descubrió que no necesitaba quien le hiciera sus canciones,porqueél mismo tenía esa capacidad y mejor aún, escribir letras de canciones que lo llevaron a ser poeta.

Hay que mencionar también el papel importante que juegan las madres en el desarrollo de las habilidades artísticas de los pequeños.Ezel dice con picardía- “El hecho de que yo sea cantautore intérprete de la música de garajes románticos de la generación de oro es culpa de mi mamá, quien ponía música desde el amanecer, ahí me enamoré de la música, posteriormente cuando ella supo que yo estaba muy interesado en cantar me apoyó hasta donde más pudo.Debo agradecer también a mi abuela materna que me regaló una guitarra en su afán de verme grande en el campo de esta disciplina”.

Este artista nicaragüense ha demostrado que para ser exitoso en lo que queremos debemos esforzarnos al máximo, Harleyapartaba sus recesos de la escuela para enfocarse en sus metas, cualquiera pudo pensar que era un niño triste, pero por lo contrario era un niño que amaba lo que hacía y lo disfrutaba,tomaba partes de sus noches de descanso,porquea diferencia de los edificios de concreto, los sueños están hechos de amor, tenacidad y muchas batallas.

Harley Ezelnació en Managua, Nicaragua el 1 de agosto de 1988, desde muy pequeño le apasionó la música y la poesía, ha lanzado dos álbumes de estudio, Lo más profundo de mi (2014) y Harley Ezel 317: Canción y Poesía (2019). Sus cantantes favoritos han sido: Joaquín Sabina, Bob Dylan, Hernaldo Zúñiga, José José, José Luis Perales, entre otros.

Su pasión de lleno por la literatura empezó a la edad de 18 años, al profundizar más en la poesía de Rubén Darío, Pío Baroja, Ramón del Valle-Inclán, Antonio Machado, aprendiendo los distintos estilos literarios como: Sonetos, sonetillos, ovillejos, haikus, prosa y décimas.

Hasta el día de hoy, ha publicado tres poemarios:Solo poesía (2018),Más poesía (2019) y Efímera eternidad (2022), este último escrito bajo la influencia de los poetas Vicente Huidobro y André Breton.

Parte de sus poemas han sido publicados en diarios y revistas nacionales e internacionales, recientemente sus poemas fueron traducidos al italiano y publicados en el DiarioAlessandría. Actualmente se dedica a la realización de reportajes históricos, se ha dado la tarea de ser un investigador cultural, rescatando la historia de personajes que poco se conocen, los cuales está en sus planes plasmarlos en un libro histórico.

Harley colaboracon periódicos y revistas digitales como:Diario Siglo XXI (España), Diario Alicante (España), Revista Patrimonio Histórico(Nicaragua) y Revista Café con Letras (Nicaragua). Es miembro del Movimiento Mundial Dariano y de los círculos literarios: Poetas de Sangre y Miel y Fundación Poetas en órbita, y miembro del grupo de Teatro TENIC. Su próximo proyecto literario será un nuevo libro que contendrá poemas y microrrelatos. Si gustan conocer de su obra, pueden visitar su página de Facebook/Harley Ezel, su canal de YouTube o su blog de poesía Poemas del alma.



He aquí un motor de inspiración para todos los jóvenes, no dejen que nada los detenga, hagan su sueño realidad.