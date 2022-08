Samuel Salazar, Un cantante magistral “La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido” Harley Ezel

viernes, 19 de agosto de 2022, 08:37 h (CET) El canto es la expresión de las emociones, ya sean de tristeza o de alegría, es una poesía musical que cautiva el alma, pero hay algunos cantantes que además de su pasión musical, tienen otra, como la de maestro, lo que es un verdadero reto, disfrutan de dos escenarios distintos. En la historia muchos de los grandes de la música llegaron a ejercer el magisterio, como Chaim Witz, vocalista del grupo de rock Kiss, quien fue maestro de 6to grado, Sting, maestro de inglés,o Michael Stipe, del grupo R.E.M., maestro de historia.



Tal es el caso de Samuel Salazar, un cantante y maestro nicaragüense que se ha ganado al público con su esbelta voz, haciendo gala de su romanticismo al estar en el escenario, y de su carisma al ejercer la docencia,conozcamos un poco de este talentoso artista. Samuel Salazarnació el 9 de julio del 1984 en un pueblito del departamento de Carazo(La paz de Carazo), hijo de Victorino Antonio Salazar Guzmán y Josefa Catalina Cano López, a muy temprana edad le apasionó la música, pues era algo inexorable, pues sus abuelos y tíos eran músicos, lo que fue deinfluencia para él.

A pesar de su timidez, Samuel no la pensaba para participar en un acto de la escuela, a la edad de 17 años aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, convirtiéndose en su eterna acompañante. Al terminar sus estudios secundarios, despierta en él, el deseo de ser maestro, carrera que inició a estudiar en el 2002 en la ciudad de Managua, empezando a ejercer el magisterio de educación primaria en 2006, sin dejar a un lado su pasión por el canto, que lo llevó a participar en su primer concurso llamado “Talento de Primera”, organizado por Canal 2, logrando llegar a la semifinal. Pero el no haber ganado, no lo desanimó, y siguió cantando en algunos eventos, a la vez cumpliendo su labor de maestro.



Samuel además de maestro y cantante, es Licenciado en Biología e Ingeniero Agrónomo, título que obtuvo en la Universidad Nacional Agraria de la capital en 2019, donde poco después empezó a impartir clases.

Pero su mayor logro ha sido haber obtenido el primer lugar en el Festival de la Canción Rafael Gastón Pérez, que se llevó a cabo en el Teatro Nacional Rubén Darío, organizado por Canal 6, a raíz de ello, Samuel ha sido partícipe de grandes eventos como el Festival del Bolero y el II Encuentro Intergeneracional A poesía limpia, ha compartido escenario con grandes de la música nacionaly la orquesta Camerata Bach.

Samuel es un gran intérprete de canciones románticas, bailables, folklóricas y de contenido social. Mis propósitos, Dios mediante, es seguir en la música y grabar canciones inéditas, ya que la gente que aún no me conoce como artista, pueda saber de mí,a través demi propia música, expresó Samuel. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Samuel Salazar, Un cantante magistral “La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido” Grandioso Bocelli en el Starlite Catalana Occidente Marbella Richard Gere se rindió en el escenario al artista José Mercé triunfó en el Trocadero Festival Flamenco Sotogrande El maestro dijo “esta música nunca va a desparecer ” Roberto Leal, embajador de Ribera del Duero 2022 Será el encargado de inaugurar la quinta edición de la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero Adán Silva, Maestro de los versos