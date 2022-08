Los “RODEOS” informativos, poco aclaran

Cuando en política y en prensa desaparece la claridad “SENCILLA”, nos encontramos frente a un tablero ajedrecista en el que la duda predomina siempre sobre la seguridad.

La sociedad necesita seguridad y esa se consigue con la serenidad que da la CLARIDAD “SENCILLA” de los agentes principales: La POLÍTICA y la INFORMACIÓN. Las Redes Sociales, lo más parecido a un campo de batalla, origen de “noticias” sin la debida fiabilidad, pueden teledirigir un conflicto “intencionadamente”.

Como ejemplo reciente está El Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad económica, aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 1 de agosto de 2022.

Todo el mundo entiende que el Decreto está mal desarrollado y mal presentado. Los “Medios Informativos” están llenando, con este tema, todo tipo de programas en Radio y en Televisión.

Ninguno ha presentado con CLARIDAD “SENCILLA”, simplemente, dos preguntas: ** Señora Ministra, dice usted que todos los empresarios deben instalar PUERTAS MECÁNICAS a la entrada de sus establecimientos.

Se entiende que ese TODOS se refiere a TODOS: Comercios (grandes y pequeños), Bazares chinos, Oficinas, Comercio de Cercanía… Fecha límite 30 de septiembre de 2022 y el coste lo asumirá el titular del negocio.

¿Cómo lo haría usted? ¿Cree que TODOS pueden asumir el coste? ¿Es asumible el límite temporal (30 de septiembre) para toda España?

** Las medidas afectarán a empresarios que tienen licencia de APERTURA y CIERRE con horario libre, ¿quién puede anular ese tipo de licencia con sus características?, ¿en base a qué?, ¿alguien asumirá las pérdidas?

Responda, por favor SEÑORA MINISTRA… Esto sí que es CLARIDAD y SENCILLEZ… Además de un DERECHO.

Recuerde que el profesional APTO, rodeado de inútiles, acabará FAGOCITADO por la IGNORANCIA, siendo RESPONSABLE de las CONSECUENCIAS.

Los que no somos Políticos ni Profesionales de la Prensa, pensamos que cuando no existe la CLARIDAD es que ALGUIEN QUIERE QUE ALGO NO SE VEA…

En los “Rodeos”, casi todos suelen acabar en el suelo… Es cuestión de tiempo…